চট্টগ্রামকে পেছনে ফেলে রংপুর কি শীর্ষে ফিরতে পারবে

শীর্ষেই ছিল রংপুর রাইডার্স। কিন্তু চট্টগ্রাম রয়্যালসের দাপটে বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) এবারের পর্বের লিগ টেবিলের দুইয়ে নেমে যেতে হয়েছে তাদের। হারানো সিংহাসন ফিরে পাওয়ার মিশনে আজ দুপুরে মাঠে নামবে নুরুল হাসান সোহানের দল। তাদের প্রতিপক্ষ রাজশাহী ওয়ারিয়র্স। বিপিএলে দিনের অপর ম্যাচে ঢাকা ক্যাপিটালস খেলবে নোয়াখালী এক্সপ্রেসের বিপক্ষে। একনজরে আজকের টিভি সূচি।
ক্রিকেট
বিপিএল
রাজশাহী ওয়ারিয়র্স-রংপুর রাইডার্স
বেলা ১ টা, সরাসরি
ঢাকা ক্যাপিটালস-নোয়াখালী এক্সপ্রেস
সন্ধ্যা ৬ টা, সরাসরি
টি স্পোর্টস, নাগরিক টিভি
বিগ ব্যাশ লিগ
সিডনি সিক্সার্স-হোবার্ট হারিকেনস
সকাল ৯টা ৫ মি. , সরাসরি
অ্যাডিলেড স্ট্রাইকার্স-পার্থ স্কর্চার্স
বেলা ২টা ১৫ মি. , সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ১
প্রথম ওয়ানডে
ভারত-নিউজিল্যান্ড
বেলা ২ টা, সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ২
তৃতীয় টি-টোয়েন্টি
শ্রীলঙ্কা-পাকিস্তান
সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মি. , সরাসরি
পিটিভি স্পোর্টস
এসএ ২০
ইস্টার্ন কেপ-ডারবান
সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মি. , সরাসরি
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২