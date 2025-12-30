বিপিএলকে ‘টার্গেট’ করে জাতীয় দলে জায়গা করে নিতে চান রিপন

বয়সভিত্তিক দল থেকেই ছন্দে রিপন মন্ডল। দুর্দান্ত বোলিংয়ে নজর কেড়েছেন বাংলাদেশের এই ২২ বছর বয়সী পেসার। তবে জাতীয় দলে সুযোগ হয়ে ওঠেনি তাঁর। ২০২৬ বিপিএলকে তাই পাখির চোখ করেছেন রিপন।
আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে এরই মধ্যে তিন ম্যাচ খেলে ফেলেছেন রিপন। হাংঝুতে ২০২৩ সালে এশিয়ান গেমসে সেই তিন ম্যাচ খেলেছিলেন। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের মর্যাদা পেলেও আসলে সেই অর্থে বিবেচনা করা হয় না। ২০২৪-এর ডিসেম্বর ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে দলের সঙ্গে পাঠানো হলেও কোনো ম্যাচ খেলার সুযোগ পাননি তিনি। তবু দমে যাননি রিপন। ছন্দে থাকা রিপন গত রাতে সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে বিপিএলে দেখালেন তাঁর ঝলক। নোয়াখালী এক্সপ্রেসের বিপক্ষে ৪ ওভারে ১৩ রানে নিয়েছেন ৪ উইকেট। এক ওভার মেডেন দিয়েছেন। রিপনের নেওয়া ৪ উইকেটের মধ্যে রয়েছে নোয়াখালীর দুই স্বীকৃত ব্যাটার সাব্বির হোসেন ও হায়দার আলীর উইকেট।
সিলেট স্টেডিয়ামে গতকাল নোয়াখালীর বিপক্ষে রাজশাহীর ৬ উইকেটের জয়ের পর দলটির প্রতিনিধি হিসেবে সংবাদ সম্মেলনে আসেন রিপন। এবারের বিপিএলকে তিনি জাতীয় দলে সুযোগ করে নেওয়ার মঞ্চ মনে করছেন তিনি। ২২ বছর বয়সী বাংলাদেশের এই পেসার বলেন, ‘আমার কাছে বিপিএল বড় একটা মঞ্চ। যদি ভালোভাবে পারফর্ম করতে পারি, সুযোগ ইনশা আল্লাহ আসবে। সেই সুযোগের অপেক্ষাতেই রয়েছি। যদি ইনশা আল্লাহ সুযোগ আসে, সেই সুযোগটা কাজে লাগাব।’
বিপিএলে খেলার আগে কাতারে নভেম্বরে রাইজিং স্টার্স টুর্নামেন্টে রিপনের পারফরম্যান্স ছিল রিপন। বাংলাদেশ ‘এ’ দলের হয়ে নিয়েছিলেন ১১ উইকেট। রাইজিং স্টার্স টুর্নামেন্টে সর্বোচ্চ উইকেটশিকারী রিপনের ডেথ ওভারে ইয়র্কার বোলিং নজর কেড়েছিল অনেকের। ভারত ‘এ’ দলের বিপক্ষে সুপার ওভারের রোমাঞ্চে বাংলাদেশ ‘এ’ দলের জয়ে তিনি হয়েছিলেন ম্যাচসেরা। এবারের বিপিএলে রাজশাহীর হয়ে তিন নম্বর ম্যাচে গিয়ে একাদশে থাকার সুযোগ মিলেছে তাঁর।
প্রথম দুই ম্যাচ দিনে হওয়ার কারণে একাদশে সুযোগ মিলবে না রিপনকে আগেই রাজশাহী ওয়ারিয়র্সের পক্ষ থেকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তিনি অবশ্য দিনের ম্যাচ, রাতের ম্যাচ নিয়ে তেমন একটা ভাবেন না। নোয়াখালীর বিপক্ষে ৬ উইকেটের জয়ের পর সংবাদ সম্মেলনে রিপন বলেন, ‘পরে কী হবে, তা জানি না। খেলোয়াড় হিসেবে সব সময় প্রস্তুত। দলে সমন্বয় করতে অনেক কিছু হয়। এসব নিয়ে ভাবছি না। যখনই সুযোগ পাই, সেটাকেই শেষ সুযোগ ধরে নিই।’
প্রথমবারের মতো বিপিএল খেলতে এসে রীতিমতো চোখে সর্ষেফুল দেখছে নোয়াখালী এক্সপ্রেস। তিন ম্যাচ খেলে তিনটিতে হেরে ছয় দলের মধ্যে ছয় নম্বরে নোয়াখালী। এদিকে রাজশাহী ওয়ারিয়র্স ৪ পয়েন্ট নিয়ে পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে। তিন ম্যাচ খেলে জিতেছে দুই ম্যাচ ও হেরেছে এক ম্যাচ।