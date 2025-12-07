আমিরাতের লিগে খেলার আগে দোয়া চাইলেন তাসকিন

সংযুক্ত আরব আমিরাতে বসেছে বাংলাদেশি ক্রিকেটারদের মিলনমেলা। সাকিব আল হাসান, মোস্তাফিজুর রহমান, তাসকিন আহমেদরা দল পেয়েছেন আমিরাত ভিত্তিক টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্ট আইএল টি-টোয়েন্টিতে। মোস্তাফিজ এরই মধ্যে মাঠে নামলেও সাকিব-তাসকিনদের খেলার সুযোগ মেলেনি।
এবারের আইএল টি-টোয়েন্টিতে তাসকিনকে নিয়েছে শারজা ওয়ারিয়র্স। শারজা এক ম্যাচ খেললেও তাসকিনের সেই ম্যাচে সুযোগ মেলেনি। মাঠে নামার আগে সবার কাছে দোয়া চাইলেন বাংলাদেশের এই তারকা পেসার। আমিরাত ভিত্তিক টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্ট খেলে পাওয়া অভিজ্ঞতা ভবিষ্যতে জাতীয় দলে কাজে লাগাতে চান তিনি। গত রাতে শারজার অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে প্রচারিত এক ভিডিওতে তাসকিন বলেন, ‘পাশে থাকার জন্য সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আমাকে আপনারা এত ভালোবাসেন। দোয়া করবেন যেন দেশের নাম উজ্জ্বল করতে পারি এবং এই টুর্নামেন্টটা ভালোভাবে শেষ করে সুস্থ থাকি। তাতে করে ভবিষ্যতে নিজের দেশকে আরও ভালো কিছু উপহার দিতে পারি এবং ম্যাচ জেতাতে পারি।’
বাংলাদেশ সময় আজ বিকেল ৪টায় শারজায় শুরু হবে শারজা ওয়ারিয়র্স-এমআই এমিরেটস ম্যাচ। এই ম্যাচে হয়তো সাকিবের সঙ্গে দেখা হতে পারে তাসকিনের। সাকিবকে নিয়েছে এমআই এমিরেটস। ৪ ডিসেম্বর দুবাইয়ে গালফ জায়ান্টসের বিপক্ষে বাংলাদেশের তারকা অলরাউন্ডারকে খেলায়নি এমআই এমিরেটস। সেই ম্যাচে গালফ জায়ান্টস জেতে ৬ উইকেটে। এমআই এমিরেটসের মতো শারজা ওয়ারিয়র্সও এক ম্যাচ খেলেছে। ৩ ডিসেম্বর শারজার মাঠে শারজাকে ৩৯ রানে হারিয়েছে আবুধাবি নাইট রাইডার্স। শারজা ওয়ারিয়র্স, এমআই এমিরেটস দুটি দলই এবারের আইএল টি-টোয়েন্টিতে প্রথম জয়ের খোঁজে নামছে।
সাকিবের সঙ্গে আবুধাবিতে কদিন আগেই দেখা হয়েছিল তাসকিনের। আবুধাবি টি-টেনে সাকিবকে নিয়েছিল রয়্যাল চ্যাম্পস ও নর্দার্ন ওয়ারিয়র্স নিয়েছিল তাসকিনকে। সাকিব মাত্র দুই ম্যাচ খেলেছিলেন এই টুর্নামেন্টে। তাসকিন পাঁচ ম্যাচে ১১.২৫ ইকোনমিতে নিয়েছিলেন ৫ উইকেট। এদিকে এবারের আইএল টি-টোয়েন্টিতে মোস্তাফিজ খেলছেন দুবাই ক্যাপিটালসের হয়ে। দুবাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে গত রাতে গালফ জায়ান্টসের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে আইএল টি-টোয়েন্টিতে অভিষেক হয়েছে তাঁর। ৪ ওভারে ২৬ রানে পেয়েছেন ২ উইকেট। এই ম্যাচ গালফ জায়ান্টস জিতেছে ৪ উইকেটে। বাংলাদেশ সময় আজ রাত ৮টায় শুরু হবে আবুধাবি নাইট রাইডার্স-দুবাই ক্যাপিটালস ম্যাচ।