‘ভারতের সঙ্গে এমন অবিচারের কারণ কী, ব্যাখ্যা দিন’

অস্ট্রেলিয়ার কাছে পার্থে প্রথম ওয়ানডেতে দুমড়ে-মুচড়ে গেছে ভারত। নতুন অধিনায়ক শুবমান গিলের অধীনে ওয়ানডে খেলতে গিয়ে শুরুতেই ভারত হোঁচট খাওয়ায় হচ্ছে নানা সমালোচনা। ভারতের বাজে পারফরম্যান্স নিয়ে তো কথাবার্তা হচ্ছেই। বেশি সমালোচনা হচ্ছে ডাকওয়ার্থ লুইস ও স্টার্ন (ডিএলএস) মেথড নিয়ে।
পার্থে পরশু সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে টস হেরে আগে যখন ভারত ব্যাটিং পায়, তখন চারবার তাদের ইনিংসে বৃষ্টি বাগড়া দিয়েছে। ৫০ ওভারের দৈর্ঘ্য কমে সেটা নেমে এসেছে ২৬ ওভারে। বৃষ্টি বারবার হানা দেওয়ায় ভারতও বুঝতে পারছিল না কীভাবে তাদের ব্যাটিং করা উচিত। চতুর্থ দফায় বৃষ্টি শেষে পুনরায় যখন খেলা শুরু হয়, তখন গিলের ভারত শেষ ৫৬ বলে ৫ উইকেট হারিয়ে ৮৪ রান যোগ করেছে। ২৬ ওভার শেষে ভারতের স্কোর হয়েছে ৯ উইকেটে ১৩৬ রান। কিন্তু ডিএলএস মেথডে অস্ট্রেলিয়ার সামনে সেই লক্ষ্যটা হয়ে যায় ১৩১ রানের।
ভারতের ইনিংসের চেয়ে ৫ রান কম পেয়ে অস্ট্রেলিয়া বৃষ্টি আইনে ২৯ বল হাতে রেখে ৭ উইকেটে জিতেছে। আকাশ চোপড়ার মতে ভারতের সঙ্গে অবিচার করা হয়েছে। কীভাবে অস্ট্রেলিয়ার লক্ষ্য কমে গেল, সেটা বুঝতেই পারছেন না তিনি। নিজের অফিশিয়াল ইউটিউব চ্যানেলে ভারতীয় এই ক্রিকেট বিশেষজ্ঞ বলেন, ‘ভারত ১৩৬ রান করেছে। তবে ১৩০ রানের লক্ষ্য কীভাবে হলো (আসলে ১৩১ রানের লক্ষ্য)? কিন্তু এটা ভুল। এটা অবিচার। আমাকে এর ব্যাখ্যা দিন। প্রথম যখন ম্যাচ শুরু হয়, সেটা ৫০ ওভার ছিল তাদের জন্য। কিন্তু ওভার যখন ধীরে ধীরে কমা শুরু করল, তখন মানিয়ে নেওয়াটা কঠিন হচ্ছিল।’
ম্যাচের মাঝে যদি বৃষ্টি বাধা দেয়, তখন চলে আসে ডিএলএসের হিসাব। যে দল বেশি উইকেট হারায়, তারা বেকায়দায় পড়ে। তখন প্রতিপক্ষের জন্য লক্ষ্যটা তুলনামূলক কমে যায়। তবু আকাশ চোপড়ার মতে হিসাবে অনেক গড়বড় হয়েছে। ভারতীয় ক্রিকেট বিশ্লেষক বলেন, ‘‘ডিএলএসে কী ঘটে আসলে। যখন আপনার হাতে কম উইকেট থাকে, তখন আপনি ভঙ্গুর অবস্থায়। ভারত ৯ উইকেট হারিয়েছে। সেক্ষেত্রে আপনি বলতে পারেন,‘১৩৬ রান আপনি বাড়তি দিয়েছেন। যদি শুরুতেই ২৬ ওভারের ম্যাচ হতো, তাহলে তো এমনটা হতো না’। পুরোপুরি ভুল এটা।’
ডিএলএস মেথডে অস্ট্রেলিয়ার সামনে ১৩১ রানের লক্ষ্য হয়ে যাওয়ায় প্রশ্ন তুলেছিলেন সুনীল গাভাস্কার। কথা প্রসঙ্গে তিনি ভিজেডি মেথডের কথা উল্লেখ করেছিলেন। যেখানে ভি জয়দেবন নামে ভারতীয় এক প্রকৌশলীর নামে সেই পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিলেন বলে এটাকে বলা হয় ভিজেডি মেথড। ভারতের ঘরোয়া ক্রিকেটে সাধারণত এই পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। গাভাস্কারের মতে বৃষ্টিবিঘ্নিত ম্যাচে ডিএলএস, ভিজেডি মেথডের হিসাবে আরও স্বচ্ছতা থাকা দরকার।
প্রথম ম্যাচ জিতে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে এখন অস্ট্রেলিয়া। গিলের নেতৃত্বাধীন ভারতের এখন শেষ দুই ওয়ানডে জিততে হবে। ২৩ ও ২৫ অক্টোবর অ্যাডিলেড ও সিডনিতে হবে অস্ট্রেলিয়া-ভারত সিরিজের শেষ দুই ম্যাচ।