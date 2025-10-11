হোম > খেলা > ক্রিকেট

দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারিয়ে নামিবিয়ার ইতিহাস

ক্রীড়া ডেস্ক    

উইকেট পতনের উদ্‌যাপনে নামিবিয়ার ক্রিকেটাররা। ছবি: এক্স

ঘরের মাটিতে প্রথম ম্যাচ। গ্যালারি ভর্তি ৪ হাজার দর্শক। ম্যাচটি স্মরণীয় করে রাখতে জয়ের চেয়ে ভিন্ন আর কী হতে পারে! তাও দক্ষিণ আফ্রিকার মতো দলকে হারিয়ে। নামিবিয়া সেটাই করে দেখাল। একমাত্র টি-টোয়েন্টিতে আজ দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ৪ উইকেটের নাটকীয় জয়ে ইতিহাস গড়েছে তারা। আইসিসি সহযোগী কোনো দেশের বিপক্ষে এটাই প্রথম হার প্রোটিয়াদের।

উইন্ডহোকের নামিবিয়া ক্রিকেট গ্রাউন্ডে ধীরগতির আউটফিল্ডের কারণে ব্যাটিং করাই মুশকিল ছিল দুই দলের জন্য। দক্ষিণ আফ্রিকা অবশ্য পূর্ণশক্তি নিয়ে নামেনি। কারণ আজ শুরু হওয়া পাকিস্তানের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজের দলে রয়েছেন টি-টোয়েন্টি দলের অনেকেই। তবে এক বছর পর দলে ফিরেছেন কুইন্টন ডি কক।

টস জিতে আগে ব্যাট করতে নেমে ৮ উইকেটে ১৩৪ রান করে প্রোটিয়ারা। জবাবে শেষ বলে ৪ মেরে নামিবিয়ার জয় নিশ্চিত করেন জেন গ্রিন (৩০ *)। ব্যাট হাতে হার না মানা ১১ রানের ইনিংস খেলার আগে বোলিংয়ে ২৮ রানে ৩ উইকেট নেওয়ায় ম্যাচসেরা হয়েছেন স্বাগতিক দলের রুবেন ট্রাম্পলম্যান

