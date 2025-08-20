অস্ট্রেলিয়াকে বিধ্বস্ত করে আইসিসিতে সিংহাসন ফিরে পেলেন মহারাজ

কেশব মহারাজের ঘূর্ণিতে গতকাল নাকাল হয়েছে অস্ট্রেলিয়া। সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে ৯৮ রানে হেরেছে অজিরা। ওয়ানডেতে ক্যারিয়ারসেরা বোলিংয়ের পরই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থার (আইসিসি) কাছ থেকে সুখবর পেলেন মহারাজ। ২১ মাস পর ফিরে পেলেন হারানো সিংহাসন।
কলম্বোর সিংহলিজ স্পোর্টস ক্লাবে আজ শুরু হয়েছে বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কা সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট। ছেলেদের সাপ্তাহিক র্যাঙ্কিং আজ হালনাগাদ করেছে আইসিসি।
হালনাগাদের পর ২ ধাপ এগিয়ে ওয়ানডেতে বোলারদের র্যাঙ্কিংয়ে এক নম্বরে উঠে এসেছেন মহারাজ। তাঁর রেটিং পয়েন্ট ৬৮৭। কেয়ার্নসে গতকাল সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে ১০ ওভারে ৩৩ রানে নিয়েছেন ৫ উইকেট। দিয়েছেন এক ওভার মেডেন। ওয়ানডেতে এবারই প্রথমবারের মতো ইনিংসে ৫ উইকেট পেয়েছেন প্রোটিয়া বাঁহাতি স্পিনার। মারনাস লাবুশেন, ক্যামেরন গ্রিন, জশ ইংলিস, অ্যালেক্স ক্যারি, অ্যারন হার্ডি—অস্ট্রেলিয়ার এই পাঁচ ব্যাটারের উইকেট নিয়ে পেয়েছেন ম্যাচসেরার পুরস্কার। ২০২৩ সালের নভেম্বরে মহারাজ তাঁর ক্যারিয়ারে প্রথমবারের মতো ওয়ানডে র্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষে উঠেছিলেন। তখনই পেয়েছিলেন ক্যারিয়ারসেরা ৭৪১ রেটিং পয়েন্ট।
মহারাজ শীর্ষে ওঠায় স্থানচ্যুত হয়েছে মাহিশ তিকশানা ও কুলদীপ যাদবের। ৬৭১ ও ৬৫০ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে ওয়ানডেতে বোলারদের র্যাঙ্কিংয়ে দুই ও তিনে তিকশানা ও কুলদীপ। দুজনেই এক ধাপ করে পিছিয়েছেন। ওয়ানডে র্যাঙ্কিংয়ের সেরা দশে পরিবর্তন বলতে মহারাজ, তিকশানা ও কুলদীপের জায়গা অদলবদল। কুলদীপ সবশেষ ওয়ানডে খেলেছেন এ বছরের ৯ মার্চ দুবাইয়ে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে চ্যাম্পিয়নস ট্রফির ফাইনালে। কিউইদের ৬ উইকেটে হারিয়ে তৃতীয়বারের মতো চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ভারত। এদিকে ওয়ানডেতে তিকশানা সবশেষ খেলেছেন জুলাইয়ে। ৮ জুলাই পাল্লেকেলেতে সিরিজ নির্ধারণী তৃতীয় ওয়ানডেতে তাঁর প্রতিপক্ষ ছিল বাংলাদেশ।
ওয়ানডেতে বোলারদের র্যাঙ্কিংয়ে বড় লাফ দিয়েছেন জেইডেন সিলস ও আবরার আহমেদ। ১৭ ধাপ এগিয়ে ওয়ানডেতে বোলারদের র্যাঙ্কিংয়ে এখন ১৯ নম্বরে সিলস। তাঁর রেটিং পয়েন্ট ৫৭৫। কদিন আগে পাকিস্তানের বিপক্ষে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজে ১০ উইকেট নিয়ে সিরিজসেরার পুরস্কার পেয়েছেন। ত্রিনিদাদে ১২ আগস্ট তৃতীয় ওয়ানডেতে ৭.১ ওভারে ১৮ রানে পেয়েছেন ৬ উইকেট। এদিকে ১৮ ধাপ এগিয়ে ওয়ানডেতে বোলারদের র্যাঙ্কিংয়ে এখন ৪৩ নম্বরে আবরার। সমান ৫০২ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে তাঁর সঙ্গে যৌথভাবে ৪৩ নম্বরে সিকান্দার রাজা ও ক্রিস ওকস।
মহারাজের সতীর্থ ডেওয়াল্ড ব্রেভিসেরও উন্নতি হয়েছে আইসিসির হালনাগাদ করা র্যাঙ্কিংয়ে। ৯ ধাপ এগিয়ে টি-টোয়েন্টিতে ব্যাটারদের র্যাঙ্কিংয়ে এখন ১২ নম্বরে ব্রেভিস। তাঁর রেটিং পয়েন্ট ৬৬৫। ব্রেভিসের সঙ্গে যৌথভাবে ১২ নম্বরে কুশল পেরেরা। ৮২৯ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে টি-টোয়েন্টিতে ব্যাটারদের র্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষস্থান ধরে রেখেছেন অভিষেক শর্মা। দুই ও তিনে থাকা তিলক ভার্মা ও ফিল সল্টের রেটিং পয়েন্ট ৮০৪ ও ৭৯১। তাঁদের কারোরই জায়গা পরিবর্তন হয়নি।