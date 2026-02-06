টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ধারাভাষ্য প্যানেলে আতহার আলী খান

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে মাঠের খেলায় দেখা যাবে না বাংলাদেশকে। ভারতে যেতে রাজি না হওয়ায় দলটিকে বাদ দিয়েছে আইসিসি। ব্যাট বলের লড়াইয়ে না থাকলেও টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ঠিকই বাংলাদেশের উপস্থিতি দেখা যাবে। আম্পায়ার প্যানলে জায়গা পেয়েছেন শরফুদ্দৌলা ইবনে সৈকত ও গাজী সোহেল। এবার ধারাভাষ্য প্যানেলে জায়গা পেয়েছেন আতহার আলী খান। আজ এক বিবৃতিতে আইসিসি বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।
ভারত ও শ্রীলঙ্কার যৌথ আয়োজনে আগামীকাল শুরু হচ্ছে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের দশম পর্ব। তার আগে আজ ধারাভাষ্যকারদের নাম প্রকাশ করেছে আইসিসি। এই তালিকায় আছেন ক্রিকেট বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় ও অভিজ্ঞ সব নাম। অনুমিতভাবেই আছেন রবি শাস্ত্রী, নাসের হুসেন, ইয়ান স্মিথ ও ইয়ান বিশপদের মতো বর্তমান সময়ের বড় মুখরা। তাদের সঙ্গে রাখা হয়েছে অ্যারন ফিঞ্চ, দিনেশ কার্তিক, কুমার সাঙ্গাকারা, স্যামুয়েল বাদ্রি, রবিন উথাপ্পা, কার্লোস ব্রাথওয়েটকে।
ধারাভাষ্য প্যানেলে আরও আছেন বিশ্বকাপজয়ী কিংবদন্তি ক্রিকেটার ইয়ন মরগান, ওয়াসিম আকরাম, সুনীল গাভাস্কার, ম্যাথু হেইডেন ও রমিজ রাজা। অন্যান্যদের মধ্যে রয়েছেন ডেল স্টেইন, মাইকেল অ্যাথারটন, ওয়াকার ইউনিস, সাইমন ডুল, শন পোলক ও কেটি মার্টিন।
ভারত ও শ্রীলঙ্কার সম্প্রচার দলের অংশ হিসেবে থাকবেন হার্শা ভোগলে, নাটালি জার্মানোস, ড্যানি মরিসন, অ্যালান উইলকিন্স, ইয়ান ওয়ার্ড, মার্ক হাওয়ার্ড, নিক নাইট, আতহার আলী, কাস নাইডু, বাজিদ খান, রাউনক কাপুর ও নেইল ও’ব্রায়েন। প্রথমবারের মতো আইসিসি টিভির ধারাভাষ্যে যুক্ত হচ্ছেন ২০১৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপজয়ী অ্যাঞ্জেলো ম্যাথিউস ও ২০২৫ বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপজয়ী অধিনায়ক টেম্বা বাভুমা।
