অধিনায়কত্ব না থাকায় বেশ ‘রিল্যাক্স’ ছিলেন শান্ত

কলম্বোতে ২৮ জুন বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কা দ্বিতীয় টেস্ট শেষের পরই নাজমুল হোসেন শান্ত সবাইকে চমকে দিয়েছিলেন। তখন তিনি জানিয়েছিলেন, টেস্টে আর তিনি অধিনায়কত্ব করতে চান না। হঠাৎ অধিনায়কত্ব ছেড়ে দেওয়া শান্তকেই আবার দেওয়া হলো নেতৃত্বের গুরুদায়িত্ব। মাঝের এই সাড়ে চার মাস বেশ ‘রিল্যাক্সে’ ছিলেন বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশের এই বাঁহাতি ব্যাটার।
শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে দ্বিতীয় টেস্টের পর বাংলাদেশ আর কোনো টেস্টই খেলেনি। শান্তর পরিবর্তে টেস্ট অধিনায়ক কে হতে পারেন, সেই ব্যাপারে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) বিকল্পও ভেবে রেখেছিল। শেষ পর্যন্ত শান্তর কাঁধে টেস্টের নেতৃত্বভার তুলে দেওয়ার কথা গত ১ নভেম্বর বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) এক বিবৃতিতে ঘোষণা করেছে। তাঁর নেতৃত্বে বাংলাদেশ আগামীকাল সিলেটে সিরিজের প্রথম টেস্ট খেলতে নামবে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে। প্রথম টেস্টের আগে আজ সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসেবে এসে শান্ত বলেন, ‘মাঝে কত দিন অধিনায়ক ছিলাম না। সে সময় রিল্যাক্স ছিলাম। সময়টা উপভোগ করেছি। ভালো সময় কেটেছে।’
শান্তর কাছে নিজের চেয়ে দল বড়। এই ধারণা থেকেই টেস্টে ফের অধিনায়ক হয়েছেন বলে আজ আয়ারল্যান্ড টেস্টের আগের দিন সংবাদ সম্মেলনে জানিয়েছেন তিনি। বিসিবির এমন সিদ্ধান্তকে (টেস্টে অধিনায়কত্ব ফেরানো) সম্মান জানিয়ে বাংলাদেশের এই বাঁহাতি ব্যাটার বলেন, ‘বোর্ড যেভাবে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেছে, সবার সঙ্গে সুন্দর আলোচনা হয়েছে। আমি শান্ত ব্যক্তির চেয়ে বাংলাদেশ দল অনেক বড়—একটা সময় এই চিন্তাও হয়েছে। আমার চিন্তার চেয়ে বড় চিন্তা, বাংলাদেশ দলের কী প্রয়োজন। বোর্ডের এত কর্মকর্তা বা সাবেক ক্রিকেটাররা এখন বোর্ডে আছেন। তারা দল ও আমার ভালোর জন্য পরামর্শ দিচ্ছেন। সেই আলাপচারিতাকে শ্রদ্ধা জানিয়েছি। শান্তর চেয়ে দল আগে রাখা উচিত। আমি তাই এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছি।’
শান্ত টেস্টে ফেরায় বাংলাদেশ এখন তিন সংস্করণে তিন অধিনায়কের অধীনে খেলছে। সাদা বলের অপর দুই সংস্করণ ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টিতে দলকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন মেহেদী হাসান মিরাজ ও লিটন দাস। যদিও এক সময় তিন সংস্করণে তিন অধিনায়কের পক্ষে ছিলেন না শান্ত। এই ব্যাখ্যায় বাংলাদেশের বাঁহাতি ব্যাটার বলেন, ‘এটা মনে হওয়ার (তিন সংস্করণে তিন অধিনায়ক না রাখা) যথেষ্ট কারণও ছিল। কিন্তু কী কী সমস্যা হতে পারে, সমস্যা যেন না হয় কিংবা এর সমাধান কী হতে পারে, তা নিয়ে আলাপ-আলোচনা হয়েছে। এসব ব্যাপারে আমি খুবই স্পষ্টবাদী। আশা করি কোনো সমস্যা হবে না। বাকি দুই অধিনায়কের সঙ্গে বোঝাপড়া খুবই ভালো।’