আপনার কি মনে হয় আমি দেশের বাইরে, বিসিবি সভাপতির পাল্টা প্রশ্ন

বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল অস্ট্রেলিয়ায় চলে গেছেন—গত রাতে এমন গুঞ্জন ছড়িয়েছে সংবাদমাধ্যমে। তবে সেই গুঞ্জন উড়িয়ে দিলেন স্বয়ং বিসিবি সভাপতি। আজকের পত্রিকাকে তিনি রাতেই বিষয়টি নিশ্চিত করেছিলেন।
বুলবুল কিছুক্ষণ আগে বিসিবি আয়োজিত ম্যাচ রেফারির একটি ওয়ার্কশপে অংশ নিয়েছিলেন। সেখান থেকে বেরিয়ে তাঁর কার্যালয়ে যাওয়ার সময় সাংবাদিকেরা কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করেন তাঁর দেশ ছাড়ার ব্যাপারে। তখন বিসিবি সভাপতি পাল্টা প্রশ্ন করেন, ‘আপনার কি মনে হয় আমি দেশের বাইরে?’
বুলবুল চাইলে যেকোনো সময় অস্ট্রেলিয়ায় যেতেই পারেন। সেখানে তাঁর পরিবার থাকে। কিন্তু গতকাল রাতে তাঁর দেশ ছাড়ার গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়ার পেছনে হয়তো দেশের ক্রিকেটের বর্তমান টালমাটাল পরিস্থিতি একটা কারণ হতে পারে।