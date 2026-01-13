আফগানিস্তানকে চমকে দিয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজের দল ঘোষণা

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে ব্যস্ত সময় পার করবে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট দল। কমপক্ষে ছয়টি ম্যাচ খেলার সুযোগ পাবে দলটি। যার প্রথমটি শুরু হবে আফগানিস্তানের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজ দিয়ে। সেই দল ঘোষণায় চমক দেখাল ক্রিকেট ওয়েস্ট ইন্ডিজ (সিডব্লুআই)।
আফগানিস্তানের বিপক্ষে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজের জন্য গত রাতে ১৬ সদস্যের দল ঘোষণা করেছে সিডব্লুআই। নিয়মিত অধিনায়ক শাই হোপ না থাকায় আফগান সিরিজে নেতৃত্ব দেবেন ব্র্যান্ডন কিং। এই সিরিজ দিয়ে প্রথমবারের মতো আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সুযোগ পেয়েছেন কোয়েন্টিন স্যাম্পসন। ২০২৫ ক্যারিবীয় প্রিমিয়ার লিগে (সিপিএল) গায়ানা অ্যামাজন ওয়ারিয়র্সের হয়ে ৯ ম্যাচে ৩৪.৪২ গড়ে করেছিলেন ২৪১ রান। দুই ফিফটি করেছিলেন। স্ট্রাইকরেট ছিল ১৫১.৫৭।
শাই হোপ দক্ষিণ আফ্রিকার এসএ টোয়েন্টি টুর্নামেন্ট খেলবেন বলে আফগানিস্তান সিরিজে নেই। একই কারণে আফগানদের বিপক্ষে খেলবেন না রস্টন চেজ, শারফেন রাদারফোর্ড ও আকিল হোসেন। জেসন হোল্ডার, রভমান পাওয়েল, রোমারিও শেফার্ডকে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে। এই সিরিজ দিয়ে চোট কাটিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফিরছেন এভিন লুইস ও শামার জোসেফ। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সবশেষ লুইস খেলেছেন গত বছরের আগস্টে পাকিস্তানের বিপক্ষে ওয়ানডেতে। এই ম্যাচটা জোসেফের জন্য ওয়েস্ট ইন্ডিজের জার্সিতে সবশেষ কোনো ম্যাচ।
আফগানিস্তান-ওয়েস্ট ইন্ডিজ তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ হবে দুবাই আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে। ১৯ জানুয়ারি মাঠে গড়াবে প্রথম টি-টোয়েন্টি। দ্বিতীয় ও তৃতীয় টি-টোয়েন্টি হবে ২১ ও ২২ জানুয়ারি। তিনটি ম্যাচই বাংলাদেশ সময় রাত ১০টায় শুরু হবে। আফগান সিরিজ শেষে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষেও তিনটি টি-টোয়েন্টি খেলবে উইন্ডিজ। ২৭, ২৯ ও ৩১ জানুয়ারি হবে দক্ষিণ আফ্রিকা-ওয়েস্ট ইন্ডিজ তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ। প্রোটিয়াদের বিপক্ষে সিরিজ শুরুর আগেই বিশ্বকাপের ১৫ সদস্যের চূড়ান্ত দল ঘোষণা করার কথা ওয়েস্ট ইন্ডিজের। ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত দলে পরিবর্তন করার সুযোগ আইসিসি রেখেছে।
টুর্নামেন্টের প্রথম দিন ৭ ফেব্রুয়ারি কলকাতার ইডেন গার্ডেনসে হওয়ার কথা বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ ম্যাচ। একই মাঠে ৯ ও ১৪ ফেব্রুয়ারি লিটন দাস-তানজিদ হাসান তামিমদের প্রতিপক্ষ ইতালি ও ইংল্যান্ড। গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচ ১৬ ফেব্রুয়ারি মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়েতে বাংলাদেশের খেলার কথা নেপালের বিপক্ষে। এখন যদি বাংলাদেশের চার ম্যাচ শ্রীলঙ্কায় চলে যায়, সে ক্ষেত্রে ‘বি’ গ্রুপের কিছু ম্যাচ ভারতে ভাগ হয়ে যেতে পারে। কলম্বোর প্রেমাদাসা, সিংহলিজ স্পোর্টস ক্লাব (এসএসসি), পাল্লেকেলে—বিশ্বকাপের জন্য শ্রীলঙ্কার এই তিন ভেন্যু নির্ধারণ করা হয়েছে। শ্রীলঙ্কা, অস্ট্রেলিয়া, আয়ারল্যান্ড, ওমান, জিম্বাবুয়ে—‘বি’ গ্রুপে পড়েছে এই পাঁচ দল। বাংলাদেশকে ‘সি’ গ্রুপ থেকে ‘বি’ গ্রুপে স্থানান্তরের গুঞ্জন এরই মধ্যে ছড়িয়েছে। তবে এখনো পর্যন্ত এ ব্যাপারে নিশ্চিত কিছু জানা যায়নি।
আফগানিস্তানের বিপক্ষে ওয়েস্ট ইন্ডিজের টি-টোয়েন্টি সিরিজের দল
ব্র্যান্ডন কিং (অধিনায়ক), অ্যালিক অ্যাথানেজ, কিসি কার্টি, এভিন লুইস, কোয়েন্টিন স্যাম্পসন, জনসন চার্লস, খ্যারি পিয়েরে, শিমরন হেটমায়ার, আমির জাঙ্গু, শামার জোসেফ, গুড়াকেশ মতি, জেইডেন সিলস, ম্যাথু ফোর্ড, শামার স্প্রিঙ্গার, জাস্টিন গ্রিভস, র্যামন সিমন্ডস।