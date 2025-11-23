হোম > খেলা > ক্রিকেট

সময় বাড়িয়েও লাঞ্চের আগে জয় পেল না বাংলাদেশ

ক্রীড়া ডেস্ক    

আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে স্মরণীয় জয় পেতে বাংলাদেশের অপেক্ষা কেবল ২ উইকেট ফেললেই ম্যাচ বাংলাদেশের। ছবি: বিসিবি

বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টটা শুরু থেকেই মুশফিকময়। বাংলাদেশের প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে শততম টেস্ট খেলতে নামা মুশফিকুর রহিমকে নিয়ে ম্যাচ শুরুর আগে বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। সেঞ্চুরি করে নাম লেখালেন ইতিহাসের পাতায়। জয় পেতে আর মাত্র অল্প কিছুক্ষণের অপেক্ষা বাংলাদেশের।

প্রথম চার দিনেই জয়ের সুবাস পাচ্ছিল বাংলাদেশ। ৫০৯ রানের লক্ষ্যে নেমে স্কোরবোর্ডে ২০০ রান তোলার আগেই ৬ উইকেট হারিয়ে ফেলে আয়ারল্যান্ড। পঞ্চম দিনে বাংলাদেশ কত দ্রুত শেষ করতে পারে, সেটাই ছিল দেখার অপেক্ষা। সকাল সাড়ে ১১টায় লাঞ্চ দিলেও সেটা দেওয়া হয়েছে ১১টা ৫০ মিনিটে। কিন্তু আইরিশ ব্যাটাররা যেভাবে তাইজুল ইসলাম-মেহেদী হাসান মিরাজদের ধৈর্যের পরীক্ষা নিচ্ছিলেন, তাতে লাঞ্চেও এল না বাংলাদেশের কাঙ্ক্ষিত জয়। দ্বিতীয় ইনিংসে ৮ উইকেটে ২৬৩ রানে পঞ্চম দিনের লাঞ্চ বিরতিতে গেল বাংলাদেশ। সফরকারীদের জিততে এখনো ২৪৬ রান করতে হবে।

দ্বিতীয় ইনিংসে ৫৪ ওভারে ৬ উইকেটে ১৭৬ রানে আজ পঞ্চম দিনের খেলা শুরু করে আয়ারল্যান্ড। তাইজুল-মিরাজ-হাসান মুরাদদের ঘূর্ণি জাদুতেও উইকেট ফেলা যাচ্ছিল না আইরিশদের। দিনের খেলা শুরুর পর ১৪তম ওভারে গিয়ে উইকেট পায় বাংলাদেশ। উইকেটে আঁঠার মতো লেগে থাকা অ্যান্ডি ম্যাকব্রাইনকে (২১) ফিরিয়ে বাংলাদেশের প্রথম বোলার হিসেবে টেস্টে ২৫০ উইকেট নেওয়ার কীর্তি গড়েন তাইজুল। ইনিংসের ৬৮তম ওভারের দ্বিতীয় বলে ম্যাকব্রাইনকে এলবিডব্লুর ফাঁদে ফেলেন তাইজুল। রিভিউ নিলেও আম্পায়ার্স কলের কারণে আউট হয়ে যান ম্যাকব্রাইন। ৫৩ বলে ৩ চারে করেন ২১ রান। সপ্তম উইকেটে ম্যাকব্রাইন-কার্টিস কাম্ফার গড়েন ১০৫ বলে ২৬ রানের জুটি।

ম্যাকব্রাইনের বিদায়ে আয়ারল্যান্ডের স্কোর হয়ে যায় ৬৭.২ ওভারে ৭ উইকেটে ১৮৯ রান। ৯ নম্বরে ব্যাটিংয়ে নামা জর্ডান নিল ও ক্যাম্ফার একটু হাত খুলে খেলতে থাকেন। অষ্টম উইকেটে ৮৫ বলে ৪৮ রানের জুটি গড়েন নিল-ক্যাম্ফার। ৮২তম ওভারের তৃতীয় বলে নিলকে (৩০) ফিরিয়ে জুটি ভাঙেন মিরাজ। অষ্টম উইকেটের জুটি ভাঙার পরও দেয়াল হয়ে আছেন কার্টিস কাম্ফার। নবম উইকেটে গ্যাভিন হোয়ের সঙ্গে এরই মধ্যে ২৬ রানের জুটি গড়ে ফেলেছেন ক্যাম্ফার। ৬৩ ও ১৮ রানে ব্যাটিং করছেন ক্যাম্ফার ও হোয়ে।

