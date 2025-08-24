বিসিবির বর্তমান পরিচালনা কমিটির মেয়াদ শেষ হতে দেড় মাস বাকি। এর মধ্যেই নয় মাসে দুইবার সভাপতি পরিবর্তন হয়েছে। এখন দায়িত্বে আছেন সাবেক জাতীয় অধিনায়ক আমিনুল ইসলাম বুলবুল। তিনি নিজেও ঘোষণা দিয়েছেন, মেয়াদ শেষে নির্বাচন আয়োজন করে দায়িত্ব হস্তান্তর করবেন।
তবে বিসিবি নির্বাচনের পরিবর্তে অ্যাডহক কমিটি গঠনের গুঞ্জনে উদ্বিগ্ন ঢাকার ক্লাব সংগঠকেরা। আজ বিসিবির মিডিয়া সেন্টারে ‘ঢাকা ক্রিকেট ক্লাব অর্গানাইজেশন অ্যাসোসিয়েশন’ ব্যানারে সংবাদ সম্মেলন করে ৭৬ ক্লাবের সংগঠকেরা দ্রুত নির্বাচনের দাবি জানান। নতুন এ ক্লাব সংগঠনের আহ্বায়ক ও বিসিবির সাবেক যুগ্ম সম্পাদক রফিকুল ইসলাম বাবু স্পষ্ট করে বলেন, ‘কোনো অ্যাডহক কমিটি মেনে নেওয়া হবে না। অক্টোবরের শুরুতেই গঠনতন্ত্র মেনে নির্বাচন দিতে হবে। প্রয়োজনে নতুন পরিচালনা কমিটি পরে সংশোধনী আনবে।’
বাবু আরও বলেন, ‘এবার ক্লাব সংগঠকেরা আগের চেয়ে অনেক বেশি ঐক্যবদ্ধ। ক্লাব সংগঠকেরা ক্রিকেটের জন্য অনেক পরিশ্রম করেন। অর্থ লগ্নি করেন। বিনিময়ে তারা বিগত বছরে বিসিবি পক্ষ থেকে তেমন কিছুই পাননি। এবার তাদের স্বার্থের দিকটি যেন দেখা হয় সেই হিসাবে পরবর্তী বিসিবি নির্বাচনে সভাপতি মনোনয়নে ভূমিকা রাখার ঘোষণা দেন।’
বাবু মনে করেন, বিসিবির নির্বাচন ঘিরে ক্রিকেটকে কলুষিত করার চেষ্টা চলছে। তাঁর দাবি, ‘সাম্প্রতিককালে আমরা জানতে পেরেছি যে অ্যাডহক কমিটি করে বোর্ড পরিচালনার একটি পরিকল্পনা চলছে। এখানে আমি বলব যে, আইসিসির নিয়মে কিংবা বিসিবির যে গঠনতন্ত্র আছে সেখানে কি পরিস্থিতিতে অ্যাডহক কমিটি, সেটা উল্লেখ করা আছে। এ ধরনের কোনো সুযোগ আছে কি না আমার জানা নেই। অ্যাডহক কমিটি করতে কোনো ধরনের পরিবেশ, পরিস্থিতি তৈরি হলে করা যেতে পারে। এখন কি সেই পরিবেশ আছে? অবশ্যই নেই। এখন একটি সুন্দর নির্বাচন দরকার। যারা অ্যাডহক কমিটির পরিকল্পনা করছে তারাই ষড়যন্ত্র করছে, ক্রিকেটকে কলুষিত করার চেষ্টা করছে।’
সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ঢাকার ক্লাব ক্রিকেট সংগঠকেরা বর্তমান গঠনতন্ত্র অনুযায়ী নির্বাচন চান। তাঁরা মনে করেন, হুট করে কেউ ইচ্ছা করলে এনএসসি কিংবা ক্রিকেট বোর্ড গঠনতন্ত্র পরিবর্তন করার ক্ষমতা রাখে না।