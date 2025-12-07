জাকেরের ‘জোর করে লেগে মারতে যাওয়া’র ব্যাখ্যায় কী বললেন আশরাফুল

অফস্টাম্পের অনেক বাইরের বল। চাইলে সহজেই সেটাকে কাভার, পয়েন্ট এলাকা দিয়ে উড়িয়ে মারবেন যেকোনো ক্রিকেটার। কিন্তু জাকের আলী অনিক বেশির ভাগ সময় সেটা না করে লেগে মারতে যান। এমনটা করতে গিয়ে নিজের উইকেটটাও বিলিয়ে দিয়ে আসছেন বারবার।
আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে দুই টেস্ট ও তিন টি-টোয়েন্টি দিয়ে বাংলাদেশের এ বছরের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ব্যস্ততা শেষ হয়েছে কদিন আগে। সেই সিরিজে পাঁচ ম্যাচের মধ্যে কেবল একটিতে সুযোগ পেয়েছেন জাকের। আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টিতে ১৬ বলে এক ছক্কায় করেছেন ২০ রান। আইরিশ পেসার ব্যারি ম্যাকার্থির অফস্টাম্পের অনেক বাইরের বল লেগ স্টাম্পে ঘোরাতে গিয়ে জাকের থার্ড ম্যানে জশ লিটলের ক্যাচের শিকার হয়েছেন।
অফস্টাম্পের বাইরের বল জোর করে লেগে মারতে গিয়ে জাকের যে বারবার আউট হচ্ছেন, সেটা দৃষ্টিকটু। এটা নিয়ে চলছে তুমুল সমালোচনা। আজ বাংলাদেশ দলের বিশেষজ্ঞ ব্যাটিং কোচ মোহাম্মদ আশরাফুলকেও জিজ্ঞেস করা হয়েছে জাকেরের লেগ সাইডে টেনে মারতে গিয়ে আউট হওয়ার বিষয়ে। সংবাদমাধ্যমকে আশরাফুল বলেন, ‘আমি একটু দুর্ভাগা বলব জাকের আলী অনিককে। চমৎকার অনুশীলন করলেও টেস্ট সিরিজে একটা ম্যাচও খেলতে পারেননি। তারপর একটা ম্যাচ খেলল। ওই ম্যাচে দুইটা বল বাদ দিলে অফস্টাম্পের অনেক বাইরের বল লেগে মারতে গেছে, যেটাতে আউট হয়েছে। এই দুইটা বল বাদ দিলে বাকি ১৪ বল খেলেছে মেরিট অনুযায়ী। ভালো ব্যাটিং করছিল। আনলাকি যে সে ম্যাচ পায়নি। যদি টানা দুইটা ম্যাচ পেত, তাহলে আমি নিশ্চিত যে বড় রানই করত। কারণ, সে মানসিকভাবে অনেক শক্তিশালী।’
বাংলাদেশের হয়ে সবশেষ জাকের ফিফটি পেয়েছেন জুলাইয়ে পাকিস্তানের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টিতে। সেই ম্যাচে ৫৫ রানের পর তিন সংস্করণ মিলে ১৮ ম্যাচের মধ্যে ১৬ ইনিংসে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেয়েছেন। কিন্তু পাননি কোনো ফিফটি। এখন তো তাঁর একাদশেও জায়গাটা অনিশ্চিত হয়ে গেছে। আশরাফুলের মতে বাজে সময়ের মধ্য দিয়ে জাকের গেলেও সুযোগ পেলে তিনি ঠিকই ঘুরে দাঁড়াবেন। বাংলাদেশের ব্যাটিং কোচ আজ সাংবাদিকদের বলেন, ‘সে কিন্তু পারফরমার। যখন সে বাংলাদেশ দলে ঢুকেছে, ঢোকার আগে তিন মৌসুম ঢাকা প্রিমিয়ার লিগ, এনসিএল, বিসিএল, বিপিএল বলেন, সব জায়গায় পারফর্ম করেই কিন্তু বাংলাদেশ দলে ঢুকেছে। বাংলাদেশ দলে ঢোকার পরও তিন সংস্করণই ভালো খেলেছেন। সাম্প্রতিক সময়ে একটু বাজে যাচ্ছে।’
২০২৬ বিপিএলের নিলাম থেকে জাকেরকে নিয়েছে নোয়াখালী এক্সপ্রেস। প্রথমবারের মতো বিপিএলে অংশ নিতে যাওয়া দলটির প্রধান কোচ হিসেবে আছেন খালেদ মাহমুদ সুজন। ১২তম বিপিএল অফফর্মে থাকা জাকেরের জন্য ফর্মে ফেরার মঞ্চ মনে করছেন আশরাফুল। বাংলাদেশের বিশেষজ্ঞ ব্যাটিং কোচ বলেন,
‘সেই জায়গা থেকে বিপিএলটা তার জন্য ভালো একটা প্ল্যাটফর্ম। ভালো জায়গায় সে গিয়েছে। সুজন ভাই আছেন প্রধান কোচ হিসেবে। অনেক দিন তিনি কাজ করেছেন। আবাহনীর হয়ে খেলেছেন। তাঁর সবকিছুই সুজন ভাই ভালো করে জানেন। আমি নিশ্চিত যে বিপিএলে সে ভালো ছন্দে চলে আসবে ইনশা আল্লাহ।’
সংযুক্ত আরব আমিরাতে গত মাসে লিটন দাসের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ যে এশিয়া কাপ খেলেছিলেন, সেখানে জাকের চার ম্যাচ খেলেছিলেন। মহাদেশীয় শ্রেষ্ঠত্বের এই টুর্নামেন্টে সব মিলিয়ে ৬ ম্যাচে ২৩.৬৭ গড় ও ১০৭.৫৭ স্ট্রাইকরেটে করেছিলেন ৭১ রান। টি-টোয়েন্টির সঙ্গে মানানসই স্ট্রাইকরেটে খেলতে তো পারেননি, এমনকি মারতে পারেননি একটি ছক্কাও। শুধু ২০২৫ এশিয়া কাপই নয়, ২০২৩ এশিয়ান গেমস ক্রিকেট, ২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ—ক্রিকেটের সংক্ষিপ্ত সংস্করণে অনুষ্ঠিত এই চার টুর্নামেন্ট ছক্কাশূন্য হিসেবে কাটিয়েছেন তিনি। লিটনের অনুপস্থিতিতে অধিনায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন জাকের। জাকেরের নেতৃত্বে আফগানদের টি-টোয়েন্টি সিরিজে ধবলধোলাই করেছিল বাংলাদেশ। কিন্তু অধিনায়ক হিসেবেও তিনি বলার মতো কিছু করতে পারেননি।