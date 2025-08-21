আইসিসির সন্দেহের তালিকায় থাকা ক্রিকেটারকে ‘বাঁচিয়ে’ দিল দক্ষিণ আফ্রিকা

ওয়ানডে অভিষেকটা প্রেনেলান সুব্রায়েনের জন্য ছিল মনে রাখার মতো। কেয়ার্নসে পরশু অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে প্রথম ওয়ানডেতে তিনি পেয়েছেন ১ উইকেট। প্রোটিয়ারাও জিতেছে ৯৮ রানের বিশাল ব্যবধানে। তবে এই ম্যাচের পরই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা (আইসিসি) তাঁকে দিল দুঃসংবাদ।
কেয়ার্নসে সিরিজের প্রথম ওয়ানডে শেষেই সুব্রায়েনের বোলিং অ্যাকশন নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করে আইসিসি। সেই ম্যাচে মাঠের দুই আম্পায়ার ক্রিস গ্যাফানি ও স্যাম নোগাইস্কি তাঁদের প্রতিবেদনে তাঁর (সুব্রায়েন) অ্যাকশন বৈধ কি না, সেটা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। এবার সুব্রায়েনকে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে সিরিজের শেষ দুই ওয়ানডে ম্যাচ থেকে বিশ্রাম দিল ক্রিকেট দক্ষিণ আফ্রিকা (সিএসএ)। বাংলাদেশ সময় আগামীকাল সকাল ১০টা ৩০ মিনিটে ম্যাকের গ্রেট ব্যারিয়ার রিফ অ্যারেনাতে শুরু হবে অস্ট্রেলিয়া-দক্ষিণ আফ্রিকা দ্বিতীয় ওয়ানডে। আজ প্রোটিয়াদের প্রধান কোচ শুকরি কনরাড বলেন, ‘তার (সুব্রায়েন) অবশ্যই খেলার অনুমতি আছে। যতক্ষণ না পরীক্ষা করা হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত বোলিং করতে পারবেন। আমাদের মনে হয়েছে লোকচক্ষুর আড়ালে তাকে রাখা উচিত। সে ঠিক আছে কিনা, সেটা নিশ্চিত করতে চাইছি। সে পরীক্ষার দিকেই মনোযোগ দিক।’
সুব্রায়েনের বোলিং অ্যাকশন বৈধ প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত সিএসএ অপেক্ষা করতে চাচ্ছে। এরই মধ্যে এই স্পিনারের অ্যাকশন শোধরাতে পরবর্তী পরিকল্পনা বোর্ড শুরু করে দিয়েছে বলে জানিয়েছেন কনরাড। দক্ষিণ আফ্রিকার প্রধান কোচ বলেন, ‘তার পরীক্ষার জন্য যে প্রক্রিয়া দরকার, সেটা শিগগিরই শুরু করতে যাচ্ছি। ব্রিসবেনে তার পরীক্ষার ব্যবস্থা করতে চাচ্ছি। এটা (ব্রিসবেন) সবার জন্যই উপযুক্ত। আমরা ব্রিসবেন হয়ে যুক্তরাজ্য যাচ্ছি। আশা করি, শিগগিরই ইতিবাচক ফল পাব।’
সুব্রায়েনকে এর আগেও বোলিং অ্যাকশনের জন্য পরীক্ষা দিকে হয়েছিল। ২০১২ সালের ডিসেম্বরে সিএসএ তাঁকে পুনর্বাসনপ্রক্রিয়ার মধ্যে রেখেছিল। দুটি স্বাধীন কমিশন পরীক্ষা করার পরও অবৈধ প্রমাণিত হয়েছিল তাঁর বোলিং অ্যাকশন। ২০১৪ সালের সেপ্টেম্বরে ভারতে চ্যাম্পিয়নস লিগের টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্টে আবার সুব্রায়েনের বোলিং অ্যাকশন নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। ২০১৫ সালে ঘরোয়া ক্রিকেটে এমনটা ফের হলে তাঁর বোলিংই তখন নিষিদ্ধ হয়ে গিয়েছিল।
আইসিসি অনুমোদিত পরীক্ষাগারে এখন সুব্রায়েনকে বোলিং অ্যাকশনের পরীক্ষা দিতে হবে। ত্রুটি থাকলে দক্ষিণ আফ্রিকার এই স্পিনার নিষিদ্ধ হবেন। নিয়মানুযায়ী কোনো একজন ক্রিকেটার বোলিংয়ের সময় সর্বোচ্চ ১৫ ডিগ্রি পর্যন্ত কনুই বাঁকাতে পারবেন। সুব্রায়েনের বোলিং অ্যাকশন শোধরানোর জন্য যে ব্যবস্থা বোর্ড করেছে, সফল হয় কিনা সেটাই এখন দেখার বিষয়। তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজে প্রোটিয়ারা এখন ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে। অস্ট্রেলিয়া-দক্ষিণ আফ্রিকা ওয়ানডে সিরিজের শেষ দুই ম্যাচের ভেন্যু ম্যাকের গ্রেট ব্যারিয়ার রিফ অ্যারেনা। তৃতীয় ওয়ানডে ২৪ আগস্ট বাংলাদেশ সময় সকাল ১০টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে।
আরও পড়ুন:
মহারাজের ঘূর্ণিতে অস্ট্রেলিয়ার রেকর্ড হারের আগে মার্শের লড়াই