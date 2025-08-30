অস্ট্রেলিয়ায় তিন দিনেই ইনিংস হারের লজ্জা পেল বাংলাদেশ

ডারউইনে অস্ট্রেলিয়ার রাজ্য দল দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার কাছে পাত্তাই পায়নি বাংলাদেশ ‘এ’ দল। তুলনামূলক কম অভিজ্ঞ দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া ব্যাটিং-বোলিং সব বিভাগে দাপুটে পারফরম্যান্সে এক ইনিংস হাতে রেখে ম্যাচ জিতেছে। স্বাগতিকেরা ম্যাচটি জিতেছে তিন দিনেই।
ডারউইনে পরশু শুরু হওয়া বাংলাদেশ ‘এ’ দল-দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া চার দিনের ম্যাচের ফল অনুমান করা যাচ্ছিল গত দিনেই। দুই দিন শেষেই বাংলাদেশের পরাজয় হয়ে দাঁড়ায় সময়ের ব্যাপার। মাহিদুল ইসলাম অঙ্কনের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ ‘এ’ ইনিংস হার এড়াতে পারে কি না, সেটাই ছিল দেখার। শেষ পর্যন্ত ইনিংস ও ১২ রানে হেরে গেছে বাংলাদেশ।
২৬৬ রানে পিছিয়ে থেকে দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা শুরু করে বাংলাদেশ ‘এ’। গতকাল দ্বিতীয় দিন শেষে ৩৩ ওভারে ৩ উইকেটে ১০৬ রান ছিল অঙ্কনের দলের স্কোর। আজ তৃতীয় দিনের খেলা শুরুর পর নবম ওভারেই উইকেট হারায় সফরকারীরা। ইনিংসের ৪২তম ওভারের পঞ্চম বলে শাহাদাত হোসেন দীপুকে (৪৯) ফেরান হ্যারি থর্নটন। আরেক সেট ব্যাটার ইয়াসির আলী চৌধুরীও (৩৬) দ্রুত বিদায় নিলে বাংলাদেশ ‘এ’ দলের স্কোর হয়ে যায় ৪৭.৩ ওভারে ৫ উইকেটে ১৩৫ রান।
দ্রুত ২ উইকেট হারানোর পর হাল ধরেন বাংলাদেশ ‘এ’ দলের অধিনায়ক অঙ্কন ও নাঈম হাসান। ষষ্ঠ উইকেট জুটিতে অঙ্কন-নাঈম যোগ করেন ৪৮ রান।
৬১তম ওভারের তৃতীয় বলে নাঈমকে (২২) এলবিডব্লিউর ফাঁদে ফেলেন জার্সিস ওয়াদিয়া। বাংলাদেশ ‘এ’ দলের ইনিংসে মড়ক লাগে এখানেই। ২৩ রানে ৪ উইকেট হারিয়ে বাংলাদেশ ‘এ’ দলের স্কোর হয়ে যায় ৭৫.২ ওভারে ৯ উইকেটে ২০৬ রান। ইনিংস হার এড়াতে তখনো দরকার ৬০ রান। হাসান মাহমুদ-হাসান মুরাদ প্রাণপণে চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু দশম উইকেটে তাঁদের (হাসান মাহমুদ-হাসান মুরাদ) জুটিতে ৪৮ রান যোগ হতেই ভেঙে যায় সেটা। ৮৩.৩ ওভারে ২৫৪ রানে অলআউট হয়ে যায় সফরকারীরা।
দীপুর ৪৯ রানই বাংলাদেশ ‘এ’ দলের দ্বিতীয় ইনিংসে সর্বোচ্চ স্কোর। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৪২ রান করেন হাসান মুরাদ। আট নম্বরে নেমে ৭৬ বল খেলে ৬ চারে করেন ৪২ রান। দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার জর্ডান বাকিংহাম নিয়েছেন ৩ উইকেট। ওয়েস অ্যাগার, হ্যান্নো জ্যাকবস, হেনরি থর্নটন নিয়েছেন দুটি করে উইকেট। অপর উইকেট নিয়েছেন ওয়াদিয়া। বাংলাদেশের ১০ উইকেটের মধ্যে ৯টাই ক্যাচ। একটা এলবিডব্লিউ। যার মধ্যে ছয়টা ক্যাচই ধরেন দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার উইকেটরক্ষক হ্যারি নিয়েলসেন।
এর আগে বাংলাদেশ ‘এ’ দল নিজেদের প্রথম ইনিংসে ৩৪.৫ ওভারে ১১৪ রানে অলআউট হয়ে যায়। ইনিংস সর্বোচ্চ ২৭ রান করে অপরাজিত ছিলেন ১১ নম্বরে নামা মোহাম্মদ এনামুল হক। ২৭ বল খেলে ৪ চারে করেন ২৭ রান। দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার অ্যাগার, থর্নটন, বাকিংহাম নিয়েছেন তিনটি করে উইকেট। অপর উইকেট নেন জ্যাকবস। দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া এরপর নিজেদের প্রথম ইনিংসে ১০০.৪ ওভারে ৩৮০ রানে অলআউট হয়েছে। ২৩৫ বলে ১০ চার ও ১ ছক্কায় জেসন সাঙঘার ১৪৩ রানই তাদের ইনিংস সর্বোচ্চ স্কোর। বাংলাদেশ ‘এ’ দলের এনামুল হক ও হাসান মুরাদ নিয়েছেন তিনটি করে উইকেট।
