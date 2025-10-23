ভারতের বিরুদ্ধে আইনি লড়াইয়ে যাচ্ছে পাকিস্তান

এশিয়া কাপের শিরোপা নিয়ে ভারত-পাকিস্তানের লড়াই যেন শেষ হওয়ার নয়। পাকিস্তানকে ৫ উইকেটে হারিয়ে দুবাইয়ে ভারত ২৮ সেপ্টেম্বর চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ঠিকই। কিন্তু শিরোপা তো এখনো তারা ফিরে পায়নি। এমনকি মহসিন নাকভি শিরোপা সূর্যকুমার যাদবের নেতৃত্বাধীন ভারতের হাতে তুলে দিতে চাইলেও ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই) রাজি হচ্ছে না।
টেলিকম এশিয়া স্পোর্ট নামে এক ওয়েবসাইটের পরশু এক প্রতিবেদনে জানা গেছে, এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের (এসিসি) প্রধান মহসিন নাকভি নভেম্বরে দুবাইয়ে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে যাচ্ছেন। সেখানে ভারতের প্রাপ্য এশিয়া কাপ ট্রফি বুঝিয়ে দেওয়া হবে। ১০ নভেম্বর হতে যাচ্ছে এই অনুষ্ঠান। মূলত ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই) ও এসিসির মধ্যে চিঠি আদানপ্রদানের কারণেই এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বিসিসিআইয়ের এক সূত্রের বরাতে এনডিটিভির পরশু রাতের এক প্রতিবেদনে জানা গেছে, নাকভির এমন শর্তে বোর্ড রাজি নয়। ট্রফি বিসিসিআইয়ের দপ্তরে পাঠিয়ে দিতে হবে। এমনকি আইসিসি সভায় নাকভিকে দেখে নেওয়ার হুমকি দিয়েছে বিসিসিআই।
পাকিস্তানও যে কম যায় না। এনডিটিভির আজকের এক প্রতিবেদনে জানা গেছে, পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি) আইনি পথে হাঁটতে যাচ্ছে। যদি ট্রফি নিয়ে সমস্যার সমাধান না হয় ও বিসিবির কর্মকর্তারা ব্যাপারটিকে আইসিসির বোর্ড সভা পর্যন্ত নিয়ে যায়, সেক্ষেত্রে পিসিবির আইন বিভাগকে দলিলপত্র তৈরি করতে বলা হয়েছে। ভারতের ট্রফি নিতে না চাওয়ার আরও কারণ রয়েছে। নাকভি একই সঙ্গে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) চেয়ারম্যান ও পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। দুই দেশের উত্তপ্ত রাজনৈতিক সম্পর্কই এখানে প্রাধান্য পেয়েছে।
নাকভি তাই শর্ত জুড়ে দিলেও চ্যাম্পিয়ন ভারত ট্রফি নিতে মোটেও রাজি হচ্ছে না। এর প্রত্যুত্তরে নাকভি লিখেছেন, ‘এসিসি ট্রফি সত্যিকার অর্থেই ভারতের প্রাপ্য। খুবই যত্নের সঙ্গে সেটা রাখা হয়েছে। এসিসি সভাপতির কাছে যেকোনো ক্রিকেটার এসে শিরোপা নিতে পারবে। এসিসি সভাপতির অফিসে কোনো রকম রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডকে প্রশ্রয় দেওয়া হয় না। সত্যি কথা হচ্ছে, এসিসি অফিস অথবা টুর্নামেন্টের পরিচালকের কারও সঙ্গেই বিসিসিআইয়ের আনুষ্ঠানিক যোগাযোগ হয়নি।’
২৮ সেপ্টেম্বর দুবাইয়ে পাকিস্তানকে ৫ উইকেটে হারিয়ে ২০২৫ এশিয়া কাপ চ্যাম্পিয়ন ভারতের হাতে ট্রফি তুলে দিতে চেয়েছিলেন নাকভি। কিন্তু এসিসি প্রধান মঞ্চে থাকলে শিরোপা নেবেন না সূর্যকুমার, জসপ্রীত বুমরা, হার্দিক পান্ডিয়ারা—এমন শর্ত জুড়ে দিয়েছিল ভারত। কিন্তু নাকভি যে ছিলেন নাছোড়বান্দা। যার ফলে ট্রফি ছাড়া উদযাপন করে ক্রিকেটে বিরল এক ঘটনার জন্ম দিয়েছিল সূর্যকুমারের দল।
এ বছরের এপ্রিলে ভারত নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরের পেহেলগামে বন্দুকধারীদের গুলিতে পর্যটক নিহতের ঘটনায় ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে সম্পর্ক উত্তপ্ত। মে মাসে যখন দুই দেশ সামরিক সংঘাতে জড়িয়েছিল, তখন ভারত এর নাম দিয়েছিল ‘অপারেশন সিঁদুর’। ২৮ সেপ্টেম্বর ভারত চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর সূর্যকুমার যাদব-তিলক ভার্মাদের শুভেচ্ছা জানিয়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নিজের এক্স অ্যাকাউন্টে লিখেছিলেন, ‘মাঠের ক্রিকেটেও অপারেশন সিঁদুর। সেই একই ফল। এবারও জিতল ভারত।’ নাকভিও তখন পাল্টা দিয়েছিলেন। পিসিবি চেয়ারম্যান তখন লিখেছিলেন, ‘যদি যুদ্ধেই তোমাদের গর্ব করার মানদণ্ড হয়, তাহলে ইতিহাসের পাতায় এরই মধ্যে পাকিস্তানের কাছে তোমাদের লজ্জাজনক পরাজয়ের কথা লেখা হয়ে গেছে। ক্রিকেট দিয়ে সেটা বদলানো সম্ভব না।’
এশিয়া কাপ শেষে ভারত-পাকিস্তান দুই দলই আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছে। ভারত নিজেদের মাঠে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে তারা ২-০ ব্যবধানে টেস্ট সিরিজে ধবলধোলাই করেছিল। এবার ভারতীয় ক্রিকেট দল অস্ট্রেলিয়ায় অবস্থান করছে তিন ওয়ানডে ও পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলতে। আর পাকিস্তান আতিথেয়তা দিচ্ছে দক্ষিণ আফ্রিকাকে। রাওয়ালপিন্ডিতে আজ চার দিনে শেষ হয়ে গেছে পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট। ৮ উইকেটে জিতে সিরিজ ১-১ সমতায় করেছে প্রোটিয়ারা।