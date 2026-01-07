বিশ্বকাপে কেমন দল দিল বাংলাদেশের গ্রুপ প্রতিদ্বন্দ্বী নেপাল

২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের মতো এবারও বাংলাদেশের গ্রুপে পড়েছে নেপাল। ভারত-শ্রীলঙ্কায় হতে যাওয়া টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের জন্য গত রাতে ১৫ সদস্যের দল ঘোষণা করেছে ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অব নেপাল (সিএএন)। ব্যাটিং, বোলিং, অলরাউন্ডার—নেপালের বিশ্বকাপ দলে সব বিভাগেই রয়েছেন তারকা ক্রিকেটার।
তারকায় ঠাসা নেপালকে নেতৃত্ব দেবেন রোহিত পাউডেল। তাঁর ডেপুটি হিসেবে থাকছেন দীপেন্দ্র সিং ঐরি। ঝোড়ো ব্যাটিংয়ে ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারেন। ২০২৪ সালে এসিসি প্রিমিয়ার কাপে কাতারের বিপক্ষে এক ওভারে ছয় ছক্কা মেরেছিলেন তিনি। যুবরাজ সিং, কাইরন পোলার্ড, ঐরি—আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে এখন পর্যন্ত এই তিন ব্যাটার এক ওভারে ছয় ছক্কা মেরেছেন। ঐরির বোলিংটাও দারুণ কার্যকরী।
চমক হিসেবে নেপালের বিশ্বকাপ দলে এসেছেন শের মাল্লা। নেপাল প্রিমিয়ার লিগে গত বছর ১০ ম্যাচে ৬.৫০ ইকোনমিতে ১৭ উইকেট নিয়ে যৌথভাবে সর্বোচ্চ উইকেটশিকারী বোলার ছিলেন শের। টুর্নামেন্টে লুম্বিনি লায়ন্সকে শিরোপা জেতাতে ভূমিকা রেখেছিলেন তিনি। ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ দিয়েই আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে প্রথম ম্যাচ খেলতে যাচ্ছেন শের।
ব্যাটিং লাইনআপে অধিনায়ক রোহিত, সহ অধিনায়ক ঐরির সঙ্গে আছেন কুশল ভুৃর্টেল, কুশল মাল্লারা। দুই কুশলের পাশাপাশি আরিফ শেখ, গুলশান ঝা, সোমপাল কামির মতো তারকা অলরাউন্ডারদের নেওয়া হয়েছে বিশ্বকাপ দলে। ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বরে এশিয়ান গেমস ক্রিকেটে মঙ্গোলিয়ার বিপক্ষে কুশল মাল্লা ৩৪ বলে সেঞ্চুরি করেছিলেন।
স্পিন বোলিং বিভাগকে নেতৃত্ব দেবেন সন্দীপ লামিচানে। নেপালের বোলারদের মধ্যে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে সর্বোচ্চ ১২৯ উইকেট নিয়েছেন এই তারকা লেগস্পিনার। এই তালিকায় দুইয়ে থাকা করন কেসির উইকেট ১০৯। নেপালের এই পেসারও আছেন বিশ্বকাপ দলে। লামিচানের সঙ্গে বশির আহমাদ, শের মাল্লা, ঐরি ও বাঁহাতি স্পিনার ললিত রাজবংশী থাকায় স্পিন বোলিং লাইনআপ যথেষ্ট শক্তিশালী।
অলরাউন্ডার ঐরির আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে একগাদা রেকর্ড রয়েছে। নেপালের ব্যাটারদের মধ্যে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে সর্বোচ্চ ১৯৫৬ রান করেছেন তিনি। ৯ বলে ফিফটি করে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে দ্রুততম ফিফটির রেকর্ডও তাঁর। ২০২৩ সালে হাংঝুতে এশিয়ান গেমস ক্রিকেটে মঙ্গোলিয়ার বিপক্ষে করেছিলেন এই কীর্তি। যে ম্যাচে ঝোড়ো সেঞ্চুরি করেছিলেন কুশল ভুর্টেলও। বিশ্বকাপে নেপালের উইকেটরক্ষক ব্যাটার হিসেবে আছেন আসিফ শেখ।
২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ‘সি’ গ্রুপে নেপালের প্রতিপক্ষ বাংলাদেশ, ইংল্যান্ড, ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও ইতালি। এবারই প্রথমবার বিশ্বকাপে অংশ নিচ্ছে ইতালি। বিশ্বকাপে নেপাল সব ম্যাচই খেলবে মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে। ১৭ ফেব্রুয়ারি তারা খেলবে বাংলাদেশের বিপক্ষে। বাংলাদেশ-নেপাল ম্যাচের ভেন্যু পরিবর্তনের সম্ভাবনা রয়েছে।
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে নেপালের দল
রোহিত পাউডেল (অধিনায়ক), দীপেন্দ্র সিং ঐরি (সহ অধিনায়ক), সন্দীপ লামিচানে, কুশল ভুর্টেল, আসিফ শেখ (উইকেটরক্ষক), সন্দীপ জোরা, আরিফ শেখ, বশির আহমাদ, সোমপাল কামি, করন কেসি, নন্দন যাদব, গুলশান ঝা, ললিত রাজবংশী, শের মাল্লা, লোকেশ বাম