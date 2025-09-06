ইতালির গোলবন্যার রাতে এমবাপ্পের রেকর্ড

গোলের পর গোল করে চলেছেন কিলিয়ান এমবাপ্পে। আন্তর্জাতিক ফুটবল, ক্লাব ফুটবলে তিনি আছেন দারুণ ছন্দে। ফ্রান্সের জার্সিতে ফিফটির রেকর্ডটা তিনি আগেই করে ফেলেছিলেন। গতকাল রাতে গোল করে রেকর্ডটাকে আরও একটু সমৃদ্ধ করলেন ফরাসি ফরোয়ার্ড।
পোল্যান্ডের ওরোক্ল স্টেডিয়ামে ইউরোপিয়ান অঞ্চলের বিশ্বকাপ বাছাইয়ে গত রাতে ইউক্রেনের মুখোমুখি হয়েছে ফ্রান্স। ফরাসিদের ২-০ গোলে জয়ের রাতে রেকর্ড বইয়ে নাম উঠেছে এমবাপ্পের। ৯১ ম্যাচে ৫১ গোল করে ফ্রান্সের হয়ে যৌথভাবে সর্বোচ্চ গোলদাতা বনে গেলেন তিনি। তাঁর সমান ৫১ গোল করেন থিয়েরি অঁরি। ফ্রান্সের বিশ্বকাপজয়ী কিংবদন্তি আন্তর্জাতিক ফুটবলে খেলেছেন ১২৩ ম্যাচ। এমবাপ্পের রেকর্ডের রাতে হয়েছে ইতালির গোল উৎসব। এস্তোনিয়াকে ৫-০ গোলে হারিয়েছে ইতালি।
ইউক্রেনের বিপক্ষে গত রাতে ১০ মিনিটে মিডফিল্ডার মাইকেল ওলিসের গোলে এগিয়ে যায় ফ্রান্স। ওলিস গোল করেছেন ব্রাডলি বারকোলার অ্যাসিস্টে। দ্বিতীয় গোলের জন্য ফরাসিদের অপেক্ষা করতে হয়েছে ৭২ মিনিট। ৮২ মিনিটে ফ্রান্সের জার্সিতে নিজের ৫১তম গোল করেন এমবাপ্পে। অঁরেলিয়ে চুয়ামেনির দূরপাল্লার পাস প্রথমে রিসিভ করেন এমবাপ্পে। পরবর্তীতে রক্ষণদুর্গ ভেদ করে লক্ষ্যভেদ করেন ফরাসি ফরোয়ার্ড।
বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে ফ্রান্সের এটাই প্রথম ম্যাচ। ২-০ গোলে জিতলেও ফরাসিরা গ্রুপে পয়েন্ট তালিকায় দুইয়ে। কারণ, একই রাতে আজারবাইজানকে ৫-০ গোলে বিধ্বস্ত করেছে আইসল্যান্ড। ফ্রান্স, আইল্যান্ড দুই দল তিন পয়েন্ট পেলেও গোল ব্যবধানে এগিয়ে থাকায় গ্রুপে শীর্ষে আইসল্যান্ড। তিন ও চারে থাকা ইউক্রেন, আজারবাইজান কেউই কোনো পয়েন্ট পাননি। এদিকে ১৩৭ ম্যাচে ৫৭ গোল নিয়ে ফরাসিদের মধ্যে সর্বোচ্চ গোলদাতা সবার ওপরে অলিভিয়ার জিরু। এমবাপ্পে যেভাবে ছুটছেন, তাতে জিরুর রেকর্ড ভাঙা অসম্ভব নয়।
বাছাইপর্বের ইতালি-এস্তোনিয়া ম্যাচটি হয়েছে বার্গামোতে। প্রথমার্ধে কোনো গোল না হলেও দ্বিতীয়ার্ধে গোলের বন্যা বয়ে যায়। ৫৮ মিনিটে মইস কিনের গোল দিয়ে শুরু। তাঁর মতো একটি করে গোল করেছেন জিয়ানকোমো রাসপাডোরি ও আলেসান্দ্রো বাস্তোনি। জোড়া গোল করেছেন মাতেও রেতেগুই। তাঁর গোল দুটি হয়েছে ৬৯ ও ৮৯ মিনিটে। বাস্তোনি গোল করেছেন ৯০ মিনিটের পর অতিরিক্ত ২ মিনিটে।
এস্তোনিয়াকে ৫-০ গোলে হারিয়ে ইতালির কোচ হিসেবে জেনারো গাত্তুসোর শুরু হলো জয় দিয়ে। ৩ ম্যাচে ৬ পয়েন্ট নিয়ে ‘আই’ গ্রুপের পয়েন্ট তালিকার তিনে ইতালি। ১২ পয়েন্ট নিয়ে সবার ওপরে নরওয়ে। দুইয়ে থাকা ইসরায়েলের পয়েন্ট ৯। নরওয়ে-ইসরায়েল খেলেছে চারটি করে ম্যাচ। পাঁচ ম্যাচে তিন পয়েন্ট নিয়ে চারে এস্তোনিয়া। তবে পয়েন্ট তালিকার পাঁচে থাকা মলদোভা চার ম্যাচ খেলেও কোনো পয়েন্ট পায়নি।