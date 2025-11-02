হোম > খেলা > ক্রিকেট

ময়মনসিংহের রানপাহাড়ের দিনে মুমিনুলের আক্ষেপ

৫৫৫ রানে প্রথম ইনিংস ঘোষণা করেছে ময়মনসিংহ। ছবি: বিসিবি

প্রথম দিনই বড় সংগ্রহের ভীত গড়েছিল ময়মনসিংহ। দ্বিতীয় দিনেও দারুণ ব্যাটিং করেছে শুভাগত হোমের দল। জাতীয় ক্রিকেট লিগের (এনসিএল) দ্বিতীয় রাউন্ডে রংপুরের বিপক্ষে ৫৫৫ রানে প্রথম ইনিংস ঘোষণা করেছে তাঁরা। এবারের এনসিএলে প্রথম দল হিসেবে ৫০০ রান করার কৃতিত্ব দেখাল ময়মনসিংহ।

কক্সবাজার একাডেমি গ্রাউন্ডে প্রথম দিন শেষে ২ উইকেট হারিয়ে ২৮১ রান করেছিল ময়মনসিংহ।  আইচ মোল্লা ২৩ ও আব্দুল মজিদ ৮ রান নিয়ে দ্বিতীয় দিনের খেলা শুরু করেন। আগের দিনের চেয়ে আর মাত্র ২ রান করে ফেরেন আইচ। তবে সেঞ্চুরি তুলে নেন মজিদ। ১১৯ রানে অপরাজিত থাকেন এই টপঅর্ডার। আগের দিনই সেঞ্চুরির দেখা পান মাহফিজুল ইসলাম রবিন (১২৭ রান) ও নাঈম শেখ (১১১ রান)। এছাড়া শুভাগত ৬৫ ও আবু হায়দার রনির ব্যাট থেকে আসে ৬০ রান। জবাব দিতে নেমে ১৮ রান করতেই ২ উইকেট হারিয়েছে রংপুর।

কক্সবাজার আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে বরিশালের বিপক্ষে চট্টগ্রামের প্রথম ইনিংস থেমেছে ৩৫৮ রানে। প্রথম দিন ১২২ রান করে আউট হন সাদিকুর রহমান। আজ সেঞ্চুরির খুব কাছ থেকে ফিরে এসেছেন মুমিনুল হক সৌরভ। ব্যক্তিগত ৯২ রানে রুয়েল মিয়ার বলে বোল্ড হন এই বাঁ হাতি ব্যাটার। জবাবে ১১৫ রানে ২ উইকেট হারিয়ে দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষ করেছে বরিশাল।

সিলেট একাডেমি গ্রাউন্ডে ৩৬ রানে অপরাজিত থেকে আজ ব্যাট করতে নামেন মাহিদুল ইসলাম অঙ্কন। শেষ ব্যাটার হিসেবে যখন সাজঘরে ফিরছিলেন তখন তাঁর নামের পাশে শোভা পাচ্ছিল ১২২ রানের ইনিংস। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৭৪ রান করেন সুমন খান। প্রথম ইনিংস স্বাগতিকদের বিপক্ষে ৩১০ রানে অলআউট হয়েছে ঢাকা। ব্যাটিংয়ে নেমে বিনা উইকেটে ৩৩ রান তোলেছে সিলেট।

শেরেবাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে প্রথম দিন খুলনার করা ১২১ রানের জবাবে ৮৭ রান করতেই ৩ উইকেট হারায় রাজশাহী। শাকির হোসেন শুভ্রর সেঞ্চুরি ছোঁয়া ইনিংসে ভর দিয়ে ২৬৮ রান করেছে পদ্মাপাড়ের দলটি। ৮৯ রান আসে শুভ্রর ব্যাট থেকে। প্রীতম কুমারের অবদান ৪৭ রান। দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে ১ উইকেট হারিয়ে ৬৮ রান করেছে খুলনা। এখনো ৭৯ রানে পিছিয়ে আছে তারা।

