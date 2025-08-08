হোম > খেলা > ক্রিকেট

পাকিস্তানের বিপক্ষে এবার বদলা নেওয়ার পালা ওয়েস্ট ইন্ডিজের

ক্রীড়া ডেস্ক    

টি-টোয়েন্টি সিরিজের পর আজ ওয়ানডে সিরিজে মুখোমুখি হয়েছে পাকিস্তান-ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ছবি: ক্রিকইনফো

ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ পাকিস্তান জিতেছিল ২-১ ব্যবধানে। আজ দুই দল মুখোমুখি হচ্ছে ওয়ানডে সিরিজে। বাংলাদেশ সময় রাত ১২টায় শুরু হবে পাকিস্তান-ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজের প্রথম ওয়ানডে। টি-টোয়েন্টির বদলা নেওয়ার সুযোগ এবার ওয়ানডে সিরিজে রয়েছে উইন্ডিজের। এদিকে বুলাওয়েতে জিম্বাবুয়ে-নিউজিল্যান্ড সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টের দ্বিতীয় দিনের খেলা রয়েছে আজ। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

ক্রিকেট খেলা সরাসরি

দ্বিতীয় টেস্ট: দ্বিতীয় দিন

জিম্বাবুয়ে-নিউজিল্যান্ড

বেলা ২টা

সরাসরি

টি স্পোর্টস

প্রথম ওয়ানডে

ওয়েস্ট ইন্ডিজ-পাকিস্তান

রাত ১২টা

সরাসরি

টি স্পোর্টস

দ্য হান্ড্রেড (পুরুষ)

বার্মিংহাম ফনিক্স-ট্রেন্ট রকেটস

রাত ১১ টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

সনি টেন ১

