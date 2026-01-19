বিসিবির দুর্নীতিবিরোধী ইউনিটের কাজে ক্ষুব্ধ সাইফ

ফিক্সিং ইস্যুতে বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ (বিপিএল) কলঙ্কিত হওয়া নতুন কিছু নয়। এবার বিসিবির দুর্নীতিবিরোধী ইউনিটের (আকু) পাশাপাশি সিআইডি ও আইসিসির দুর্নীতিবিরোধী ইউনিট তৎপর হওয়ায় ফিক্সিং কাণ্ডে ২০২৬ বিপিএল খবরের শিরোনাম হয়নি বললেই চলে। তবে সাইফ হাসান গত রাতে যা বলেছেন, তা রীতিমতো চমকে দেওয়ার মতো। এত দিন আকু ক্রিকেটারদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করলেও এবার ক্রিকেটাররা অভিযোগের আঙুল তুলছেন আকুর বিরুদ্ধে।
চট্টগ্রাম রয়্যালস-ঢাকা ক্যাপিটালস ম্যাচ দিয়ে গত রাতে শেষ হয়েছে ২০২৬ বিপিএলের লিগ পর্ব। ম্যাচ শেষে যখন ঢাকার প্রতিনিধি হয়ে সংবাদ সম্মেলনে আসেন সাইফ, তখন বেশির ভাগ প্রশ্নই করা হয়েছে আকুকেন্দ্রিক। সিলেট পর্বে তাঁর ব্যাপারে যে প্রক্রিয়ায় আকু তদন্ত করেছিল, সেটা সাইফের পছন্দ হয়নি। মিরপুরে গত রাতে ঢাকা ক্যাপিটালসের এই ওপেনার বলেন, ‘আমারও ভালো লাগেনি ব্যাপারটা। বিরক্ত হয়েছি। প্যাশন নিয়ে ক্রিকেট খেলি। আমার পরিবারের ব্যাকগ্রাউন্ডও সেরকম না।’
প্যাড পরা অবস্থায় যখন সাইফ সিলেটে খেলতে নামবেন, তখন তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল বলে ৯ জানুয়ারি এক সংবাদ সম্মেলনে ঢাকা ক্যাপিটালসের প্রধান নির্বাহী ফাহাদ দাবি করেছিলেন। মিরপুরে গত রাতে এই ঘটনা নিয়ে সাইফ বলেন, ‘সিলেটে ব্যাটিংয়ে নামার আগে ড্রেসিংরুমে ছিলাম। সেই মুহূর্তে এসেছিল। ব্যাটিংয়ে নামার আগে জিজ্ঞেসও করেনি। তার আগের দিন ড্রেসিংরুমে এসেছিল।’
শুধু সাইফকেই নয়, গুরবাজকেও সিলেট পর্বে ঘুম থেকে তুলে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল বলে জানিয়েছেন সাইফ। আকু যেভাবে তাদের তদন্তপ্রক্রিয়া চালিয়েছে, সেটা অসম্মানজনক বলে দাবি সাইফের। মিরপুরে গত রাতে চট্টগ্রাম রয়্যালসের বিপক্ষে ম্যাচ শেষে তিনি বলেন, ‘অবশ্যই হতবাক করার মতো ব্যাপার এটা। আমি যখন বিশ্রাম নেব, সেই মুহূর্তে হুট করে এসেছিল আসছে। গুরবাজ তখন ঘুমাচ্ছিল। এটা অনেক অসম্মানজনক।’
রংপুর রাইডার্সের হয়ে গত বছর দুই ফিফটিতে ৩০৬ রান করেছিলেন সাইফ। এবার ঢাকা ক্যাপিটালসের হয়ে শুরুটা তেমন আশানুরূপ হয়নি। চট্টগ্রাম রয়্যালসের বিপক্ষে মিরপুরে গত রাতে আনুষ্ঠানিকতার ম্যাচে ৪৪ বলে ৭৩ রান করে ম্যাচসেরার পুরস্কার পেয়েছেন। আকুর তদন্তপ্রক্রিয়া নিয়ে সংবাদ সম্মেলনে সাইফ বলেন, ‘প্রথম দুই তিন ম্যাচ যখন ভালো খেলিনি, স্বাভাবিকভাবেই তাদের (আকু) মনে হয়েছে যে আমার পারফরম্যান্স গত বছরের মতো হচ্ছে না। ব্যাপারটা তাদের কাছে স্বাভাবিক লাগেনি। হুট করে এসেছিল। তারপর যখন কিছু পায়নি, তখন তাঁরা দুঃখিত বলে চলে গিয়েছিলেন। কয়েকদিন বারবার দুঃখিত বলেছিলেন।’ এবারের বিপিএলে ৯ ম্যাচে ১৩৩ রান করেন সাইফ।
প্লে-অফের প্রথম দুই ম্যাচ হবে আগামীকাল। মিরপুরে বাংলাদেশ সময় বেলা ১টায় শুরু হবে এলিমিনেটরের রংপুর রাইডার্স-সিলেট টাইটানস ম্যাচ। সন্ধ্যা ৬টায় মাঠে গড়াবে প্রথম কোয়ালিফায়ার। রাজশাহী ওয়ারিয়র্স-চট্টগ্রাম রয়্যালস ম্যাচের জয়ী দল সরাসরি ফাইনালের ভিআইপি টিকিট পাবে। পরশু সন্ধ্যা ৬টায় মাঠে গড়াবে দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ার। সেক্ষেত্রে প্রথম কোয়ালিফায়ারের পরাজিত দল ও এলিমিনেটরের জয়ী দলকে পরের দিনই মাঠে নামতে হচ্ছে। দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ারের জয়ী দল ২৩ জানুয়ারি ফাইনাল খেলবে প্রথম কোয়ালিফায়ার জয়ী দলের বিপক্ষে।
মিরপুরে গতকাল ঢাকা ক্যাপিটালস-চট্টগ্রাম রয়্যালস ম্যাচ দিয়ে শেষ হয়েছে ২০২৬ বিপিএলের লিগ পর্ব। চট্টগ্রাম ৪২ রানে হারলেও পয়েন্ট টেবিলের দুইয়েই আছে। চট্টগ্রাম, রংপুর রাইডার্স দুই দলেরই পয়েন্ট ১২। তবে নেট রানরেটের কারণে অবস্থান ভিন্ন। দুই ও তিনে থাকা চট্টগ্রাম রয়্যালস ও রংপুর রাইডার্সের নেট রানরেট +০.৪৯৭ ও +০.২২০। ১৬ পয়েন্ট নিয়ে সবার ওপরে রাজশাহী ওয়ারিয়র্স। ১০ পয়েন্ট নিয়ে চারে সিলেট টাইটানস।