‘পাকিস্তানে ভারতের না খেলার কোনো যৌক্তিকতা নেই, আইসিসিও অসহায়’

রাজনৈতিক বৈরিতায় ভারত-পাকিস্তান সিরিজ হচ্ছে না ১৩ বছর ধরে। শুধু তাই নয়, পাকিস্তানেও ভারতীয় ক্রিকেট দল অনেক দিন ধরে খেলছে না। এমনকি পাকিস্তান কোনো টুর্নামেন্টের আয়োজক হলে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই) কঠোর আপত্তি জানায়। সাঈদ আজমল এটার কোনো মানে খুঁজে পান না।
২০০৮ সালে এশিয়া কাপ খেলতে সবশেষ পাকিস্তানে গিয়েছিল ভারতীয় ক্রিকেট দল। ভারত না গেলেও গত ১৮ বছরে পাকিস্তান সফর করেছে বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড, নিউজিল্যান্ডসহ আরও অন্যান্য ক্রিকেট দল। এমনকি ২০২৩ এশিয়া কাপ ও ২০২৫ চ্যাম্পিয়নস ট্রফির আয়োজক পাকিস্তান হলেও রোহিত শর্মা-বিরাট কোহলিরা খেলেছেন নিরপেক্ষ ভেন্যুতে। করাচিতে পরশু এক অনুষ্ঠানে আজমল বলেন, ‘পাকিস্তানের মাঠে ভারতের না খেলার কোনো যৌক্তিকতা নেই। তবে আইসিসি অসহায়। কারণ, আইসিসি এখন নিয়ন্ত্রণ করছে ভারত।’
মাঠের পারফরম্যান্স তো বটেই, ক্রিকেটের ওপর ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই) অনেক দিন ধরেই ছড়ি ঘোরাচ্ছে। ২০২৪-২৭ আইসিসির বাণিজ্যিক মডেলের ৩৮ দশমিক ৫০ শতাংশ আয় করবে বিসিসিআই। তাতে এই চক্রে ক্রিকেট বোর্ডগুলোর মধ্যে সর্বোচ্চ রাজস্ব আয় করা বোর্ড বনে গেল বিসিসিআই। বর্তমানে আইসিসি চেয়ারম্যান জয় শাহ ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর ছেলে। ২০২৪ সালের ডিসেম্বর থেকে জয় শাহ ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থার প্রধানের দায়িত্বে আছেন।
আজমলের মতে ক্রিকেটের সামগ্রিক কল্যাণের জন্য যদি নিরপেক্ষভাবে আইসিসি কাজ না করতে পারে, তাহলে ক্রিকেটের অভিভাবক সংস্থার কোনো গ্রহণযোগ্যতা থাকে না। পাকিস্তানের সাবেক এই তারকা স্পিনার বলেন, ‘বিসিসিআইয়ের ওপর আইসিসি যদি নিজের সিদ্ধান্ত না জানাতে পারে, তাহলে তাদের থাকারই কোনো মানে নেই। টেস্ট খেলুড়ে অনেক দলই আমার এই বক্তব্যের সঙ্গে একমত। কিন্তু তারা নিজেদের অবস্থান সরাসরি বলবে না।’
২০২৪ সালের ডিসেম্বরে বিসিসিআই ও পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) ‘হাইব্রিড মডেলের’ সমঝোতা চুক্তি হয়েছে। ২০২৫ চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে তাই আয়োজক পাকিস্তান হলেও ভারতীয় ক্রিকেট দল খেলেছে সংযুক্ত আরব আমিরাতে। একইভাবে নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপের আয়োজক ভারতে হলেও পাকিস্তান খেলেছে শ্রীলঙ্কায়। মেয়েদের ক্রিকেটে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ তাই হয়েছে শ্রীলঙ্কায়। এবার ভারত-শ্রীলঙ্কা যৌথভাবে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ হওয়ায় হাইব্রিড মডেলের দরকার নেই। পাকিস্তান তাদের ম্যাচগুলো খেলবে লঙ্কায়। ১৫ ফেব্রুয়ারি কলম্বোতে মুখোমুখি হবে ভারত-পাকিস্তান।