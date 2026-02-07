হোম > খেলা > ক্রিকেট

শুরু হচ্ছে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ, দেখবেন কীভাবে

ক্রীড়া ডেস্ক    

উদ্বোধনী ম্যাচে মাঠে নামবে পাকিস্তান-নেদারল্যান্ডস। ছবি: সংগৃহীত

নানা অনিশ্চয়তা, শঙ্কা এবং জটিলতা শেষে আজ শুরু হচ্ছে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের দশম পর্ব। উদ্বোধনী ম্যাচে নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে মাঠে নামবে পাকিস্তান। ম্যাচটি শুরু হবে বেলা ১১টা ৩০ মিনিটে। দ্বিতীয় ম্যাচে দুপুরে স্কটল্যান্ডের প্রতিপক্ষ ওয়েস্ট ইন্ডিজ। দিনের শেষ ম্যাচে ভারতের বিপক্ষে মাঠে নামবে যুক্তরাষ্ট্র। এ ছাড়া আজ টিভিতে আছে আরও বেশ কিছু ম্যাচ। একনজরে আজকের টিভি সূচি।

ক্রিকেট

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ

পাকিস্তান-নেদারল্যান্ডস

বেলা ১১টা ৩০ মিনিট, সরাসরি

স্কটল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ

বেলা ৩টা ৩০ মিনিট, সরাসরি

ভারত-যুক্তরাষ্ট্র

সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিট, সরাসরি

টি স্পোর্টস, নাগরিক টিভি

ফুটবল

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ

ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড-টটেনহাম

সন্ধ্যা ৬টা ৩০ মিনিট, সরাসরি

আর্সেনাল-সান্ডারল্যান্ড

রাত ৯টা, সরাসরি

স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

উলভারহ্যাম্পটন-চেলসি

রাত ৯টা, সরাসরি

স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২

সম্পর্কিত

বিনামূল্যে বিশ্বকাপের উদ্বোধনী ম্যাচ দেখছে দর্শকেরা

সোহানের বিধ্বংসী ইনিংসের রহস্য কী

ভারতকে মাঠেই জবাব দেবে বাংলাদেশ

বিতর্কিত বিশ্বকাপে না থেকেও আছে বাংলাদেশ

‘ভারতকে চ্যালেঞ্জ জানানোর মতো অবস্থাতেই নেই পাকিস্তান’

সোহানের ঝোড়ো ব্যাটিংয়ে লিটনের ধূমকেতুর পতন

ইংল্যান্ডকে বিধ্বস্ত করে চ্যাম্পিয়ন ভারত

পাকিস্তানের বিশ্বকাপের ভেন্যু সাজাতে ৭১ কোটি টাকা খরচ শ্রীলঙ্কার

‘বিশ্বকাপে বাংলাদেশের না থাকাটা দুঃখজনক, তারা এবার ভালোই করত’

অস্ট্রেলিয়াকে টপকে বিশ্বকাপ ফাইনালে সর্বোচ্চ রানের রেকর্ড এখন ভারতের
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা