বাংলাদেশের বিপক্ষে ডাবল সেঞ্চুরিতে ‘অসম্ভবকে সম্ভব’ করার স্বপ্ন আইরিশ ক্রিকেটারের

সিলেটে সিরিজের প্রথম টেস্টে আয়ারল্যান্ডের হার এখন সময়ের ব্যাপার। তিন দিন শেষে খেলা এমন পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে, তাতে বাংলাদেশের ইনিংসে জেতার সম্ভাবনা অনেক বেশি। কিন্তু তৃতীয় দিন শেষে সংবাদ সম্মেলনে মজার এক কথা বলছেন ম্যাথু হামফ্রিস। তাঁর মতে সিলেট টেস্টে অবিশ্বাস্য কিছু হলেও হতে পারে।
৩০১ রানে পিছিয়ে থেকে সিলেট টেস্টে নিজেদের দ্বিতীয় ইনিংসে খেলতে নেমেছে আয়ারল্যান্ড। কিন্তু বাংলাদেশের নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ে চোখে সর্ষেফুল দেখতে থাকে আইরিশরা। দ্বিতীয় ইনিংসে ৮৬ রানে ৫ উইকেটে আজ তৃতীয় দিনের খেলা শেষ করেছে সফরকারীরা। অ্যান্ডি ম্যাকব্রাইন ৪ রানে অপরাজিত আছেন। তাঁর সঙ্গী ম্যাথু হামফ্রিস ৭ বল খেলে এখনো রানের খাতা খুলতে পারেননি। হাতে ৫ উইকেট নিয়ে ইনিংস পরাজয় এড়াতে এখনো ২১৫ রান দরকার সফরকারীদের।
আজ তৃতীয় দিনের শেষে সংবাদ সম্মেলনে আয়ারল্যান্ডের প্রতিনিধি হিসেবে আসেন হামফ্রিস। মজা করে আইরিশ এই বাঁহাতি স্পিনার বলেন, ‘আমি, অ্যান্ডি দুজনই যদি ২০০ করতে পারি, তাহলে আগামীকালের দিনটা আমাদের ভালোভাবে শেষ হবে।’ হাতে এখনো যেহেতু দুই দিন বাকি, সেক্ষেত্রে ম্যাচের ফল অন্যরকম হতে পারে বলে মনে করেন হামফ্রিস। ২৩ বছর বয়সী এই আইরিশ ক্রিকেটার বলেন, ‘অন্য যেকোনো ম্যাচের মতো আমরা ব্যাটিং করতে চাই। ম্যাচের এখনো দুই দিন বাকি আছে। ক্রিকেট অদ্ভুত এক খেলা। কাল টিকতে পারলে তাহলে কী হতে পারে, সেটা তো বলা যায় না।’
৮৫ ওভারে ১ উইকেটে ৩৩৮ রানে আজ তৃতীয় দিনের খেলা শুরু করে বাংলাদেশ। কিন্তু ৮৮.১ ওভারে ৩ উইকেটে ৩৪৬ রানে পরিণত হয় স্বাগতিকেরা। দুই সেট ব্যাটার মাহমুদুল হাসান জয় (১৭১) ও মুমিনুল হককে (৮২) দ্রুত ফেরায় আইরিশরা। চার নম্বরে নেমে বাংলাদেশ অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্ত এরপর ১১৪ বলে ১০০ রান করেন। টেস্ট ক্যারিয়ারের অষ্টম সেঞ্চুরির দিনে আরও এক কীর্তি গড়েন শান্ত। বাংলাদেশের অধিনায়কদের মধ্যে টেস্টে যৌথভাবে সর্বোচ্চ চারটি করে সেঞ্চুরির কীর্তি এখন শান্ত ও মুশফিকের।
‘সকালে দ্রুত ২ উইকেট নিয়ে আমরা চাপ তৈরি করতে পেরেছিলাম। কিন্তু সে (শান্ত) বেশ কিছু ভালো শট খেলে বড় রান করে ও আমাদের ব্যাকফুটে ঠেলে দেয়। দারুণ খেলেছে সে।একজন টপ ক্লাস ক্রিকেটার।’
হ্যারি টেক্টরকে ফিরিয়ে বাংলাদেশের তৃতীয় বোলার হিসেবে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে ৫০০ উইকেট নিয়েছেন তাইজুল ইসলাম। তাইজুলেরও প্রশংসা করেছেন হামফ্রিস। তাইজুলের প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে অর্ধেকের মতো উইকেট বাংলাদেশের জার্সিতে। ৫৬ টেস্টে নিয়েছেন ২৪০ উইকেট। ১৭ বার নিয়েছেন ইনিংসে ৫ উইকেট। ম্যাচে ১০ উইকেট পেয়েছেন দুইবার। টেস্টে বাংলাদেশের জার্সিতে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ উইকেট নিয়েছেন এই বাঁহাতি স্পিনার। ক্রিকেটের রাজকীয় সংস্করণে ২৪৬ উইকেট নিয়ে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ উইকেটশিকারী সাকিব আল হাসান।