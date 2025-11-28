বাংলাদেশ না যাওয়ায় শ্রীলঙ্কাকে ডাকছে ভারত

সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে এ বছরের ডিসেম্বরে হতো বাংলাদেশ-ভারত মেয়েদের দ্বিপক্ষীয় সিরিজ। কিন্তু এ মাসের মাঝামাঝি সময়ে জানা যায়, সেই সিরিজ স্থগিত হয়ে গেছে। বাংলাদেশ সিরিজ না হলেও ডিসেম্বরে ভারতের নারী ক্রিকেট দলের বসে থাকার সুযোগ নেই। এ সময়ে ভারত খেলবে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে।
নিজেদের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই) আজ শ্রীলঙ্কা সিরিজের সূচি প্রকাশ করেছে। দুই দল শুধু পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলবে। ২১ ডিসেম্বর বিশাখাপত্তনমে শুরু হচ্ছে ভারত-শ্রীলঙ্কা মেয়েদের ক্রিকেটের প্রথম টি-টোয়েন্টি। একই মাঠে ২৩ ডিসেম্বর হবে দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি। প্রথম দুই টি-টোয়েন্টির পর বদলে যাবে ভেন্যু। ২৬, ২৮ ও ৩০ ডিসেম্বর শেষ তিন টি-টোয়েন্টি হবে তিরুবনন্তপুরমে। এই সিরিজ শেষে নারী প্রিমিয়ার লিগের (ডব্লুপিএল) আয়োজনের ব্যস্ততা শুরু হয়ে যাবে। ৯ জানুয়ারি মাঠে গড়াবে ডব্লুপিএলের চতুর্থ আসর।
ডিসেম্বরে বাংলাদেশ-ভারত মেয়েদের সিরিজে তিনটি করে ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি হওয়ার কথা ছিল। এই সিরিজটি আইসিসির ভবিষ্যৎ সফরসূচির অংশ। কলকাতা ও কটকে হওয়ার কথা ছিল।কিন্তু মেয়েদের এই সিরিজ স্থগিত হয়েছে বলে ক্রিকইনফোর ১৮ নভেম্বরের এক প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে। সীমিত ওভারের এই সিরিজ পরে এক সময় হবে। স্থগিত হওয়ার নির্দিষ্ট কোনো কারণ জানানো হয়নি।
২ নভেম্বর মুম্বাইয়ের ডিওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ৫২ রানে হারিয়ে প্রথমবার নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপের শিরোপা জিতেছে হারমানপ্রীত কৌরের নেতৃত্বাধীন ভারত। শেফালি ভার্মা পেয়েছিলেন ফাইনাল সেরার পুরস্কার। সিরিজসেরার পুরস্কার পেয়েছিলেন দীপ্তি শর্মা। বাংলাদেশ-ভারত সিরিজ দিয়ে শুরু হতো মেয়েদের ওয়ানডে চ্যাম্পিয়নশিপের নতুন চক্র। কিন্তু সিরিজটিই তো পরে স্থগিত হয়ে গেল।
এ বছরের আগস্টে বাংলাদেশ সফরে এসে তিনটি করে ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি খেলার কথা ছিল ভারতের ছেলেদের। এই সিরিজটিও আইসিসির ভবিষ্যৎ সফরসূচির অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু সিরিজ শুরুর কদিন আগেই সেটা স্থগিত হয়ে যায়। ছেলেদের এই সিরিজ হবে আগামী বছরের সেপ্টেম্বরে।