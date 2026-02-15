হোম > খেলা > ক্রিকেট

নেপালকে বিদায় করে সুপার এইটে ওয়েস্ট ইন্ডিজ

ক্রীড়া ডেস্ক    

ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাছে ৯ উইকেটে হেরে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ থেকে বিদায় নিয়েছে নেপাল। ছবি: ক্রিকইনফো

ইংল্যান্ডের বিপক্ষে প্রাণপণে লড়েও ৪ রানে হেরে গিয়েছিল নেপাল। প্রথমবারের মতো বিশ্বকাপ খেলতে আসা ইতালির কাছে উড়ে গিয়েছিল স্টুয়ার্ট লয়ের দল। দেয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া নেপালের কাছে সুপার এইটে ওঠার সম্ভাবনা টিকিয়ে রাখতে আজ নেমেছিল নেপাল। তবে দুবারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাছে উড়ে গেছে লয়ের দল।

এবারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে রীতিমতো দাপট দেখিয়ে খেলছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। দুই ইউরোপীয় দল স্কটল্যান্ড-ইংল্যান্ডকে উড়িয়ে দিয়েছে ক্যারিবীয়রা। সেই ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছে আজও। মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে নেপালকে ৯ উইকেটে হারিয়েছে উইন্ডিজ। টানা তিন জয়ে প্রথম দল হিসেবে এবারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে সুপার এইটের টিকিট কেটেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ।

সম্পর্কিত

আমিরাতের কাছে হারের বদলা পাকিস্তানের ওপর নিল ভারত

পাকিস্তানের সঙ্গে এবারও হ্যান্ডশেক করবে না ভারত

ক্রিকেটারদের সামাজিক মাধ্যম এড়িয়ে চলতে বলছেন নেপাল কোচ

বিশ্বকাপ ফাইনালেও যদি এই নিয়ম থাকত, নিউজিল্যান্ডের ক্রিকেটারের আফসোস

‘পাকিস্তানি ক্রিকেটারের বোলিং অ্যাকশনকে ভারতীয়রাই অকারণে প্রশ্নবিদ্ধ করছেন’

মন্ত্রী হওয়ার কোনো প্রস্তাব পাননি তামিম

ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ এবার রোমাঞ্চকর হবে তো

হ্যাটট্রিক জয়ে সুপার এইটের পথে দক্ষিণ আফ্রিকা

ভারতীয়দের আলোচনার কেন্দ্রে পাকিস্তানি স্পিনার

ডান চোখের দৃষ্টিশক্তি হারানোর পর্যায়ে ইমরান খান, হৃদয় ভাঙছে ওয়াসিম আকরামের
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা