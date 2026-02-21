হোম > খেলা > ক্রিকেট

বৃষ্টিতে পরিত্যক্ত পাকিস্তান-নিউজিল্যান্ড ম্যাচ

ক্রীড়া ডেস্ক    

বৃষ্টির কারণে পরিত্যক্ত হলো পাকিস্তান-নিউজিল্যান্ড ম্যাচ। ছবি : ইএসপিএন ক্রিকইনফো

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সুপার এইটের শুরুতেই বাগড়া দিল বৃষ্টি। কলম্বোর প্রেমাদাসা স্টেডিয়ামে পাকিস্তান ও নিউজিল্যান্ডের ম্যাচটি একটি বলও মাঠে না গড়িয়ে পরিত্যক্ত ঘোষিত হয়েছে। ফলে পয়েন্ট ভাগাভাগি করেই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে দুই দলকে।

ম্যাচের শুরুতে বৃষ্টির শঙ্কা থাকলেও নির্ধারিত সময়েই টস সম্পন্ন হয়। টস জিতে আগে ব্যাটিং করার সিদ্ধান্ত নেন পাকিস্তান অধিনায়ক সালমান আগা। তবে টস পর্ব শেষ হওয়ার কিছুক্ষণ পরই শুরু হয় প্রবল বর্ষণ। পরিস্থিতি বিবেচনায় দ্রুতই পুরো মাঠ কাভারে ঢেকে দেওয়া হয়।

বৃষ্টির কারণে নির্ধারিত সময়ে খেলা শুরু করা সম্ভব হয়নি। বাংলাদেশ সময় রাত ৮টা ৪০ মিনিট থেকে ওভার কাটা শুরু হয়। অন্তত ৫ ওভারে ম্যাচ খেলতে হলে রাত ১০টা ৪৬ মিনিটের মধ্যে খেলা শুরু করতে হতো। কিন্তু বৃষ্টির দাপট না কমায় সেই সম্ভাবনাও ফিকে হয়ে যায়।

অবশেষে পরিস্থিতি বিবেচনায় বাংলাদেশ সময় রাত ৯টা ৪০ মিনিটে ম্যাচটি পরিত্যক্ত ঘোষণা করেন আম্পায়াররা। এই ড্রয়ের ফলে এক পয়েন্ট নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে পাকিস্তান এবং নিউজিল্যান্ডকে। সুপার এইটে এই দু’দলের বাকি প্রতিপক্ষ হচ্ছে ইংল্যান্ড, শ্রীলঙ্কা।

