নিদাহাস ট্রফিতে শেষ বলে ভারতের ছক্কার স্মৃতি মনে পড়ল লিটনের

কলম্বো থেকে মিরপুর—আট বছর ব্যবধানে এশিয়া মহাদেশের দুই শহরে দেখা গেল একই চিত্রনাট্য। ২০১৮ নিদাহাস ট্রফিতে সৌম্য সরকারকে সোজা এক্সট্রা কাভারের ওপর দিয়ে দিনেশ কার্তিক তুলে মেরেছিলেন। সেই ম্যাচে ভারতীয় দল উদযাপনে ফেটে পড়লেও সাকিব আল হাসান-লিটন দাসরা চোখের পানি ধরে রাখতে পারেননি। আট বছর পর আজও মিরপুরে লিটন থেকে গেলেন পরাজিতদেরই দলে।
মিরপুরে আজ বিকেলে এলিমিনেটরে ১১২ রানের লক্ষ্য হলেও রংপুর রাইডার্সের বিপক্ষে শেষ বলে ছক্কার সমীকরণের সামনে এসে পড়ে সিলেট টাইটানস। রংপুরের ফাহিম আশরাফ প্রথম পাঁচ বলে মাত্র ৩ রান দেন। শেষ বলে এক্সট্রা কাভারের ওপর দিয়ে ক্রিস ওকস ছক্কা মারার পর সিলেট টাইটানসের ডাগআউটে দেখা যায় বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাস।
এলিমিনেটরের রংপুর রাইডার্স-সিলেট টাইটানস ম্যাচ শেষে সংবাদ সম্মেলনে রংপুর অধিনায়ক লিটনকে শেষ বলে ওকসের ছক্কার ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে তাঁর (লিটন) কণ্ঠে ঝরেছে হতাশা। রংপুর অধিনায়ক বলেন, ‘শেষ বলে ছক্কা খেয়ে আমার নিদাহাস ট্রফির কথা মনে পড়ে গেছে। একই কাভারের ওপর দিয়েই ছয়। এটাই ক্রিকেট। এভাবেই জীবন চলে। উত্থান-পতন থাকবেই। জিততে পারলে ভালো হতো, পারিনি কিছু করার নেই।’
নুরুল হাসান সোহানের নেতৃত্বে প্রথম আট ম্যাচ খেলার পর রংপুর রাইডার্স বিপিএলের শেষভাগে এসে অধিনায়ক বদলে ফেলে। সোহানের পরিবর্তে লিটনের কাঁধে তুলে দেয় অধিনায়কত্ব। তাঁর নেতৃত্বে আজ রংপুর ৩ উইকেটে হেরে বিপিএল থেকেই ছিটকে গেছে। সিলেটের কাছে হারের পর সংবাদ সম্মেলনে লিটন বলেন, ‘আজ থেকে খেলা শেষ। বিন্দাস থাকব রুমে। বিশ্রামের দরকার আছে। কারণ, অনেক পরিশ্রম গেছে এই কয়েকটা ম্যাচে। অনেক তাড়াহুড়োর মধ্যে ছিলাম। কোনো ছুটি পাইনি। বিশ্রামের কোনো সুযোগ ছিল না। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে একটা ম্যাচ খেলে বিশ্রামের সময় থাকে। বিপিএলে মনে হয় না কেউ এই সুযোগ পেয়েছে। বিশেষ করে রংপুর তো একদমই পায়নি।’
২০২৬ বিপিএলে ১১ ম্যাচে ২০.২০ গড় ও ১২৬.২৫ স্ট্রাইকরেটে করেন ২০২ রান। করেছেন ১ ফিফটি। ২০২৬ বিপিএলে নিজের ব্যাটিংকে বাজে আখ্যায়িত করেছেন স্বয়ং লিটনই। রংপুর অধিনায়ক বলেন, ‘খুবই বাজে (টুর্নামেন্টে তাঁর ব্যাটিং)। দুর্ভাগ্যজনকভাবে বিশ্বকাপ থেকে বাদ পড়ে গেলাম। রংপুরের ভক্ত-সমর্থকদের কাছে দুঃখিত। রংপুরের তাঁদের (ম্যানেজমেন্ট) জন্যও খারাপ লাগছে। তাঁরা যে আশা নিয়ে আমাকে দায়িত্ব দিয়েছিলেন, তা পূরণ করতে পারিনি। তবে যদি বিশ্বকাপে যাই, এই ছুটিটা কাজে দেবে।’
ঘড়ির কাঁটা ঘুরতে ঘুরতে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সময় ঘনিয়ে আসছে। কিন্তু বিশ্বকাপে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ নিয়ে অনিশ্চয়তা এখনো কাটেনি। মিরপুর শেরেবাংলায় আজ রংপুর রাইডার্স-সিলেট টাইটানস এলিমিনেটর ম্যাচ শেষে যখন লিটন সংবাদ সম্মেলনে এসেছেন, বেশির ভাগ প্রশ্নই হয়েছে বিশ্বকাপকেন্দ্রিক। উত্তরে বারবার তিনি জানিয়েছেন বিশ্বকাপে বাংলাদেশের খেলতে যাওয়ার ব্যাপারে অনিশ্চয়তার কথা।
যদি বাংলাদেশ বিশ্বকাপে খেলে, তাহলে টুর্নামেন্ট মাঠে গড়ানোর আগে মানসিকভাবে প্রস্তুতি নেওয়ার যথেষ্ট সুযোগ থাকবে বলে মনে করছেন লিটন। সিলেটের কাছে হারের পর সংবাদ সম্মেলনে রংপুর অধিনায়ক বলেন, ‘এই যে এখন থেকেই সুযোগ পাব। যারা ২৩ জানুয়ারি খেলা শেষ করবে, এরপর যদি ৭ ফেব্রুয়ারি খেলা শুরু হয়, তাহলে মাঝের ১৪ দিন মানসিকভাবে চিন্তাভাবনা করার অনেক সুযোগ থাকবে।’
টানটান উত্তেজনায় পূর্ণ ম্যাচে শেষ বলে ছক্কা মেরে সিলেট টাইটানসকে আজ ৩ উইকেটের জয় এনে দিলেন ক্রিস ওকস। তাতে বিদায় ঘণ্টা বেজে গেল রংপুর রাইডার্সের। সিলেট জিতলেও ফাইনালে উঠতে হলে আরেকটা ম্যাচ খেলতে হবে। আগামীকাল তারা খেলবে দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ারে। আজ প্রথম কোয়ালিফায়ারের চট্টগ্রাম রয়্যালস-রাজশাহী ওয়ারিয়র্স ম্যাচের জয়ী দল সরাসরি উঠবে ফাইনালে। পরাজিত দলকে খেলতে হবে দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ার।