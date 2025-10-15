হোম > খেলা > ক্রিকেট

বাংলাদেশকে খান খান করে সিংহাসনে এখন রশিদ খান

ক্রীড়া ডেস্ক    

ওয়ানডেতে বোলারদের র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষে উঠে এসেছেন রশিদ খান। ছবি: ক্রিকইনফো

টি-টোয়েন্টি সিরিজে ধবলধোলাইয়ের বদলা নিয়েছে আফগানিস্তান। ওয়ানডেতে বাংলাদেশকে ৩-০ ব্যবধানে হোয়াইটওয়াশ করেছে আফগানরা। পুরো সিরিজে বাংলাদেশকে দুমড়ে-মুচড়ে দিয়েছে হাশমাতুল্লাহ শাহিদীর নেতৃত্বাধীন আফগানিস্তান। দুর্দান্ত এই পারফরম্যান্সের পর সুখবর পেলেন আফগান ক্রিকেটাররা।

আবুধাবির শেখ জায়েদ স্টেডিয়ামে গত রাতে সিরিজের তৃতীয় ওয়ানডেতে আফগানিস্তানের কাছে ২০০ রানে হেরেছে বাংলাদেশ। সিরিজ শেষে আজ সাপ্তাহিক র‍্যাঙ্কিং হালনাগাদ করেছে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা (আইসিসি)। হালনাগাদের পর ৫ ধাপ এগিয়ে ওয়ানডেতে বোলারদের র‍্যাঙ্কিংয়ে এক নম্বরে উঠে এসেছেন রশিদ খান। তাঁর রেটিং পয়েন্ট ৭১০। গতকাল শেষ হওয়া বাংলাদেশ-আফগানিস্তান তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজে নিয়েছেন ১১ উইকেট। বোলিং করেছেন ২.৭৩ ইকোনমিতে। রশিদের সতীর্থরাও সদ্য হালনাগাদ করা র‍্যাঙ্কিংয়ে সুখবর পেয়েছেন। এক ধাপ এগিয়ে ওয়ানডেতে অলরাউন্ডার র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষে আজমতউল্লাহ ওমরজাই। তাঁর রেটিং পয়েন্ট ৩৩৪।

বাংলাদেশের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজে রানের বন্যা বইয়ে দিয়েছেন ইবরাহিম জাদরান। ৭১ গড় ও ৭৭.১৭ স্ট্রাইকরেটে করেছেন ২১৩ রান। বাংলাদেশ-আফগানিস্তান তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজে সর্বোচ্চ রান তাঁরই। প্রথম ও দ্বিতীয় ওয়ানডেতে সমান ৯৫ রান করেছেন। হালনাগাদের পর ৮ ধাপ এগিয়ে ওয়ানডে ব্যাটারদের র‍্যাঙ্কিংয়ে দুইয়ে উঠে এসেছেন তিনি। তাঁর রেটিং পয়েন্ট ৭৬৪। এদিকে ৭৮৪ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে ওয়ানডেতে ব্যাটারদের র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষস্থান ধরে রেখেছেন শুবমান গিল। তিন থেকে দশ নম্বরে অবস্থান করছেন রোহিত শর্মা, বাবর আজম, বিরাট কোহলি, ড্যারিল মিচেল, চারিত আসালাঙ্কা, হ্যারি টেক্টর, শ্রেয়াস আইয়ার ও শাই হোপ। তাঁরা প্রত্যেকেই এক ধাপ করে পিছিয়েছেন।

ওমরজাইয়ের কারণে ওয়ানডেতে অলরাউন্ডার র‍্যাঙ্কিংয়ে সিংহাসন খুইয়ে দুইয়ে নেমে গেছেন সিকান্দার রাজা। ৩০২ রেটিং পয়েন্ট এখন রাজার। ২৮৫ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে অলরাউন্ডার র‍্যাঙ্কিংয়ে আগের মতোই তিন নম্বরে আফগানিস্তানের মোহাম্মদ নবি। তাঁর সতীর্থ রশিদ খান অবস্থান করছেন চার নম্বরে। রশিদ এগিয়েছেন দুই ধাপ। ওমরজাই বাংলাদেশের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজে নিয়েছেন ৭ উইকেট। যার মধ্যে ৮ অক্টোবর প্রথম ওয়ানডেতে অলরাউন্ড পারফরম্যান্সে ম্যাচসেরা হয়েছেন তিনি। এদিকে নবি গত রাতে সাত নম্বরে নেমে ৩৭ বলে চারটি চার ও পাঁচটি ছক্কায় ৬২ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলেছেন।

রশিদের নামে নাকি বলে কাঁপে বাংলাদেশ

সদ্য হালনাগাদ করা র‍্যাঙ্কিংয়ে মিরাজের অবস্থা অম্লমধুর। ওয়ানডেতে অলরাউন্ডারদের র‍্যাঙ্কিংয়ে এক ধাপ পিছিয়ে পাঁচ নম্বরে অবস্থান করছেন তিনি। তবে বোলারদের র‍্যাঙ্কিংয়ে চার ধাপ এগিয়ে ২৪ নম্বরে উঠে এসেছেন। আফগানিস্তানের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজে ৪.৭৫ ইকোনমিতে নিয়েছেন ৫ উইকেট। তবে ব্যাটিংয়ে প্রথম ওয়ানডেতে ফিফটি (৬০) ছাড়া বাকি দুই ইনিংসে বলার মতো কিছু করতে পারেননি। তবু ব্যাটারদের র‍্যাঙ্কিংয়ে তিনি এগিয়েছেন পাঁচ ধাপ। বর্তমানে ওয়ানডে র‍্যাঙ্কিংয়ের ৬৫ নম্বর ব্যাটার তিনি।

তাওহীদ হৃদয় সাত ধাপ এগিয়ে ব্যাটারদের র‍্যাঙ্কিংয়ে ৪২ নম্বরে উঠে এসেছেন। আফগানিস্তানের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজে তিনি পেয়েছেন এক ফিফটি। এদিকে ১২ ধাপ পিছিয়ে ওয়ানডেতে ব্যাটারদের র‍্যাঙ্কিংয়ে এখন ৪৩ নম্বরে নাজমুল হোসেন শান্ত। এই সংস্করণে বোলারদের র‍্যাঙ্কিংয়ে ১১ ধাপ পিছিয়ে ৩৪ নম্বরে তাসকিন আহমেদ। আফগানিস্তানের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজে কেবল এক ম্যাচ খেলেছেন তাসকিন।

