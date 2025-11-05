অ্যাশেজ দিয়ে ফিরেছেন অস্ট্রেলিয়ার তারকা ক্রিকেটার, রয়েছে চমকও

টেস্টে সবশেষ মারনাস লাবুশেন খেলেছেন এ বছরের জুনে লর্ডসে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে। এরপর ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে তিন ম্যাচের টেস্ট সিরিজ খেললেও সেই দলে সুযোগ দেননি। অথচ অস্ট্রেলিয়ার ঘরোয়া শেফিল্ড শিল্ডের লাল বলের ক্রিকেটে রানের বন্যা বইয়ে দিচ্ছেন তিনি। অবশেষে অ্যাশেজ দিয়ে ক্রিকেটের রাজকীয় সংস্করণে ফিরেছেন এই তারকা ব্যাটার।
প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে সবশেষ চার ইনিংসে লাবুশেন ৮৫.২৫ গড়ে করেছেন ৩৪১ রান। কুইনসল্যান্ডের হয়ে শেফিল্ড শিল্ডে ১৬০ ও ১৫৯ রানের দুটি ইনিংস খেলেছেন তিনি। ঘরোয়া ক্রিকেটে রানের বন্যা বইয়ে দেওয়া এই তারকা ক্রিকেটারকে নিয়েই অ্যাশেজের প্রথম টেস্টের দল ঘোষণা করেছে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া (সিএ)। স্টিভ স্মিথ নেতৃত্ব দেবেন পার্থে ২১ নভেম্বর শুরু হতে যাওয়া সিরিজের প্রথম টেস্টে। চমক হিসেবে এসেছেন জেক ওয়েদার্যাল্ড। পার্থ টেস্ট দিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেক হওয়ার অপেক্ষায় তিনি। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে ৭৬ ম্যাচে ৩৭.৬৩ গড়ে করেছেন ৫২৬৯ রান করেছেন। ১৩ সেঞ্চুরি রয়েছে লাল বলের ক্রিকেটে।
পিঠের চোটে পড়ায় মূলত নিয়মিত টেস্ট অধিনায়ক প্যাট কামিন্স পার্থে খেলছেন না। ব্রিসবেনে দ্বিতীয় টেস্টে ফিরতে কাজ করে যাচ্ছেন তিনি। ব্যাটিং লাইনে স্মিথ, লাবুশেনদের সঙ্গে থাকছেন ট্রাভিস হেড, উসমান খাজা, জশ ইংলিস, অ্যালেক্স ক্যারির মতো ব্যাটাররা। যাঁদের মধ্যে ইংলিস ও ক্যারি উইকেটরক্ষক ব্যাটার। চোটে পড়ায় খাজা শেফিল্ড শিল্ডের পরের রাউন্ডে খেলছেন না। অ্যাশেজের প্রথম ম্যাচে খেলবেন বলেই ঘরোয়া ক্রিকেটের দলে তিনি নেই।
অ্যাশেজের প্রথম টেস্টের দলে স্যাম কনস্টাসের না থাকা নিয়েই মূলত আলোচনা বেশি। ৫ টেস্টে ১০ ইনিংসে ১৬.৩ গড়ে করেছেন ১৬৩ রান। আহামরি কিছু নেই ঠিকই। তবে ভারতের বিপক্ষে ২০২৪-২৫ মৌসুমের বোর্ডার গাভাস্কার ট্রফি দিয়ে অভিষেকের পর হৈ চৈ ফেলে দিয়েছেন তিনি। সর্বোচ্চ ৬০ রান তাঁর ভারতের বিপক্ষেই। এই সিরিজে মাঠের পারফরম্যান্স ছাপিয়ে বিরাট কোহলি-জসপ্রীত বুমরাদের সঙ্গে চোখে চোখ রেখে জবাব দিয়েই মূলত আলোচনায় তিনি।
পার্থে শুরু হতে যাওয়া প্রথম টেস্টে পেস বোলিং লাইনআপে থাকছেন জশ হ্যাজেলউড, মিচেল স্টার্ক, স্কট বোল্যান্ড, শন অ্যাবট, বিউ ওয়েবস্টাররা। অ্যাবট-ওয়েবস্টারের ব্যাটিংও ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারে। স্বীকৃত স্পিনার হিসেবে আছেন নাথান লায়ন। ব্রিসবেনে ৪ ডিসেম্বর শুরু হবে অ্যাশেজের দ্বিতীয় টেস্ট। তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম টেস্টের ভেন্যু অ্যাডিলেড, মেলবোর্ন ও সিডনি। যার মধ্যে মেলবোর্নে হবে বক্সিং ডে টেস্ট। সিডনিতে নতুন বছরে ৩ জানুয়ারি মাঠে গড়াবে পঞ্চম টেস্ট।
ইংল্যান্ডের বিপক্ষে পার্থে প্রথম টেস্টের অস্ট্রেলিয়া দল
স্টিভেন স্মিথ (অধিনায়ক), শন অ্যাবট, স্কট বোল্যান্ড, অ্যালেক্স ক্যারি, ব্রেন্ডন ডগেট, ক্যামেরন গ্রিন, জশ হ্যাজলউড, ট্রাভিস হেড, জশ ইংলিস, উসমান খাজা, মারনাস লাবুশেন, নাথান লায়ন, মিচেল স্টার্ক, জ্যাক ওয়েদারাল্ড, বিউ ওয়েবস্টার