খেলা > ক্রিকেট

বিসিবির তদন্ত কমিটির নিরপেক্ষতা নিয়ে সংশয়

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করেছে বিসিবি। ছবি: বিসিবি

আমিনুল ইসলাম বুলবুল গতকাল বারবার বলছিলেন, ‘মনটা খুব খারাপ’। বিসিবি যখন টেস্ট অভিষেকের রজতজয়ন্তী উদ্যাপনে ব্যস্ত, তখন দেশের ক্রিকেট তোলপাড় নারী ক্রিকেটারদের নিপীড়নের অভিযোগে। বাংলাদেশ নারী দলের সাবেক নির্বাচক ও ম্যানেজার মঞ্জুরুল ইসলাম মঞ্জুর বিরুদ্ধে যৌন হয়রানির অভিযোগ তুলেছেন ক্রিকেটার জাহানারা আলম। বিসিবির নারী বিভাগের সাবেক ইনচার্জ প্রয়াত তৌহিদ মাহমুদসহ অনেকের বিরুদ্ধেও গুরুতর অভিযোগ তুলেছেন জাহানারাসহ একাধিক নারী ক্রিকেটার।

গত কয়েক দিনে নারী ক্রিকেটের নানা অভিযোগ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ার পর গতকালই প্রথম সংবাদমাধ্যমের সামনে এলেন বিসিবি সভাপতি। তার আগে চার দিন তিনি আইসিসির সভায় যোগ দিতে গিয়েছিলেন দুবাইয়ে। গতকাল সংবাদ সম্মেলনের শুরুতে বুলবুল বারবার তুলে ধরতে চাইলেন ক্রিকেট কনফারেন্সে আলোচিত বিষয়। কিন্তু সংবাদমাধ্যম শুনতে চাইছিল আলোচিত জাহানারার বিষয়ে বিসিবির উদ্যোগ ও করণীয় নিয়ে। বুলবুল বলেন, ‘জাহানারার অভিযোগ যেটা এসেছিল, লিখিত এসেছিল ২০২১ সালে। ২০২১ সালে সম্ভবত সেটা শেষ হয়ে গেছে। নতুন করে যেটা এসেছে, সেটা এখনো আসেনি বোর্ডের কাছে। যেকোনো ধরনের হেনস্তার বিরুদ্ধে বিসিবির শূন্য সহনশীল (জিরো টলারেন্স) অবস্থান।’

বুলবুল আরও যোগ করেন, ‘বোর্ডে আমরা খবরগুলো পাচ্ছি বিচ্ছিন্ন জায়গা থেকে। ক্রিকেট বোর্ডে লিখিত বা মৌখিক কোনো অভিযোগ আসেনি। অনেক কিছুই তো দেখেছি। যদি কেউ অভিযোগ করেন, সেটা লিখিত বা মৌখিকভাবে আসতে পারে। বোর্ড ব্যাপারটা সিরিয়াসলি দেখবে। নিউজ তো অনেক কিছুই হয়। আমরা বলছি না সত্য বা অসত্য।’

বুলবুলের পাশে বসা বিসিবির মিডিয়া বিভাগের প্রধান আমজাদ হোসেন বলেন, ‘৭২ ঘণ্টা আগে একটা ভিডিও সাক্ষাৎকার দেখেছি। সেটা আমাদের সকলকেই আলোড়িত করে। মনে অনুকম্পন সৃষ্টি করে। তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করেছি। অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি দিয়ে কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটি পুরোপুরি স্বাধীনভাবে কাজ করবে। ১৫ দিনের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেবেন। সেটার একটি কপি বিসিবিতে এবং আরেকটি কপি এনএসসিতে জমা দেওয়া হবে।’

বিসিবির তিন সদস্যের কমিটির আহ্বায়ক সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি তারিক উল হাকিম। কমিটির অন্য দুই সদস্য বিসিবির একমাত্র নারী পরিচালক রুবাবা দৌলা ও সুপ্রিম কোর্টের জ্যেষ্ঠ আইনজীবী ব্যারিস্টার সারওয়াত সিরাজ শুক্লা। এই তদন্ত কমিটির নিরপেক্ষতা নিয়ে সংশয় আছে জনমনে। নিরপেক্ষতা আনতেই ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) গতকাল এক বিজ্ঞপ্তিতে জানায়, অভিযোগের সুষ্ঠু তদন্ত নিশ্চিত করতে কমিটিতে যৌন হয়রানি তদন্তে দক্ষ ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন অন্তত দুজন স্বতন্ত্র বিশেষজ্ঞকে যুক্ত করতে হবে। টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান বলেন, ‘অভিযোগ তদন্তে তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠনকে আমরা ইতিবাচক হিসেবে দেখতে চাই। তবে এ কমিটির কার্যক্রমে পূর্ণ পেশাদারি, নিরপেক্ষতা ও কার্যকারিতা নিশ্চিতের স্বার্থে যৌন হয়রানির মতো বিশেষ ক্ষেত্রে অভিযোগ তদন্তের অভিজ্ঞতা ও দক্ষতাসম্পন্ন অন্তত দুজন স্বতন্ত্র বিশেষজ্ঞকে তদন্ত কমিটিতে যুক্ত করতে হবে। এর আগেও উত্থাপিত যৌন নিপীড়নের অভিযোগের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি বিসিবি, বরং অভিযোগ ধামাচাপা দিয়ে নিপীড়কের বিচারহীনতাকে প্রশ্রয় দিয়েছে।’

যে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে, সেটির প্রতিবেদনে উল্লিখিত শাস্তি কিংবা সুপারিশ কি প্রকাশ্যে আনবে বিসিবি? বোর্ড সভাপতি বুলবুল বলেন, ‘একটা তদন্ত চলছে, এটা নিয়ে কোনো মন্তব্য করতে চাই না। আমরা যেকোনো নিপীড়নের ব্যাপারে জিরো টলারেন্স।’

সংবাদ সম্মেলনের একপর্যায়ে বুলবুল বললেন, এসব আলোচনা অস্বস্তিকর, বিব্রতকর। এমন পরিস্থিতিতে ভবিষ্যতেও যেন পড়তে না হয়, সেটি নির্ভর করছে বিসিবির পদক্ষেপের ওপর।

