আবারও ব্যাটিংয়ে বাংলাদেশ, একাদশে চার স্পিনার

শনিবার মিরপুরের প্রথম ওয়ানডেতে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ৭৪ রানে হারিয়ে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে বাংলাদেশ। একই মাঠে আজ দ্বিতীয় ম্যাচ জিতলে এক ম্যাচ হাতে রেখেই সিরিজ নিশ্চিত করবে মেহেদী হাসান মিরাজের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ। আগেরবার টস হেরে ব্যাটিং পেলেও এবার মিরাজ টস জিতে ব্যাটিং নিয়েছেন।
মিরপুরের ঘূর্ণি উইকেটে ওয়েস্ট ইন্ডিজ প্রথম ওয়ানডেতে মারাত্মক হাঁসফাঁস করেছে। সেই চিন্তা মাথায় রেখেই স্পিন নির্ভর একাদশ সাজিয়েছে দুই দল। তাসকিন আহমেদের পরিবর্তে একাদশে এসেছেন নাসুম আহমেদ। নাসুমের সঙ্গে স্বীকৃত স্পিনার হিসেবে আছেন আরেক বাঁহাতি স্পিনার তানভীর ইসলাম, লেগস্পিনার রিশাদ হোসেন ও অধিনায়ক মিরাজ। সাইফ হাসানও খন্ডকালীন স্পিনার হিসেবে কার্যকরী হতে পারেন। আর ওয়েস্ট ইন্ডিজের একাদশে আছেন চার স্পিনার খারি পিয়ের, গুড়াকেশ মতি, আকিল হোসেন, রস্টন চেজ। যাঁদের মধ্যে চেজ স্পিন বোলিং অলরাউন্ডার।
ওয়েস্ট ইন্ডিজ আজ দ্বিতীয় ওয়ানডেতে একাদশে দুই পরিবর্তন এনেছে। জেইডেন সিলস ও রোমারিও শেফার্ডের পরিবর্তে একাদশে এসেছেন আকিল ও আকিম আগুস্তে। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে ৫ ম্যাচ খেললেও আগুস্তের আজ ওয়ানডেতে অভিষেক হয়েছে। রাত ১টার সময় ঢাকায় পা রেখে মাঠে নেমে পড়েছেন আকিল। বাংলাদেশের ব্যাটিং লাইনআপে টপ অর্ডারে আছেন সাইফ হাসান, সৌম্য সরকার ও নাজমুল হোসেন শান্ত। মিডল অর্ডারে তাওহীদ হৃদয়, নুরুল হাসান সোহানের সঙ্গে আছেন মাহিদুল ইসলাম অঙ্কন। আগের ম্যাচে ওয়ানডে অভিষেকে ৪৬ রান করেছিলেন অঙ্কন।
উইন্ডিজ আজ জিতলে সিরিজে ১-১ সমতা হবে। তখন তৃতীয় ওয়ানডে হয়ে যাবে সিরিজ নির্ধারণী। মিরপুরে পরশু বাংলাদেশ সময় বেলা দেড়টায় শুরু হবে বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ ওয়ানডে সিরিজের তৃতীয় ম্যাচ।
বাংলাদেশের একাদশ
সৌম্য সরকার, সাইফ হাসান, নাজমুল হোসেন শান্ত, তাওহীদ হৃদয়, মেহেদী হাসান মিরাজ (অধিনায়ক), মাহিদুল ইসলাম অঙ্কন, নুরুল হাসান (উইকেটরক্ষক), রিশাদ হোসেন, নাসুম আহমেদ, তানভীর ইসলাম, মোস্তাফিজুর রহমান
ওয়েস্ট ইন্ডিজ : ব্র্যান্ডন কিং, আলিক অ্যাথানাজে, আকিম আগুস্তে, কেসি কার্টি, শাই হোপ (অধিনায়ক ও উইকেটরক্ষক), শেরফেন রাদারফোর্ড, জাস্টিন গ্রিভস, রোস্টন চেজ, গুড়াকেশ মতি, খারি পিয়েরে, আকিল হোসেন