৫০০ উইকেট নিয়ে অভিজাত তালিকায় সাকিব

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

৫০০ উইকেট পাওয়ার পর সাকিব আল হাসান। ছবি: অ্যান্টিগা

সাকিব আল হাসান আপাতত দেশ থেকে দূরে, গত ১ বছর বিদেশেই খেলে বেড়াচ্ছেন। এখন যেমন খেলছেন ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগ (সিপিএল)। বাংলাদেশ সময় ভোর কিংবা গভীর রাতে মাঠে নামছেন তিনি, তবু সাকিবের খেলা দেখতে ঘড়ির কাঁটার দিকে তাকাতে হয় না! সাকিব মানেই নতুন মাইলফলক, নতুন অর্জন।

অ্যান্টিগার স্যার ভিভ রিচার্ডস স্টেডিয়ামে সিপিএলে সেন্ট কিটস অ্যান্ড নেভিস প্যাট্রিয়টসের বিপক্ষে ২ ওভারে ১১ রান খরচায় ৩ উইকেট পেয়েছেন সাকিব। আর সেই সঙ্গে গড়ে ফেলেন নতুন ইতিহাস, বিশ্বের পঞ্চম ক্রিকেটার হিসেবে টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে ছুঁলেন ৫০০ উইকেটের মাইলফলক। তাই নয়, ৪৫৭ ম্যাচ ও ৪১৯ ইনিংসে ৫০০ উইকেট নেওয়া একমাত্র অলরাউন্ডার তিনি, যিনি একইসঙ্গে ব্যাট হাতে রান আর বল হাতে সাফল্যে ক্রিকেটের প্রতিটি পাতায় ছাপ রেখে গেছেন।

টি-টোয়েন্টি ইতিহাসে উইকেট শিকারের তালিকায় শীর্ষে আছেন আফগান স্পিনার রাশিদ খান—৪৮৩ ইনিংসে তাঁর শিকার ৬৬০ উইকেট। এরপর ডোয়াইন ব্রাভো (৫৪৬ ইনিংসে ৬৩১), সুনিল নারাইন (৫৪৭ ইনিংসে ৫৯০) এবং ইমরান তাহির (৪১৯ ইনিংসে ৫৫৪)। সাকিব এখন অভিজাত এ তালিকায় জায়গা করে নিয়েছেন ৫০২ উইকেট নিয়ে।

আক্রমণে এসেই প্রায় উইকেট পেতে যাচ্ছিলেন তিনি। রিজওয়ানের উড়ানো শট সীমানার দড়িতে ফিল্ডারের পা ছুঁয়ে ছক্কায় রূপ নেয়। তবে একই ওভারের শেষ বলে সহজ ক্যাচ দিয়ে বিদায় নেন রিজওয়ান। সেটিই হয়ে যায় সাকিবের ৫০০তম উইকেট। পরের ওভারে কাইল মেয়ার্স ও নাভিন বিদাইসিকে ফেরান তিনি।

৩৮ বছর বয়সে এমন মাইলফলক ছুঁয়ে গেলেও সাকিব যেন নির্লিপ্ত। মাঠে তাঁর চোখে-মুখে আগের মতো আবেগ বা উদযাপন নেই। হয়তো সময়, পরিস্থিতি আর বাস্তবতা তাঁকে অন্যরকম করে তুলেছে।

