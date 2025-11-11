একের পর এক ক্যাচ মিস বাংলাদেশের, মাঠের বাইরে মিরাজ

ডান দিকে ঠিক সময়ে ঝাঁপও দিয়েছেন মেহেদী হাসান মিরাজ। তুলনামূলক কঠিন হলেও আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে এ ধরনের ক্যাচ অবশ্যই ধরা উচিত। কিন্তু মিরাজ সেটা তালুবন্দী করতে পারেননি। উপরন্তু চোট পেয়ে মাঠের বাইরে চলে যেতে হয়েছে বাংলাদেশের তারকা এই অলরাউন্ডারকে।
সিলেটে আজ সিরিজের প্রথম টেস্টের ইনিংসের ষষ্ঠ ওভারের ঘটনা। ওভারের দ্বিতীয় বলে নাহিদ রানাকে ব্যাকফুটে খেলতে যান পল স্টার্লিং। গালি অঞ্চলে দাঁড়িয়ে থাকা মিরাজ ডান দিকে ঝাঁপিয়েও বলের নাগাল পাননি। তাঁর হাত থেকে এরপর ঝরতে থাকে রক্ত। তৎক্ষণাৎ ফিজিও এসে দেখার পর মাঠ ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন মিরাজ। তাঁর আগে এমনটি হয়েছে তাইজুলের সঙ্গে। ইনিংসের চতুর্থ ওভারের চতুর্থ বলে হাসান মাহমুদের অফ স্টাম্পের বাইরের বল টেনে লেগে খেলতে যান ক্যাড কারমাইকেল। ডিপ মিডউইকেটে দাঁড়িয়ে থাকা তাইজুল ক্যাচ মিস করেছেন। ডান হাতে ব্যথা পেয়ে মাঠ ছাড়েন তিনি। তাইজুলের পরিবর্তে বদলি ফিল্ডার হিসেবে নামেন জাকের আলী অনিক।
চোট পাওয়া তাইজুল কিছুক্ষণ পর ফিরে এসেছেন। মিরাজ-তাইজুলের পাশাপাশি ক্যাচ ছেড়েছেন সাদমান ইসলামও। ইনিংসের চতুর্থ ওভারের চতুর্থ বলে দ্বিতীয় স্লিপে বল হাতে পেয়েও ধরে রাখতে পারেননি সাদমান। স্টার্লিং এবার যখন জীবন পেয়েছেন, তখন তাঁর রান ছিল ১০। মিরাজের কাছে যখন ফের জীবন পেয়েছেন স্টার্লিং, তখনো তাঁর রান ১০। কারমাইকেলও ব্যক্তিগত ১০ রানের সময় জীবন পেয়েছেন।
সিলেটে সিরিজের প্রথম টেস্টে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আয়ারল্যান্ড অধিনায়ক অ্যান্ড্রু বলবার্নি। তবে খেলা শুরু হতে না হতেই ধাক্কা খেয়েছে তাঁর দল। ইনিংসের চতুর্থ বলে অধিনায়ক বলবার্নিকে দারুণ এক ইনসুইংগারে এলবিডব্লুর ফাঁদে ফেলেন হাসান মাহমুদ। আম্পায়ার আউট দেওয়ার পর রিভিউ নিলেও কোনো কাজে আসেনি বলবার্নির। উপরন্তু দলের একটা রিভিউ নষ্ট করে গেলেন আইরিশ অধিনায়ক। বাংলাদেশের পিচ্ছিল ফিল্ডিংয়ের সুযোগ নিচ্ছে ০ রানে প্রথম উইকেট হারানো আয়ারল্যান্ড। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত ৮ ওভারে ১ উইকেটে ৩৪ রান করেছে আইরিশরা।