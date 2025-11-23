হোম > খেলা > ক্রিকেট

তাইজুলকে দেখে ‘ইমপ্রেসড’ শান্ত, আয়ারল্যান্ডকে জানালেন অভিনন্দন

তাইজুলকে প্রশংসায় ভাসিয়েছেন শান্ত। ছবি: বিসিবি

সাকিব আল হাসানকে টপকে টেস্টে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ উইকেটশিকারী হতে তাইজুল ইসলামের দরকার ছিল ৫ উইকেট। কিন্তু মিরপুরে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টে তাইজুল সেটাকেও ছাড়িয়ে গেছেন। বাংলাদেশের প্রথম বোলার হিসেবে টেস্টে নিয়েছেন ২৫০ উইকেট। বাংলাদেশের এই বাঁহাতি স্পিনারের পারফরম্যান্সে মুগ্ধ অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্ত।

মিরপুরে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে প্রথম ইনিংসে ৪ উইকেট নিয়ে তাইজুল বসেছেন সাকিবের পাশে। দ্বিতীয় ইনিংসেও তাইজুল ৪ উইকেট নিয়েছেন। উইকেটে আঁঠার মতো লেগে থাকা অ্যান্ডি ম্যাকব্রাইনকে (২১) ফিরিয়ে বাংলাদেশের প্রথম বোলার হিসেবে টেস্টে ২৫০ উইকেট নেওয়ার কীর্তি গড়েন তাইজুল। দুই ম্যাচের সিরিজে ১৩ উইকেট নিয়ে সিরিজসেরার পুরস্কার পেয়েছেন বাংলাদেশের এই বাঁহাতি স্পিনার।

শুধু তাইজুলই নয়, আয়ারল্যান্ড সিরিজ দিয়ে টেস্টে অভিষেক হওয়া হাসান মুরাদও দুর্দান্ত বোলিং করেছেন। আয়ারল্যান্ডের ৪০ উইকেটের মধ্যে ২৫ উইকেট ভাগাভাগি করে নিয়েছেন তাঁরা (তাইজুল-মুরাদ)। মুরাদ নিয়েছেন ১২ উইকেট। সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট ২১৭ রানে জিতে বাংলাদেশ দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজ জিতেছে ২-০ ব্যবধানে। মিরপুরে আজ পঞ্চম দিনে জয়ের পর পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে শান্ত বলেন, ‘মুরাদ ও তাইজুলের বোলিংয়ে আমি ইমপ্রেসড। দলের জন্য যেভাবে তারা অবদান রেখেছে, তাতে ভীষণ খুশি।’

৫০৯ রানের লক্ষ্যে নেমে আয়ারল্যান্ড গতকাল ৫৪ ওভারে ৬ উইকেটে ১৭৬ রানে চতুর্থ দিনের খেলা শেষ করেছে। আজ পঞ্চম দিনে বাংলাদেশের জয় কেবল সময়ের অপেক্ষা হলেও প্রতিপক্ষের শেষ ৪ উইকেট ফেলতে বাংলাদেশকে ৫৯.৩ ওভার বোলিং করতে হয়েছে। দ্বিতীয় ইনিংসে ১১৩.৩ ওভারে ২৯১ রানে গুটিয়ে যায় আয়ারল্যান্ড। ১১৪তম ওভারের দ্বিতীয় ও তৃতীয় বলে গ্যাভিন হোয়ে ও ম্যাথু হামফ্রিজকে ফিরিয়ে আইরিশদের ইনিংসের ইতি টানেন মুরাদ। আয়ারল্যান্ডের দৃঢ় মানসিকতার ব্যাটিং মুগ্ধ করেছে শান্তকেও। ম্যাচ শেষে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ অধিনায়ক বলেন,‘আয়ারল্যান্ড দলকে অভিনন্দন জানাই। এমন কন্ডিশনে দারুণ ব্যাটিং করেছে তারা।’

সিলেটে সিরিজের প্রথম টেস্টে আয়ারল্যান্ডকে ইনিংস ও ৪৭ রানে হারিয়েছিল বাংলাদেশ। সেই টেস্টে যে এক ইনিংস ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেয়েছিল, বাংলাদেশ ৮ উইকেটে ৫৮৭ রানে ইনিংস ঘোষণা করেছিল। মাহমুদুল হাসান জয় (১৭১), শান্ত (১০০) সেঞ্চুরি করেছিলেন। মিরপুরে এবার দ্বিতীয় টেস্টের প্রথম ইনিংসে সেঞ্চুরি করেন মুশফিকুর রহিম (১০৬) ও লিটন দাস (১২৮)। বাংলাদেশ প্রথম ইনিংসে করেছে ৪৭৬ রান। ২১১ রানে এগিয়ে থাকার পরও ফের দ্বিতীয় ইনিংসে স্বাগতিকেরা ব্যাটিং করেছে। এবার তারা ৪ উইকেটে ২৯৭ রানে ইনিংস ঘোষণা করেছে।

বড় ইনিংস খেলার যে পরিকল্পনা ছিল শান্তদের, সেটাতে তাঁরা সফল। আজ শান্ত দ্বিতীয় টেস্টে ২১৭ রানে জয়ের পর পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বলেন, ‘এই সিরিজ (আয়ারল্যান্ড সিরিজ) শুরুর আগে আমাদের দীর্ঘক্ষণ ব্যাটিংয়ের পরিকল্পনা ছিল। আমরা পরিকল্পনা কাজে লাগাতে পেরেছি। আমরা আরও টেস্ট খেলতে চাই। ভক্ত-সমর্থকদের ধন্যবাদ। আমরা ম্যাচ হারলেও দারুণভাবে সমর্থন দিয়ে যান তাঁরা।’

