হোম > খেলা > ক্রিকেট

বিশ্বকাপ জিততে হলে ভারতকে হারাতে হবে, মনে করেন স্যামি

ক্রীড়া ডেস্ক    

বিশ্বকাপ জয়ের জন্য ভারত ম্যাচ কতটা গুরুত্বপূর্ণ সেটাই জানিয়েছেন স্যামি। ছবি: সংগৃহীত

এবারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের অন্যতম ফেভারিট ভারত। প্রায় সব বিশ্লেষকেরা এবং সাবেক ক্রিকেটাররা সম্ভাব্য শিরোপা জয়ী হিসেবে ওপরের দিকেই রেখেছেন দলটিকে। ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রধান কোচ ড্যারেন স্যামিও এর ব্যতিক্রম নন। তাঁর মতে, বিশ্বকাপ জিততে হলে ভারতকে হারাতেই হবে।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের দুটি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জয়ী দলের অধিনায়ক স্যামি। সবশেষ ২০১৬ সালের ফাইনালে ইংল্যান্ডকে হারিয়ে ছোট সংস্করণের বিশ্বকাপ জিতেছিল ক্যারিবীয়রা। তার আগে সেমিফাইনালে তাদের কাছে হেরেছিল আয়োজক ভারত। এক দশক পর আরও একবার টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আয়োজক ভারত। এবারও ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের সঙ্গেই আছেন স্যামি; তবে ভিন্ন ভূমিকায়।

সংবাদ সম্মেলনে স্যামি বলেন, ‘কোনো দল যদি ভারতকে হারাতে না পারে, তাহলে তারা এবারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জিততে পারবে না। নকআউট পর্বে ভারতকে হারাতে হবে কিংবা সেটা সেমিফাইনাল বা ফাইনাল হোক। ভারতে ফেভারিট, তাদের হারাতে হলে প্রতিটা দলকে সত্যিই খুব ভালো খেলতে হবে।’

২০১৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপেও ভারতকে নিয়ে পরিকল্পনা ছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজের। স্মৃতিচারণ করে স্যামি বলেন, ‘২০১৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে আমরা এখানে (ভারত) এসে ভারতের বিপক্ষে একটি প্রস্তুতি ম্যাচ খেলেছি, অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে খেলেছি। এরপর নিজেদের মধ্যে আলোচনা করেছি। সিনিয়র খেলোয়াড়েরা, তখনকার কোচ (ফিল সিমন্স) এবং আমরা সবাই বলেছিলাম–এই বিশ্বকাপ জিততে হলে ভারতকে হারাতে হবে।’

এবারের বিশ্বকাপে ফেভারিট না হলেও শিরোপার দিকেই চোখ রাখছেন স্যামি, ‘যদি এই বিশ্বকাপ না থাকত যে আমরা বিশ্বকাপ জিততে পারব তাহলে আমরা এখানে থাকতাম না। বর্তমান পরিস্থিতি ১০ বছর আগের মতোই। সেবারও সবকিছু আমাদের বিরুদ্ধে ছিল। আমাদের দল নিয়ে কারও আস্থা ছিল না। আমি ছেলেদের সামর্থ্যের দিকে তাকিয়ে আছি। আমরা জিততে (টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ) চাই। এ জন্য আমাদের দারুণ ক্রিকেট খেলতে হবে।’

সম্পর্কিত

বিশ্বকাপে ভারতকে চ্যালেঞ্জ জানাবে কারা

পাকিস্তানের ভারত ম্যাচ বর্জনের ঘোষণায় চুক্তি হারানোর শঙ্কায় আইসিসি

বিনা মূল্যে বিশ্বকাপের উদ্বোধনী ম্যাচ দেখছেন দর্শকেরা

সোহানের বিধ্বংসী ইনিংসের রহস্য কী

শুরু হচ্ছে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ, দেখবেন কীভাবে

ভারতকে মাঠেই জবাব দেবে বাংলাদেশ

বিতর্কিত বিশ্বকাপে না থেকেও আছে বাংলাদেশ

‘ভারতকে চ্যালেঞ্জ জানানোর মতো অবস্থাতেই নেই পাকিস্তান’

সোহানের ঝোড়ো ব্যাটিংয়ে লিটনের ধূমকেতুর পতন

ইংল্যান্ডকে বিধ্বস্ত করে চ্যাম্পিয়ন ভারত
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা