বিশ্বকাপ থেকে বাদ পড়ে এখন আইসিসিকে দুষছে পাকিস্তান

এবারের নারী বিশ্বকাপ পাকিস্তানের জন্য একেবারে ভুলে যাওয়ার মতোই। কোনো ম্যাচ না জিতেই টুর্নামেন্টের লিগ পর্ব থেকেই ছিটকে গেছে। ফাতিমা সানার নেতৃত্বাধীন পাকিস্তানের হতশ্রী পারফরম্যান্সের দায় তো রয়েছেই। একই সঙ্গে আবহাওয়াও অনেক বড় প্রভাব রেখেছে।
ভারতে নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ হলেও পাকিস্তানের কারণে টুর্নামেন্ট হচ্ছে হাইব্রিড মডেলে। কারণ, ভারতে না গিয়ে পাকিস্তান নারী ক্রিকেট দল খেলেছে কলম্বোর প্রেমাদাসা স্টেডিয়ামে। এই ভেন্যুতে বিশ্বকাপের ১১ ম্যাচের মধ্যে পাঁচটিই বৃষ্টিতে ভেসে গেছে। পরিত্যক্ত পাঁচ ম্যাচের মধ্যে তিনটিই পাকিস্তানের। যেখানে গতকাল শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে পাকিস্তান কলম্বোতে খেলতে নেমেছিল সান্ত্বনার জয়ে টুর্নামেন্ট শেষ করতে। কিন্তু জয় তো দূরে থাক, ম্যাচ বৃষ্টিতে ভেসে গিয়েছে। সবমিলিয়ে মাত্র ২৬ বলের খেলা হয়েছে। টস হেরে আগে ব্যাটিং পাওয়া পাকিস্তানের ৪.২ ওভারে কোনো উইকেট না হারিয়ে ১৮ রানই এই ম্যাচের একমাত্র স্কোর।
পাকিস্তানের যে তিন ম্যাচ বৃষ্টিতে ভেসে গিয়েছে, তার মধ্যে ইংল্যান্ড ম্যাচে জয়ের সম্ভাবনা ছিল। ১৫ অক্টোবর বারবার বৃষ্টির বাগড়ার মধ্যে একপর্যায়ে ডাকওয়ার্থ লুইস ও স্টার্ন (ডিএলএস) মেথডে পাকিস্তানের সামনে লক্ষ্য ছিল ৩১ ওভারে ১১৩ রান। কিন্তু ৬.৪ ওভারে বিনা উইকেটে ৩৪ রান করার পর মুষলধারে যে বৃষ্টি নেমেছে, পরবর্তীতে আর খেলাই হয়নি। শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ম্যাচ পরিত্যক্ত হওয়ার পর গতকাল পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে ফাতিমা উল্লেখ করেছেন ইংল্যান্ড ম্যাচের কথাও। পাকিস্তান অধিনায়ক বলেন, ‘সবচেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে ইংল্যান্ড ম্যাচ ও অন্যান্য ম্যাচে আবহাওয়া আমাদের পক্ষে কাজ করেনি। বিশ্বকাপ আয়োজন করতে আইসিসির ভালো ভেন্যুর খোঁজ করা উচিত। কারণ, বিশ্বকাপের জন্য চার বছর ধরে অপেক্ষা করি আমরা।’
এ বছরের এপ্রিলে লাহোরে বাংলাদেশের বিপক্ষে বাছাইপর্বের ম্যাচের পর ওয়ানডেতে পাকিস্তান নারী দল খেলেছে ১০ ম্যাচ। যার মধ্যে পাকিস্তানের তিন ম্যাচ ছিল বিশ্বকাপের আগে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে। ফাতিমার মতে আইসিসি ইভেন্টের আগে নিজেদের প্রস্তুত করতে আরও বেশি ম্যাচ তাঁদের পাওয়া উচিত। কলম্বোতে গতকাল লঙ্কা ম্যাচ পরিত্যক্ত হওয়ার পর পাকিস্তান অধিনায়ক বলেন, ‘নিকট অতীতে আমরা সেরকম ক্রিকেট খেলিনি। ওয়ানডে বিশ্বকাপের পরে আমাদের আরও ম্যাচ খেলা উচিত। আগামী বছর টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ আছে। আশা করি, আমরা আরও ম্যাচ পাব ও পরবর্তী ইভেন্টের জন্য নিজেদের প্রস্তুত করতে পারব।’
২০২৫ নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপের কলম্বো পর্ব শেষ। কারণ, শ্রীলঙ্কা-পাকিস্তান দুই দলেরই লিগ পর্বে টুর্নামেন্ট থেকে বিদায়ঘণ্টা বেজে গিয়েছে। শ্রীলঙ্কার ৫ পয়েন্টের ৩ পয়েন্টই বৃষ্টি থেকে পাওয়া। এদিকে পাকিস্তান ৭ ম্যাচ খেলে হেরেছে চার ম্যাচ। তিন ম্যাচ বৃষ্টিতে পরিত্যক্ত হওয়ার কারণে টুর্নামেন্ট শেষ করেছে তিন পয়েন্ট নিয়ে। আর কলম্বোতে এবারের নারী বিশ্বকাপে সব মিলিয়ে ১১ ম্যাচের মধ্যে ছয় ম্যাচে ফল হয়েছে। এই ছয় ম্যাচের মধ্যে দুটির ফল এসেছে ডিএলএস মেথডে।