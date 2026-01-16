হোম > খেলা > ক্রিকেট

যখন বিয়ে করেছিলাম, সে রকম চাপ মনে হয়েছে: বিপিএল ইস্যুতে বিসিবি পরিচালক

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

সাময়িক স্থগিত হওয়া বিপিএলের সমস্যার সমাধান করতে অনেক বেগ পেতে হয়েছে ইফতেখার রহমান মিঠুকে। ছবি: বিসিবি

বিপিএল গভর্নিং কাউন্সিলের সদস্যসচিব ইফতেখার রহমান মিঠুর ওপর দিয়ে কী ঝড় বয়ে যাচ্ছে, সেটা তিনিই ভালো জানেন। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) পরিচালক এম নাজমুল ইসলামের বক্তব্যের পর পরশু রাতে ক্রিকেটারদের সংগঠনে কাজ করা কোয়াব সভাপতি মোহাম্মদ মিঠুন যখন ক্রিকেট বন্ধের হুমকি দিয়েছিলেন, সেদিন রাতেই মিঠু ক্রিকেটারদের সঙ্গে বৈঠকে বসেছিলেন। গতকালও ক্রিকেটারদের সমস্যার সমাধান করতে করতেই পার করে দিয়েছেন মিঠু।

পরশু রাতে মিঠুনদের সঙ্গে মিঠুর বৈঠকেও সমস্যার সমাধান হলো না। উপরন্তু কোয়াব সভাপতি মিঠুনের নেতৃত্বে গতকাল মিরপুরে বিপিএল খেলতে না গিয়ে দুপুরে বনানীর শেরাটন হোটেলে গিয়েছিলেন মেহেদী হাসান মিরাজ-নাজমুল হোসেন শান্তরা। সাময়িক স্থগিত হওয়া বিপিএলের সমাধান অবশেষে এল রাতে। কতটা চাপে ছিলেন, সাংবাদিকদের এই প্রশ্নের জবাবে মিঠু যা বলেছেন, তাতে উপস্থিত সবাই হো হো করে হেসে দিয়েছেন। বিসিবির এই পরিচালক বলেন, ‘এটা মনে হচ্ছে যে যখন বিয়ে করেছিলাম, তখন চাপে ছিলাম। সে রকম চাপ মনে হয়েছে। নয়তো এসএসসি পরীক্ষার চাপের মতো।’

প্রশ্নটা কেন তামিমকে করেন না, মিঠুনের জিজ্ঞাসা

সবকিছু ঠিক থাকলে গতকাল মিরপুরে বেলা ১টায় শুরু হতো নোয়াখালী এক্সপ্রেস-চট্টগ্রাম রয়্যালস ম্যাচ। কিন্তু মিঠুনের ডাকে সাড়া দিয়ে শান্ত-মিরাজরা হোটেল শেরাটনে যাওয়ায় ম্যাচ সময়মতো মাঠে গড়ায়নি। এরপর সন্ধ্যার সিলেট টাইটানস-রাজশাহী ওয়ারিয়র্স ম্যাচও হয়নি। কেন দিনের দ্বিতীয় ম্যাচ মাঠে গড়ায়নি, সেই ব্যাখ্যায় কোয়াব সভাপতি মিঠুন বলেন,‘আমরা মিঠু ভাইকে সে সময় ফোন করেও বলেছি যে আমরা হোটেলে অপেক্ষা করছি। ক্রিকেটাররা তাঁর সঙ্গে কথা বলবে। তখনো তিনি বোর্ডের বিভিন্ন ইস্যুতে আটকে গেছেন। তিনি তখন আসতে পারেননি। আমরা দ্বিতীয় ম্যাচে খেলব, এমন কোনো জায়গাতেও পৌঁছাতে পারিনি।’

স্থগিত হওয়া চট্টগ্রাম-নোয়াখালী ম্যাচ আজ দুপুরে বেলা ২টায় মিরপুরে শুরু হবে। দিনের দ্বিতীয় ম্যাচে মুখোমুখি হবে সিলেট-রাজশাহী। ম্যাচটি বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭টায় মাঠে গড়াবে। সে কারণে আগের সূচি অনুযায়ী আজ যে দুটি ম্যাচ হওয়ার কথা ছিল, সেগুলো কাল হবে। একইভাবে আগামীকালের দুই ম্যাচ হবে পরশু। আজকের টিকিট দিয়েই স্থগিত হওয়া ম্যাচ দুটি দর্শকেরা দেখতে পারবেন বলে বিসিবি এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে। এমনকি গতকাল স্থগিত হওয়া দুটি ম্যাচের টিকিটের টাকাও দর্শকেরা বিসিবির ওয়েবসাইটে গিয়ে আবেদন করলে ফেরত পাবেন।

