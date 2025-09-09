সাকিব-কোহলিদের উত্তরসূরি খোঁজার মঞ্চ এবারের এশিয়া কাপ

তিন বছর পর আবারও মরুর বুকে ফিরেছে এশিয়া কাপ। মহাদেশীয় শ্রেষ্ঠত্বের এই লড়াই ঘিরে একধরনের শূন্যতা কাজ করছে। করারই কথা। সাকিব আল হাসান, মুশফিকুর রহিম, মাহমুদউল্লাহ, বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা, বাবর আজমের মতো বড় তারকাদের সর্বশেষ দুটি এশিয়া কাপে দেখা গেছে। গত দুই দশক উপমহাদেশের ক্রিকেট দেখেছে তাঁদের রাজত্ব। সে তুলনায় এবারের এশিয়া কাপ যেন বড় তারকাদের উত্তরসূরি সন্ধানের মঞ্চ। অনেকে আবার তারুণ্যের জয়গানের মঞ্চ হিসেবে দেখতে চাইবেন।
টুর্নামেন্ট আয়োজনের স্বত্ব ভারতের হলেও পাকিস্তানের সঙ্গে রাজনৈতিক বৈরিতার কারণে এশিয়া কাপ তারা আয়োজন করছে সংযুক্ত আরব আমিরাতে। এই জটিলতা নিরসনে বাংলাদেশেরও ভূমিকা রয়েছে। এশিয়া কাপ আয়োজনের জটিলতা নিরসন করা হয়েছে গত জুলাইয়ে ঢাকায় অনুষ্ঠিত এসিসির এজিএমে। আবুধাবির শেখ জায়েদ স্টেডিয়ামে আজ প্রথম ম্যাচে লড়বে আফগানিস্তান-হংকং। বাংলাদেশের খেলাও হবে এই আবুধাবিতে। প্রথম ম্যাচে ১১ সেপ্টেম্বর প্রতিপক্ষ হংকং।
গ্রুপে অন্য দুই প্রতিপক্ষ আফগানিস্তান ও শ্রীলঙ্কা। অপর গ্রুপে রয়েছে ভারত, পাকিস্তান, ওমান ও আরব আমিরাত।
প্রথমবারের মতো আট দল নিয়ে হতে যাওয়া এই টুর্নামেন্টে বাংলাদেশের জন্য সুপার ফোরে যাওয়ার চ্যালেঞ্জও কঠিন। আন্ডারডগ থেকে যে শিরোপাপ্রত্যাশী দলে পরিণত হয়েছে আফগানিস্তান। টি-টোয়েন্টি সংস্করণে সর্বশেষ ২০২২ সালের এশিয়া কাপের
চ্যাম্পিয়ন শ্রীলঙ্কা। মাসখানেক আগে তাদের মাটিতে গিয়ে সিরিজ জিতে এসেছে বাংলাদেশ। পরে ঘরের মাঠে হারিয়েছে পাকিস্তান ও নেদারল্যান্ডসকে।
কয়েক দিন আগে জুলিয়ান উডের কাছে পাওয়ার হিটিংয়ের দীক্ষা নিয়েছে লিটন দাসের দল। আমিরাতে তা কতটুকু কাজে লাগাতে পারবে, সেটি সময় বলে দেবে। সাকিব, মুশফিক, মাহমুদউল্লাহ, তামিম ইকবাল—বড় তারকাদের যুগ পেছনে ফেলে তরুণদের প্রমাণের মঞ্চ হিসেবে দেখা দিয়েছে এবারের এশিয়া কাপ।
নতুনত্বের পথে হেঁটেছে ভারতও। ২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জেতার পর এই সংস্করণকে বিদায় বলেন কোহলি-রোহিত। সূর্যকুমার যাদবের কাঁধে শিরোপা ধরে রাখার দায়িত্ব। টি-টোয়েন্টিতে ব্রাত্য হয়ে পড়া বাবর-রিজওয়ানদের অনুপস্থিতিতে পাকিস্তান দল সামলাচ্ছেন সালমান আলী আগা। আফগানিস্তান-আরব আমিরাতকে নিয়ে আয়োজিত ত্রিদেশীয় সিরিজে চ্যাম্পিয়ন হয়ে বিশৃঙ্খলা ছাপিয়ে এক নতুন বার্তা দিল তাঁর দল।
ভারত-পাকিস্তান দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীদের ভূরাজনীতির ছায়া সম্প্রতি বেশ কয়েকবার পড়েছে ক্রিকেটে। ইতিহাস যদি নির্দেশক হয়, তাহলে শত্রুতা ঊহ্য রেখে ক্রিকেটাররা নামবেন আবেগকে সঙ্গী করে। সেপ্টেম্বরে দুবাইয়ে গরম পড়ে বটে, সেটি নিশ্চয়ই ভারত-পাকিস্তান মহারণের উত্তাপকে ছাড়িয়ে যাবে না। বরাবরের মতো এই লড়াইকে কেন্দ্র করে সাজানো হয়েছে সূচি।
রশিদ খান, মোহাম্মদ নবিদের আফগানিস্তানের কাছে আমিরাত এখন ঘরের মতো। গত টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে সেমিফাইনাল খেলা দলটির চোখ এবার শিরোপায়। চ্যাম্পিয়ন শ্রীলঙ্কার দলটা এবার ভিন্ন। ব্যাটিংয়ে পাথুম নিশাঙ্কার ওপর নির্ভরশীল তারা। কামিন্দু মেন্ডিস আলো ছড়াচ্ছেন ধীরে ধীরে। বোলিংয়ে আস্থাটা মাথিশা পাতিরানা ও মাহিশ থিকশানার রহস্যময় স্পিনে।
টেস্ট খেলুড়ে দেশের বাইরেও গল্পটা সমান আকর্ষণীয় তিন সহযোগী সদস্যের। আর্থিক সংকটে ভেঙে পড়া ওমান ঘুরে দাঁড়াচ্ছে আবারও। আমিরাতের কাছে টুর্নামেন্ট নিজেদের টি-টোয়েন্টি সক্ষমতা দেখানোর। মাসের পর মাস ইনডোরে অনুশীলন করা হংকংয়ের পুঁজি দুবাইয়ে দুই সপ্তাহের ‘ক্রাশ কোর্স’। বড় দলগুলোকে তাই সতর্ক থাকতে হবে তাদের নিয়ে। সংস্করণটা যেহেতু ছোট, অঘটন ঘটাও এখানে অস্বাভাবিক কিছু নয়।
দুবাই-আবুধাবির উইকেটে বড় রানের দিকে তাকিয়ে থাকলে হয়তো লাভ নেই। রান যেমনই হোক, ক্রিকেটের বক্স অফিসে ভারত-পাকিস্তানের সমকক্ষ কিছু নেই। বাংলাদেশ-আফগানিস্তান এমনকি শ্রীলঙ্কা-বাংলাদেশও রোমাঞ্চ ছড়াবে মরুতে। কে না জানে, ক্রিকেটের রোমাঞ্চ জমিয়ে তুলতে এই মরুর তুলনা ভার।