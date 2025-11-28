ব্যাটিং কোচ হলেন ইমরুল কায়েস

লম্বা সময় ধরে জাতীয় দলের বাইরে আছেন ইমরুল কায়েস। ঘরোয়া লিগে খেলে থাকেন এই বাঁহাতি ব্যাটার। পেশাদার ক্রিকেটকে বিদায় না বলার আগেই এবার কোচিংয়ে নাম লেখালেন এই ৩৮ বছর বয়সী ক্রিকেটার।
বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) ১২ তম আসরের জন্য ব্যাটিং কোচ হিসেবে ইমরুলকে নিয়োগ দিয়েছে সিলেট টাইটান্স। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দেওয়া বার্তায় দেশের উত্তর–পূর্বের ফ্র্যাঞ্চাইজিটি বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।
বিপিএলের সবশেষ আসরে বরিশালের হয়ে খেলেছেন ইমরুল। দেশের জনপ্রিয় টি–টোয়েন্টি টুর্নামেন্টটিতে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্সের হয়ে সবচেয়ে ভালো সময় পার করেছেন তিনি। অধিনায়ক হিসেবে ফ্র্যাঞ্চাইজিটির হয়ে একাধিক শিরোপা জিতেছেন ইমরুল।
সব মিলিয়ে বিপিএলে পাঁচটি দলের হয়ে মোট ১১৫ ম্যাচ খেলেছেন ইমরুল। ১১৩ ইনিংস ব্যাটিংয়ে নেমে করেছেন ২৩৬৪ রান। স্ট্রাইকরেট ১১৭.৬৭। ফিফটি করেছেন ১১ টি। ক্যারিয়ারের শেষদিকে এসে ইমরুল এখন বছরের বেশিরভাগ সময় অস্ট্রেলিয়াতে থাকেন। সেখানে তাঁর একটা ক্রিকেট একাডেমি আছে। সিলেটের কোচিং প্যানেলে যোগ দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে কোচিং ক্যারিয়ার শুরু করলেন তিনি।
প্রধান কোচ হিসেবে সোহেল ইসলামকে নিয়োগ দিয়েছে সিলেট। এর আগে বিপিএলে কাজ করার অভিজ্ঞতা আছে তাঁর। এছাড়া বাংলাদেশ জাতীয় দল এবং ঢাকা প্রিমিয়ার লিগে (ডিপিএল) কাজ করেছেন দেশের ক্রিকেটের এই পরিচিত মুখ। সোহেলের সহকারীর ভূমিকায় থাকছেন মাহমুদ ইমন। বিপিএলে সিলেট স্ট্রাইকার্সের হয়ে কাজ করেছেন তিনি।
সিলেটের পেস বোলিং কোচ হিসেবে থাকছেন সৈয়দ রাসেল। একাধিক ফ্র্যাঞ্চাইজির হয়ে আগেও বিপিএলে কাজ করার অভিজ্ঞতা আছে বাংলাদেশ জাতীয় দলের সাবেক এই পেসারের। এনামুল হক জুনিয়রকে স্পিন বোলিং কোচের দায়িত্ব দিয়েছে সিলেট।