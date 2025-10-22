এলপিএল স্থগিত করে বাংলাদেশকে ডাকছে শ্রীলঙ্কা

লঙ্কা প্রিমিয়ার লিগ (এলপিএল) শুরু হতে বাকি ছিল এক মাসের মতো। এরই মধ্যে ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টটি স্থগিত করার কথা জানাল আয়োজক শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ড (এসএলসি)। টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপের প্রস্তুতির কথা ভেবেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এলপিএল স্থগিত করে বাংলাদেশকে নিয়ে ত্রিদেশীয় সিরিজ খেলতে চায় শ্রীলঙ্কা।
এলপিএলের সবশেষ দুই আসর অনুষ্ঠিত হয়েছে জুলাই–আগস্ট মাসে। টি–বিশ্বকাপের আগে ক্রিকেটারদের ভালো প্রস্তুতির কথা ভেবে ষষ্ঠ আসর পিছিয়ে দেয় এসএলসি। এবার সেই টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপের কারণেই স্থগিত করা হলো এলপিএল। প্রস্তুতির ঘাটতি পূরণ করতে আপাতত একটি ত্রিদেশীয় সিরিজ আয়োজনের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে এসএলসি। ত্রিদেশীয় সিরিজটি বাংলাদেশ ছাড়াও শোনা যাচ্ছে পাকিস্তানের নাম।
ইতোমধ্যে ত্রিদেশীয় সিরিজের জন্য বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডকে (বিসিবি) প্রস্তাব দিয়েছে এসএলসি। প্রস্তাবে সাড়া দিতে পারে বিসিবি। আজকের পত্রিকাকে এমনটাই জানিয়েছে সংস্থাটির একটি সূত্র। সূত্রটি জানিয়েছে, বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল অস্ট্রেলিয়া থেকে ফিরে এই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন।
আগামী ফেব্রুয়ারি–মার্চে ভারতের সঙ্গে যৌথভাবে টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপ আয়োজন করবে শ্রীলঙ্কা। তার আগে ২৭ নভেম্বর এলপিএলের ষষ্ঠ আসর মাঠে গড়ানোর কথা ছিল। কিন্তু টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে আইসিসিকে মানসম্পন্ন ভেন্যু বুঝিয়ে দিতেই এলপিএল স্থগিত করেছে এসএলসি। টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপের দশম আসরকে সামনে রেখে তিনটি আন্তর্জাতিক ভেন্যুর সংস্কারের উদ্যোগ হাতে নিয়েছে সংস্থাটি। ইতোমধ্যে স্টেডিয়ামের মান উন্নয়নের কাজ শুরু করে দেওয়া হয়েছে। চলমান নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপের কারণে সাময়িকভাবে স্থগিত করা হয়েছে কলম্বোর প্রেমাদাসা ক্রিকেট স্টেডিয়ামের সংস্কার কাজ। টুর্নামেন্ট শেষে ফের কাজ শুরু করবে কর্তৃপক্ষ।
এসএলসি জানিয়েছে, অন্য কোনো সময় স্থগিত হওয়া এলপিএল আয়োজন করবে তারা। উপযুক্ত সময় দেখে দেশের ক্রিকেটের সবচেয়ে ব্যয়বহুল টুর্নামেন্টটির সূচি জানিয়ে দেবে সংস্থাটি। আপাতত এসএলসির মনোযোগ ত্রিদেশীয় সিরিজের দিকে।