নেপালে এ কেমন মাঠে খেলতে যাচ্ছে বাংলাদেশ

কাঠমান্ডুর দশরথ স্টেডিয়াম নিয়ে অভিযোগের কমতি নেই। গত বছরের মার্চে মাঠের বাজে অবস্থার কারণে এখানে খেলতে চায়নি বাহরাইন। এরপর থেকে ফিফা ও এএফসির অধীনে থাকা ম্যাচ আয়োজনে অনুপযুক্ত এই মাঠ। অথচ সেই মাঠেই কাল নেপালের মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ।
এশিয়ান ফুটবল ফেডারেশন (এএফসি) ফিফা ও এএফসির টুর্নামেন্ট আয়োজন করতে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে অনেক কারণে। মাঠে দর্শকদের ঢোকার ব্যাপারে যথাযথ ব্যবস্থা তো নেই। এমনকি গ্যালারিতে আসন সংকট রয়েছে। তবে বাংলাদেশের বিপক্ষে ম্যাচটি প্রীতি ম্যাচ হওয়ায় মাঠ নিয়ে তেমন জটিলতার মধ্যে পড়তে হচ্ছে না নেপাল ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনকে। কিন্তু মাঠের অবস্থা মনঃপূত হয়নি বাংলাদেশ কোচ হাভিয়ের কাবরেরার। একই সঙ্গে নেপালের আবহাওয়া ভাবাচ্ছে তাঁকে। আজ সংবাদ সম্মেলনে কাবরেরা বলেন, ‘মাঠের অবস্থা খুব একটা ভালো নয়। তবে আশা করি বৃষ্টি হবে না। যদি বৃষ্টি না হয়, তাহলে দর্শকেরা একটি ভালো খেলা দেখতে পাবেন।’
তিন বছর আগে এই কাঠমান্ডুতে নেপালের কাছে ৩-১ গোলে হেরেছিল বাংলাদেশ। সেই দুঃসহ স্মৃতি বারবার উঁকি দিলেও এবার ভালো কিছু করার আত্মবিশ্বাস কাবরেরার, ‘বাংলাদেশের জন্য এখানে খেলা সব সময় কঠিন। আমার একমাত্র অভিজ্ঞতা হলো ২০২২ সালের সেপ্টেম্বরে। তখন আমরা হাফটাইমে ৩-০ গোলে পিছিয়ে ছিলাম। সত্যিই কঠিন ছিল। আমরা এবারও খুব শক্ত প্রতিপক্ষ আশা করছি। তবে বিশ্বাস করি এবার আমরা আরও ভালো করব।’
নেপালে যাওয়ার আগে বাংলাদেশ প্রস্তুতি ম্যাচ খেলেছে পুলিশ এফসির বিপক্ষে। ক্লাবটিতে এবার খেলছেন নেপালের অধিনায়ক কিরণ চেমজং ও আয়ুশ গালান। প্রায়শই রুদ্ধদ্বার অনুশীলন করা কাবরেরার কৌশল প্রতিপক্ষের কাছে কতটা গোপন থাকল, তা নিয়ে রয়েছে প্রশ্ন। বাংলাদেশ কোচ অবশ্য ব্যাপারটি দেখছেন অন্যভাবে, ‘আমাদের ফোকাস যতটা সম্ভব ভালোভাবে হংকং ম্যাচের জন্য প্রস্তুতি নেওয়া। কোন দলের কোন খেলোয়াড় আছে, সেটা ভাবার সুযোগ নেই। পুলিশে দুজন নেপালি খেলোয়াড় আছে বলে তাদের সঙ্গে খেলব না—আমরা এমনটা ভাবি না। আমরা শুধু ভাবি, কীভাবে নিজেদের উন্নতি করা যায়। আগের ম্যাচগুলো থেকে উন্নতি করা যায়।’