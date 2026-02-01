হোম > খেলা > ক্রিকেট

বিশ্বকাপে পাকিস্তান-ভারত লড়াই, দেখবেন কীভাবে

ক্রীড়া ডেস্ক    

সুপার সিক্সের ম্যাচে মাঠে নামবে দুই দল। ফাইল ছবি

মঞ্চ যেটাই হোক, ভারত-পাকিস্তানের ম্যাচ মানেই বাড়তি উত্তেজনা। ঠিক তেমনই এক লড়াই দেখার অপেক্ষায় ভক্তরা। অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপের সুপার সিক্সের ম্যাচে আজ মাঠে নামবে দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী দল। বুলাওয়েতে ম্যাচটি শুরু হবে বাংলাদেশ সময় বেলা ১টা ৩০ মিনিটে। এ ছাড়া টিভিতে আছে আরও বেশ কিছু ম্যাচ। একনজরে আজকের টিভি সূচি।

ক্রিকেট

অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ

ভারত-পাকিস্তান

বেলা ১টা ৩০ মি., সরাসরি

স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২

উইমেন’স প্রিমিয়ার লিগ

দিল্লি ক্যাপিটালস-ইউপি ওয়ারিয়র্স

রাত ৮টা, সরাসরি

তৃতীয় টি-টোয়েন্টি

পাকিস্তান-অস্ট্রেলিয়া

বিকেল ৫টা, সরাসরি

পিটিভি স্পোর্টস

দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি

শ্রীলঙ্কা-ইংল্যান্ড

সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মি., সরাসরি

সনি স্পোর্টস ১

অস্ট্রেলিয়ান ওপেন

পুরুষ এককের ফাইনাল

আলকারাস-জোকোভিচ

বেলা ২টা ৩০, সরাসরি

সনি স্পোর্টস ২ ও ৫

