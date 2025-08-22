এক ম্যাচ হাতে রেখেই সিরিজ জিতল দক্ষিণ আফ্রিকা

ম্যাথু ব্রিটজকে, ত্রিস্তান স্তাবসের উদ্ভাসিত ব্যাটিং আর লুঙ্গি এনগিডির আগুনে বোলিং—এই দুয়ের মাঝে চিঁড়েচ্যাপ্টা অস্ট্রেলিয়া। প্রথম ওয়ানডের পর আজ দ্বিতীয় ওয়ানডেতেও দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে হেরেছে স্বাগতিক অস্ট্রেলিয়া। ৮৪ রানের জয়ে এক ম্যাচ হাতে রেখেই সিরিজ জিতল প্রোটিয়ারা।
প্রোটিয়াদের ২৭৭ রান তাড়া করতে এসে জস ইংলিশ ৭৪ বলে ৮৭ রানের ইনিংস খেললেও অস্ট্রেলিয়া দু শর নিচে, ১৯৩ রানে অলআউট। এনগিডি ৪২ রানে ৫ উইকেট তুলে নিয়ে মাত্র ৩৭.৪ ওভারেই অলআউট হয়ে যায় অস্ট্রেলিয়া।
লক্ষ্য তাড়ায় শুরুটা ভালো হয়নি অস্ট্রেলিয়ার। দলীয় ৩৮ রানে ফিরে গিয়েছিলেন ট্রাভিস হেড (৬), মারনাস লাবুশেন (১) ও অধিনায়ক মিচেল মার্শ (১৮)। চতুর্থ উইকেটে ক্যামেরুন গ্রিন ও জস ইংলিস ৬৭ রানের জুটি গড়ে শুরুর বিপর্যয় সামাল দেওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু এই জুটি ছিন্ন হওয়ার পর নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারাতে থাকে অস্ট্রেলিয়া। ১৮ রানে শেষ ৫ উইকেট হারায় তারা। ৮.৪ ওভার বল করে ১ মেডেনসহ ৪২ রানে ৫ উইকেট নিয়েছেন এনগিডি। ম্যাচসেরাও হয়েছেন তিনি।
এর আগে প্রথমে ব্যাট করে ম্যাথু ব্রিটজকের ৮৮ ও স্তাবসের ৭৪ রানের সুবাদে ২৭৭ রান তোলে দক্ষিণ আফ্রিকা। ৭৮ বলে ৮৮ রানের ইনিংস খেলার পথে একটি রেকর্ড গড়েছেন ব্রিটজকে। সেটি হলো—ক্যারিয়ারের প্রথম চার ওয়ানডেতে সবচেয়ে বেশি ৩৭৮ রান তোলার রেকর্ড।
প্রথম তিন ওয়ানডেতে ব্রিটজকে করেছিলেন ১৫০, ৮৩ ও ৫৭ রান। আর আজ করলেন ৮৮। সব মিলিয়ে চার ম্যাচে তাঁর ব্যাটিং গড়—৯৪.৫০!