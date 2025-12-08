হ্যাটট্রিক চ্যাম্পিয়ন হওয়ার লক্ষ্যে বাংলাদেশের দল ঘোষণা

অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপ
আজিজুল হাকিম তামিমের নেতৃত্বেই গত বছর অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপ জিতেছিল বাংলাদেশ। এবার তাঁর নেতৃত্বেই শিরোপা ধরে রাখার মিশনে নামবে বাংলাদেশ। এবারও মরুর বুকে হচ্ছে যুব এশিয়া কাপ।
বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) আজ এক বিবৃতিতে অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপের জন্য ১৫ সদস্যের দল ঘোষণা করেছে। মহাদেশীয় শ্রেষ্ঠত্বের টুর্নামেন্টে বাংলাদেশকে নেতৃত্ব দেবেন তামিম। তাঁর ডেপুটি হিসেবে থাকবেন জাওয়াদ আবরার। টপ অর্ডারে তামিম-আবরারের সঙ্গে থাকছেন কালাম সিদ্দিকী এলিন। সাম্প্রতিক সময়ে টপ অর্ডারের এই তিন ব্যাটার নিয়মিত রান করছেন।
চেনা পরিচিতদের নিয়েই যুব এশিয়া কাপের দল সাজিয়েছে বাংলাদেশ। তামিম-কালামদের সঙ্গে মোহাম্মদ রিজান হোসেন, রিফাত বেগ, ইকবাল হোসেন ইমনরা। দলে ফিরেছেন শেখ পারভেজ জীবন। ১৫ জনের সঙ্গে স্ট্যান্ডবাইয়ে থাকছেন আরও ছয় ক্রিকেটার। রাফি উজ্জামান রাফি, দেবাশীষ সরকার দেবাদের সঙ্গে স্ট্যান্ডবাইয়ে আছেন সানজিদ মজুমদার, ফারহান আহমেদ আলিফ, ফারহান শাহরিয়ার ও আবদুর রহিম। বাংলাদেশের লক্ষ্য এবার হ্যাটট্রিক শিরোপা জয়।
সংযুক্ত আরব আমিরাতে হতে যাওয়া ২০২৫ অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপে অংশ নিচ্ছে আট দল। টুর্নামেন্টে ‘বি’ গ্রুপে বাংলাদেশের সঙ্গে রয়েছে শ্রীলঙ্কা, আফগানিস্তান এবং নেপাল। ‘এ’ গ্রুপে ভারত-পাকিস্তানের সঙ্গে থাকছে মালয়েশিয়া ও সংযুক্ত আরব আমিরাত। ১২ ডিসেম্বর ভারত-সংযুক্ত আরব আমিরাত ম্যাচ দিয়ে শুরু হচ্ছে এবারের অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপ। একই দিনে মাঠে নামছে পাকিস্তান-মালয়েশিয়া। ১৩ ডিসেম্বর আফগানিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে যুব এশিয়া কাপ শুরু করবে বাংলাদেশ। ম্যাচটি হবে আইসিসি একাডেমি মাঠে। ১৫ ডিসেম্বর দ্য সেভেনস স্টেডিয়ামে গ্রুপ পর্বে নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচ খেলবে বাংলাদেশ। এবার তামিমদের প্রতিপক্ষ নেপাল।
গ্রুপ পর্বে বাংলাদেশ নিজেদের শেষ ম্যাচ ১৭ ডিসেম্বর আইসিসি একাডেমি মাঠে খেলবে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে। গ্রুপ পর্ব শেষে হবে দুটি সেমিফাইনালই হবে ১৯ ডিসেম্বর। একটা হবে আইসিসি একাডেমি মাঠে। অপরটা দ্য সেভেন্স স্টেডিয়ামে। ২১ ডিসেম্বর আইসিসি একাডেমি মাঠে হবে ফাইনাল। সব ম্যাচই বাংলাদেশ সময় বেলা ১টায় শুরু হবে। এর আগে ২০২৩, ২০২৪ সবশেষ দুইটি অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপ জিতেছিল বাংলাদেশ। যুব এশিয়া কাপের এই দুই টুর্নামেন্টও হয়েছিল আরব আমিরাতে।
২০২৫ অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপে বাংলাদেশ দল:
আজিজুল হাকিম তামিম (অধিনায়ক), জাওয়াদ আবরার (সহ-অধিনায়ক), মোহাম্মদ সামিউন বাসির রাতুল, শেখ পারভেজ জীবন, মোহাম্মদ রিজান হোসেন, স্বাধীন ইসলাম, মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ, ফরিদ হাসান ফয়সাল, কালাম সিদ্দিকী এলিন, ইকবাল হোসেন ইমন, রিফাত বেগ, শাহরিয়ার আল আমিন, আহমেদ শাহরিয়ার, সাদ ইসলাম রাজিন, মোহাম্মদ সবুজ
স্ট্যান্ডবাই:
রাফি উজ্জামান রাফি, সানজিদ মজুমদার, ফারহান আহমেদ আলিফ, ফারহান শাহরিয়ার, আবদুর রহিম, দেবাশীষ সরকার দেবা