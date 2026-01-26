হোম > খেলা > ক্রিকেট

আপনার কি মনে হয় আমি দেশের বাইরে, বিসিবি সভাপতির পাল্টা প্রশ্ন

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

দেশত্যাগের গুঞ্জন উড়িয়ে দিলেন বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল। ছবি: ফাইল ছবি

বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল অস্ট্রেলিয়ায় চলে গেছেন—গত রাতে এমন গুঞ্জন ছড়িয়েছে সংবাদমাধ্যমে। তবে সেই গুঞ্জন উড়িয়ে দিলেন স্বয়ং বিসিবি সভাপতি। আজকের পত্রিকাকে তিনি রাতেই বিষয়টি নিশ্চিত করেছিলেন।

বুলবুল কিছুক্ষণ আগে বিসিবি আয়োজিত ম্যাচ রেফারির একটি ওয়ার্কশপে অংশ নিয়েছিলেন। সেখান থেকে বেরিয়ে তাঁর কার্যালয়ে যাওয়ার সময় সাংবাদিকেরা কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করেন তাঁর দেশ ছাড়ার ব্যাপারে। তখন বিসিবি সভাপতি পাল্টা প্রশ্ন করেন, ‘আপনার কি মনে হয় আমি দেশের বাইরে?’

বুলবুল চাইলে যেকোনো সময় অস্ট্রেলিয়ায় যেতেই পারেন। সেখানে তাঁর পরিবার থাকে। কিন্তু গতকাল রাতে তাঁর দেশ ছাড়ার গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়ার পেছনে হয়তো দেশের ক্রিকেটের বর্তমান টালমাটাল পরিস্থিতি একটা কারণ হতে পারে।

সম্পর্কিত

‘পাকিস্তান সরকার যদি ক্রিকেট বোর্ডকে বাংলাদেশের পক্ষে দাঁড়াতে বলে, তখন’

না ফেরার দেশে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের সাবেক সভাপতি

বিসিবির কৌতূহলী দৃষ্টি পাকিস্তানের দিকে

পিএসএলে মোস্তাফিজরা দল পাবেন কি না, জানা যাবে ১১ ফেব্রুয়ারি

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের প্রস্তুতি ভালোই নিচ্ছে ভারত

বাংলাদেশের পক্ষ নিয়ে ভারতীয়দের তোপের মুখে সাবেক অস্ট্রেলিয়ান পেসার

সাকিবকে ফেরানোর সিদ্ধান্ত বিসিবি নিতে পারে না

বিশ্বকাপ বয়কটে পিসিবির সঙ্গে একমত পাকিস্তানি ক্রিকেটাররা

রাতে ক্রিকেটারদের নিয়ে বৈঠকে বসছেন পিসিবি চেয়ারম্যান

‘পাকিস্তান না খেললে বিশ্বকাপ আর বিশ্বকাপ থাকবে না’
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা