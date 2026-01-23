ভারত সফরের মাঝপথে বিশ্বকাপ দলের ক্রিকেটার হারাল নিউজিল্যান্ড

কন্ডিশনের সঙ্গে মানিয়ে নিতে নিউজিল্যান্ড ক্রিকেট দল এখন ব্যস্ত ভারতে। স্বাগতিকদের বিপক্ষে পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ শেষে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে খেলতে নামবে নিউজিল্যান্ড। আইসিসির ইভেন্টের আগমুহূর্তে বড় ধাক্কা খেল কিউইরা।
ভারত-শ্রীলঙ্কার যৌথ আয়োজনে শুরু হতে যাওয়া টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের দল থেকে ছিটকে গেছেন নিউজিল্যান্ডের পেসার অ্যাডাম মিলনে। মূলত হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটে পড়েছেন তিনি। ১৮ জানুয়ারি এমআই কেপটাউনের বিপক্ষে প্রথম ওভারেই চোট পান মিলনে। স্ক্যানের পর চোটের ধরন সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া গিয়েছে।
এবারের এসএ টোয়েন্টিতে সানরাইজার্স ইস্টার্ন কেপের হয়ে ৮ ম্যাচে ৭.৬১ ইকোনমিতে ১১ উইকেট নিয়েছিলেন মিলনে। বিশ্বকাপের আগমুহূর্তে ছন্দে থাকা একজন পেসারকে হারানো বড় ধাক্কা মনে করেন নিউজিল্যান্ডের প্রধান কোচ রব ওয়াল্টার। নিউজিল্যান্ড কোচ বলেন, ‘মিলনের জন্য সবারই খারাপ লাগছে। টুর্নামেন্টের জন্য সে ভালোই প্রস্তুতি নিচ্ছিল। সানরাইজার্স ইস্টার্ন কেপের হয়ে আট ম্যাচে নিজের সেরা ফর্মেই দেখা গিয়েছিল। সে দ্রুত সেরে উঠুক, সেই কামনা করি।’
মিলনে সবশেষ আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে গত বছরের জুলাইয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে টি-টোয়েন্টিতে খেলেছিলেন। এবারের বিশ্বকাপ দিয়ে নিউজিল্যান্ডের জার্সিতে ফেরার সুযোগ তৈরি হয়েছিল তাঁর। তবে এসএ টোয়েন্টি খেলতে গিয়েই সর্বনাশটা হয়ে গেল। তাঁর পরিবর্তে রিজার্ভ দলে থাকা কাইল জেমিসনকে নিয়েছে নিউজিল্যান্ড।
নাগপুরে পরশু শুরু হয়েছে ভারত-নিউজিল্যান্ড পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ। প্রথম টি-টোয়েন্টিতে ৪৮ রানে জেতে ভারত। আজ রায়পুরে মাঠে গড়াবে সিরিজের দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি। ২৫, ২৮ ও ৩১ জানুয়ারি ভারত-নিউজিল্যান্ড সিরিজের তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম টি-টোয়েন্টি। সিরিজের শেষ তিন ম্যাচের ভেন্যু গুয়াহাটি, বিশাখাপত্তনম ও তিরুবনন্তপুরম।
৮ ফেব্রুয়ারি চেন্নাইয়ে আফগানিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে বিশ্বকাপ শুরু করবে নিউজিল্যান্ড। বিশ্বকাপে ‘ডি’ গ্রুপে নিউজিল্যান্ডের অপর তিন প্রতিপক্ষ দক্ষিণ আফ্রিকা, আফগানিস্তান ও সংযুক্ত আরব আমিরাত।