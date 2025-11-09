হাসপাতালে বিসিবি সহসভাপতি ফারুক, হার্টে পরানো হয়েছে রিং

টেস্টের ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে ঢাকার একটি পাঁচতারকা হোটেলে চলছে দুই দিনব্যাপী ক্রিকেট কনফারেন্স। আজ প্রথম দিনে বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল, সহসভাপতি মোহাম্মদ শাখাওয়াত হোসেনসহ বিসিবির পরিচালক রুবাবা দৌলা, আসিফ আকবররা ছিলেন। কিন্তু আরেক সহসভাপতি ফারুক আহমেদ এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে পারেননি।
হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায় ফারুককে ঢাকার একটি হাসপাতালের সিসিইউতে রাখা হয়েছে বলে আজকের পত্রিকাকে নিশ্চিত করেছেন বিসিবির মিডিয়া ম্যানেজার রাবীদ ইমাম। তাতে ফারুকের হার্টে রিং পরানো হয়েছে বলে জানিয়েছেন রাবীদ। সম্ভবত বিকেলের দিকে ফারুক গেছেন বলে জানা গেছে। হার্টে ব্লক ধরা পড়ায় অ্যানজিওগ্রাম করে এরপর রিং পরানো (স্টেন্ট) হয়েছে। তবে কোন হাসপাতালে ফারুককে ভর্তি করা হয়েছে, সেটা নিশ্চিত হওয়া যায়নি।
১৯৮৮ থেকে ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের জার্সিতে খেলেছেন ফারুক। ১৯৯৪ সালের আইসিসি ট্রফিতে বাংলাদেশকে নেতৃত্বও দিয়েছিলেন তিনি।