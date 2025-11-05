বাংলাদেশকে সহজেই হারিয়ে সমতায় আফগানরা

সিরিজে এগিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে মাঠে নেমেছিল বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব ১৯ দলের সামনে। কিন্তু তৃতীয় ওয়ানডেতে আফগানিস্তানের বিপক্ষে ন্যূনতম লড়াই করতে পারেনি আজিজুল হাকিম তামিমের দল। তাঁদের ১০২ রানের বড় ব্যবধানে হারিয়ে সিরিজে সমতা ফেরাল আফগান যুবারা।
এর আগে ৫ রানের জয়ে সিরিজ শুরু করেছিল বাংলাদেশ। বৃষ্টির কবলে পড়ে দ্বিতীয় ম্যাচ পরিত্যক্ত হয়। চতুর্থ ওয়ানডেতে আগামী ৭ নভেম্বর মাঠে নামবে দুই দল।
রাজশাহীর কামারুজ্জামান স্টেডিয়ামে আগে ব্যাট করে ২৭৫ রানের চ্যালেঞ্জিং সংগ্রহ পায় আফগানিস্তান। জবাব দিতে নেমে ৩৭.২ ওভারে ১৭৩ রানে অলআউট হয় বাংলাদেশ। দলীয় ৪৫ রানেই সাজঘরে ফেরেন রিফাত বেগ, জাওয়াদ আবরার ও তামিম। শুরুর ধাক্কা সামলে আর সফরকারীদের চ্যালেঞ্জ জানাতে পারেনি স্বাগতিকরা।
বাংলাদেশের মান বাঁচিয়েছেন কালাম সিদ্দিকী ও রিজান হোসেন। এই দুজনের ফিফটিতে ১৫০ রানের কোটা পার করতে পেরেছে স্বাগতিকরা। চতুর্থ উইকেটে ৯৩ রান যোগ করেন তাঁরা। ৫০ বলে ৫২ রান করে ফেরেন রিজান। অষ্টম ব্যাটার হিসেবে প্যাভিলিয়নের পথ ধরার আগে ৭১ রানের ইনিংস খেলেন কালাম। ২৫ রান আসে জাওয়াদের ব্যাট থেকে। বাকিদের কেউই দুই অঙ্কের ঘরে যেতে পারেননি। বাংলাদেশকে গুটিয়ে দেওয়ার পথে দুর্দান্ত বোলিং করেছেন জাইতুল্লাহ শাহিন ও ওয়াহিদুল্লাহ জাদরান। ৪০ রানে ৪ উইকেট নেন শাহিন। ২৩ রান দিয়ে ৩ উইকেট নেন জাদরান। ২ ব্যাটারকে ফেরান উজাইরউল্লাহ নিয়াজাই।
এর আগে মাহবুব খানের ফিফটি এবং নিয়াজাই ও উসমান সাদাতের দুটি ছোট ইনিংসে ভর করে এই পুঁজি পায় আফগানিস্তানের বয়সভিত্তিক দলটি। মাহবুবের অবদান ৬৮ রান। এছাড়া নিয়াজাই ৩১ ও সাদাত এনে দেন ২৬ রান। বাংলাদেশের হয়ে আল ফাহাদ ও তামিম দুটি করে উইকেট নেন।