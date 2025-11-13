চোট কাটিয়ে ফেরার অপেক্ষায় হার্দিক

চোটের কারণে এশিয়া কাপের পর থেকেই মাঠে বাইরে আছেন হার্দিক পান্ডিয়া। এবার ফেরার অপেক্ষায় আছেন ভারতের এই তারকা অলরাউন্ডার। এমনটাই জানিয়েছে ভারতের বেশ কয়েকটি সংবাদমাধ্যম।
দাপটের সঙ্গে এশিয়া কাপের শিরোপা জিতেছে ভারত। টুর্নামেন্টে কোনো ম্যাচ হারেনি সূর্যকুমার যাদবের দল। শেষ চারে নিজেদের শেষ ম্যাচে শ্রীলঙ্কাকে সুপার ওভারে হারায় তাঁরা। সে ম্যাচে চোট পান হার্দিক। এজন্য ফাইনালে মাঠে নামতে পারেননি তিনি। এখন পর্যন্ত মাঠে ফেরা হয়নি ৩২ বছর বয়সী ক্রিকেটারের। সুস্থ হওয়ার জন্য বেঙ্গালুরুতে অবস্থিত ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) সেন্টার ফর এক্সেলেন্সে ছিলেন হার্দিক।
অবশেষে তাঁকে নিয়ে খুশির খবর পাওয়া গেছে। সংবাদমাধ্যমকে বিসিসিআইয়ের একটি সূত্র জানিয়েছে, হার্দিক সুস্থ হয়ে উঠেছেন। খুব শিগগিরই তাঁকে আনুষ্ঠানিকভাবে ফিট ঘোষণা করবে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের মেডিকেল বিভাগ। এরপর মাঠে নামতে আর কোনো বাধা থাকবে না হার্দিকের জন্য।
ঘরোয়া লিগ দিয়ে বাইশ গজে প্রত্যাবর্তন হবে হার্দিকের। আগামী ২৬ নভেম্বর থেকে শুরু হবে সৈয়দ মুশতাক আলী ট্রফি। এই টুর্নামেন্টে বদোদরার হয়ে খেলার কথা আছে হার্দিকের। ঘরোয়া টুর্নামেন্টে অবশ্য একটির বেশি ম্যাচ খেলা হবে না তাঁর। প্রথম ম্যাচ শেষেই জাতীয় দায়িত্বে ব্যস্ত হয়ে পড়বেন হার্দিক।
৩০ নভেম্বর থেকে ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকার সাদা বলের সিরিজ শুরু হবে। প্রথম তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ খেলবে দুই দল। এরপর ৫ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে অংশ নেবে তারা। দুটি সিরিজেই খেলার কথা আছে হার্দিকের। এখন কেবল সময়ের অপেক্ষা।