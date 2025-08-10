হোম > খেলা > ক্রিকেট

বাংলাদেশের যুবাদের আফ্রিকা জয়

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

দক্ষিণ আফ্রিকার আরও একটি উইকেটের পতন। আবারও উল্লাস বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ দলের ফিল্ডারদের। ছবি: জিম্বাবুয়ে ক্রিকেট

দক্ষিণ আফ্রিকার যুবাদের হারিয়ে ত্রিদেশীয় অনূর্ধ্ব-১৯ ওয়ানডে সিরিজের শিরোপা জিতেছে বাংলাদেশে অনূর্ধ্ব-১৯ দল। গতকাল জিম্বাবুয়ের হারারের ফাইনালে রিজান হোসেনের অলরাউন্ড নৈপুণ্যে বাংলাদেশ যুবারা জিতেছেন ৩৩ রানে।

জয়ের জন্য দক্ষিণ আফ্রিকার যুবাদের করতে হতো ২৭০ রান। কিন্তু প্রত্যয়ী বাংলাদেশের সামনে চেষ্টা করলেও পেরে উঠতে পারেনি। ২৩৬ রানে অলআউট হয়ে গেছে প্রোটিয়া যুবারা। এই ফাইনালের আগে অবশ্য গ্রুপ পর্বে দুবার প্রোটিয়া অনূর্ধ্ব-১৯ দলকে হারিয়েছিল বাংলাদেশ। হারিয়েছিল দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে ৩ ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজে ২-১ ব্যবধানে।

যদিও গতকাল লক্ষ্য তাড়ায় দুই ওপেনিংয়ে জরিক ফন শালভিক ও আদনান লাগাদিন ৫৯ রানের জুটি গড়ে দিয়েছিলেন। ব্যাট হাতে বেশি ভয়ংকর ছিলেন লাগাদিন। ৭টি চার ও ১টি ছয়ে ৩১ বলে ৪০ রান করা লাগাদিনকে ফিরিয়ে দেন আল ফাহাদ। এরপর সময় যত গড়িয়েছে নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারিয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা। শেষ দিকে বেলিন্ডা মোথা ও এনতানতো সনি ২৯ ও ৩৪ রানের ইনিংস খেলে দক্ষিণ আফ্রিকার আশা জিইয়ে রাখলেও শেষ রক্ষা হয়নি। ৪৮.৪ ওভারে রানে অলআউট হয়ে যায় তারা। বল হাতে সবচেয়ে সফল রিজান হোসেন; ৩৪ রানে নিয়েছেন ৫ উইকেট। বল হাতেও তিনি ইনিংস সর্বোচ্চ ৯৫ রান করেছিলেন। ৩টি উইকেট নেন আল ফাহাদ।

এর আগে টসে হেরে প্রথমে ব্যাট করে ৫ উইকেটে ২৬৯ রান তোলেন বাংলাদেশের যুবারা।

জওয়াদ আবরার ও রিফাত বেগের ৪১ রানের ওপেনিং জুটির পর পরের ২৪ রানে ৩ উইকেট হারায় বাংলাদেশ। ১৬ রান করে বিদায় রিফাত। তাঁকে দ্রুতই অনুসরণ করেন জওয়াদ আবরার (২১)। এরপর ৬৫ রানে অধিনায়ক আজিজুল হাকিমও বিদায় নিলে বিপাকে পড়ে বাংলাদেশ।

তবে এই বিপর্যয় কাটিয়ে উঠতে চতুর্থ উইকেটে ১১৭ রানের জুটি গড়েন কালাম সিদ্দিক ও রিজান হোসেন।৬টি চারে ৭৫ বলে ৬৫ রান করে সিদ্দিক আউট হন। আউট হন রিজানও, তবে ১০টি চারে ৯৬ বলে ৯৫ রান করেন তিনি। রানআউটের শিকার হওয়ায় পাঁচ রানের জন্য সেঞ্চুরি বঞ্চিত হন তিনি। ২৪৫ রানে রিজানের বিদায়ের পর আবদুল্লাহ ২৯ বলে ৩৮ রান করে অপরাজিত থাকেন। সামিউন বশির ৮ বলে করেন ১৩*।

বল হাতে ২ উইকেট নিয়েছেন বান্দিলে এমবাথা।

সম্পর্কিত

১৭ বছর পর ফিরে অস্ট্রেলিয়ার ১৭ রানের জয়

ফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকাকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিল বাংলাদেশ

পাকিস্তান সিরিজের মাঝপথে ওয়েস্ট ইন্ডিজের কীসের জরুরি সভা

বাংলাদেশ ম্যাচের ১৭ বছর পর অপেক্ষা ফুরোল এই স্টেডিয়ামের

‘আইসিসির হুমকিকে পরোয়া করে না ভারত’

সাকিব-নারাইনদের ছাপিয়ে নিজেকেই সেরা মানছেন রশিদ খান

জাতীয় দলের ফিটনেস টেস্টে কেন নেই লিটন-হৃদয়

ফিক্সিং ঠেকাতে আইসিসির সাবেক কর্মকর্তাকে নিয়োগ দিল বিসিবি

ভারতের কোচকে ভদ্র আচরণ করতে বলছেন হেইডেন

অবশেষে জাতীয় লিগে যুক্ত হলো ময়মনসিংহ
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা